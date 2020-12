«Ливерпуль» выразил соболезнования в связи со смертью Жерара Улье

«Ливерпуль» выразил соболезнования в связи со смертью экс-наставника команды .

We are mourning the passing of our treble-winning manager, Gerard Houllier.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Gerard’s family and many friends.



Rest in peace, Gerard Houllier 1947-2020. pic.twitter.com/isHGXIfe5E

LFC