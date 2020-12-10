ЦСКА уже не о чем беспокоиться, но не все такие беспечные. Расклад в Лиге Европы перед последним туром

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10 декабря 2020, 18:00

Кому что надо для выхода в плей-офф?

Из регламента Лиги Европы:

В случае равенства очков у двух и более команд серьезное значение приобретают следующие дополнительные показатели в порядке убывания значимости:

1. Результаты игр между собой:

A. количество очков;

B. разница забитых и пропущенных мячей;

C. количество голов забитых в гостях.

2. Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового турнира.

3. Количество голов во всех матчах.

Группа «A»

Матчи 6-го тура: «Янг Бойз» (7 очков) — «ЧФР Клуж» (5), ЦСКА София (2) — «Рома» (13).

«Рома». Вышла в плей-офф с первого места.

«Янг Бойз». Займет вторую строчку, если не проиграет «Клужу».

«ЧФР Клуж». Победа над «Янг Бойз» выведет румынский клуб в 1/16 финала Лиги Европы.

ЦСКА София. Без болгара нет «Амкара», а вот Лига Европы легко справится без болгарского клуба. Этот ЦСКА тоже досрочно вылетел.

Группа «B»

Матчи 6-го тура: «Дандолк» (0) — «Арсенал» (15), «Рапид Вена» (6) — «Мольде» (9)

«Арсенал». Обеспечил себе первое место в группе.

«Мольде». Выйдет в плей-офф в случае победы или ничьей с «Рапидом», норвежцев устроит даже поражение в один мяч с забитым голом/голами на выезде. Например, 1:2 или 2:3.

«Рапид Вена». Обойти «Мольде» позволит победа со счетом 1:0 или с преимуществом в два мяча и более.

«Дандолк». Дальше без ирландцев, их время в Лиге Европы вышло.

Группа «C»

Матчи 6-го тура: «Байер» (12) — «Славия» (12), «Хапоэль Беэр-Шева» (3) — «Ницца» (3)

«Славия». Вышла в плей-офф. Займет первое место, если обыграет «Байер» или сыграет вничью.

«Байер». Вышел в плей-офф. Чтобы подняться на первое место, нужно выиграть у «Славии».

«Ницца» и «Хапоэль». Потеряли шансы на выход из группы.

Группа «D»

Матчи 6-го тура: «Стандард» (3) — «Бенфика» (11), «Лех» (3) — «Рейнджерс» (11)

«Рейнджерс» и «Бенфика». Вышли из группы, в заочном противостоянии решат, кому достанется первое место. В случае равенства очков выше окажется шотландская команда, у которой преимущество по личным встречам. Таким образом, «Рейнджерс» должен набрать не меньше очков, чем «Бенфика», в последнем туре, чтобы остаться во главе группы. Соответственно, «орлам» нужно набрать больше команды Стивен Джеррарда, если они хотят взлететь на первую строчку.

«Лех» и «Стандард». Всем спасибо, все свободны.

Группа «E»

Матчи 6-го тура: ПСВ (9) — «Омония» (4), ПАОК (5) — «Гранада» (10)

«Гранада». Испанцы гарантировали себе путевку в плей-офф, куда отправятся с первой строчки, если выиграют у ПАОКа. Подойдет и любой другой результат, если ПСВ не победит в параллельном матче.

ПСВ . Голландцы уже в плей-офф, а для первой строчки нужно сочетание собственной победы вкупе с невыигрышем «Гранады».

«Омония» и ПАОК . Сегодня эти команды прощаются с Лигой Европы.

Группа «F»

Матчи 6-го тура: «Наполи» (10) — «Реал Сосьедад» (8), «Риека» (1) — « АЗ Алкмаар» (8)

«Наполи». Команда Дженнаро Гаттузо выйдет в плей-офф, если не проиграет. Поражение устроит только в том случае, если АЗ не наберет 3 очка в своем матче.

«Реал Сосьедад». Баски точно выйдут в плей-офф, если выиграют у «Наполи». Если результат будет другим, придется оглядываться на АЗ : «Сосьедаду» нужно набрать в заключительном туре не меньше очков, чем голландцы.

АЗ . Победа над «Риекой» гарантирует выход в 1/16 финала Лиги Европы. Ничья устроит только в том случае, если «Реал Сосьедад» проиграет «Наполи».

«Риека». Вылетела из Лиги Европы.

Группа «G»

Матчи 6-го тура: «Брага» (10) — «Заря» (6), «Лестер» (10) — АЕК (3)

«Лестер». «Лисы» вышли в плей-офф и займут первое место, если наберут в последнем туре не меньше очков, чем «Брага».

«Брага». Португальцы тоже вышли из группы, а чтобы стать первыми, им нужно набрать в шестом туре больше очков, чем «Лестер».

«Заря» и АЕК . Для них Лига Европы заканчивается сегодня.

Группа «H»

Матчи 6-го тура: «Селтик» (1) — «Лилль» (11), «Спарта» (6) — «Милан» (10)

«Лилль». Уже в плей-офф, куда «Лилль» выйдет с первого места, если одержит победу над «Селтиком», или если «Милан» не выиграет свой матч.

«Милан». Основная задача решена. Чтобы занять первое место, нужна победа над «Спартой» и осечка «Лилля» в матче с «Селтиком» (поражение или ничья).

«Спарта» и «Селтик». Вылетели.

Группа «I»

Матчи 6-го тура: «Маккаби Тель-Авив» (8) — «Сивасспор» (6), «Вильярреал» (13) — «Карабах» (1)

Встреча «Вильярреала» и «Карабаха» сегодня не состоится, матч перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в азербайджанском клубе. Впрочем, игра не имеет турнирного значения: «Вильярреал» уже гарантировал себе первое место, а «Карабах» — последнее.

«Вильярреал». Финиширует первым.

«Маккаби Тель-Авив» и «Сивасспор». Вторую путевку в 1/16 финала от группы разыграют эти команды. «Маккаби» устроит и ничья в матче с турками, «Сивасспору» обязательно нужно побеждать.

«Карабах». Не уйдет с последнего места.

Группа «J»

Матчи 6-го тура: «Тоттенхэм» (10) — «Антверпен» (12), «Лудогорец» (0) — ЛАСК (7)

«Антверпен». Вышел из группы и займет первое место, если победит «Тоттенхэм» или сыграет с ним вничью.

«Тоттенхэм». Обеспечил себе выход в плей-офф. Финиширует первым, если обыграет «Антверпен».

«Лудогорец» и ЛАСК . Прощаются с Лигой Европы.

Группа «K»

Матчи 6-го тура: «Динамо Загреб» (11) — ЦСКА Москва (3), «Вольфсберг» (7) — «Фейеноорд» (5)

«Динамо Загреб». Хорваты гарантировали себе первое место в группе.

«Вольфсберг». Выйдет в плей-офф, если победит или сыграет вничью с «Фейеноордом».

«Фейеноорд». Голландцам нужна только победа в игре с «Вольфсбергом».

ЦСКА . Второй год подряд «армейцы» досрочно занимают последнюю строчку в лигоевропейской группе.

Группа «L»

Матчи 6-го тура: «Хоффенхайм» (13) — «Гент» (0), «Слован» (6) — «Црвена Звезда» (10)

«Хоффенхайм». Вышел в плей-офф с первого места.

«Црвена Звезда». Вышла в плей-офф со второго места.

«Слован» и «Гент». Вылетели.