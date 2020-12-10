ЦСКА уже не о чем беспокоиться, но не все такие беспечные. Расклад в Лиге Европы перед последним туром

Кому что надо для выхода в плей-офф?
Из регламента Лиги Европы:
В случае равенства очков у двух и более команд серьезное значение приобретают следующие дополнительные показатели в порядке убывания значимости:
1. Результаты игр между собой:
A. количество очков;
B. разница забитых и пропущенных мячей;
C. количество голов забитых в гостях.
2. Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового турнира.
3. Количество голов во всех матчах.
Группа «A»
Матчи 6-го тура: «Янг Бойз» (7 очков) — «ЧФР Клуж» (5), ЦСКА София (2) — «Рома» (13).
«Рома». Вышла в плей-офф с первого места.
«Янг Бойз». Займет вторую строчку, если не проиграет «Клужу».
«ЧФР Клуж». Победа над «Янг Бойз» выведет румынский клуб в 1/16 финала Лиги Европы.
ЦСКА София. Без болгара нет «Амкара», а вот Лига Европы легко справится без болгарского клуба. Этот ЦСКА тоже досрочно вылетел.
Группа «B»
Матчи 6-го тура: «Дандолк» (0) — «Арсенал» (15), «Рапид Вена» (6) — «Мольде» (9)
«Арсенал». Обеспечил себе первое место в группе.
«Мольде». Выйдет в плей-офф в случае победы или ничьей с «Рапидом», норвежцев устроит даже поражение в один мяч с забитым голом/голами на выезде. Например, 1:2 или 2:3.
«Рапид Вена». Обойти «Мольде» позволит победа со счетом 1:0 или с преимуществом в два мяча и более.
«Дандолк». Дальше без ирландцев, их время в Лиге Европы вышло.
Группа «C»
Матчи 6-го тура: «Байер» (12) — «Славия» (12), «Хапоэль Беэр-Шева» (3) — «Ницца» (3)
«Славия». Вышла в плей-офф. Займет первое место, если обыграет «Байер» или сыграет вничью.
«Байер». Вышел в плей-офф. Чтобы подняться на первое место, нужно выиграть у «Славии».
«Ницца» и «Хапоэль». Потеряли шансы на выход из группы.
Группа «D»
Матчи 6-го тура: «Стандард» (3) — «Бенфика» (11), «Лех» (3) — «Рейнджерс» (11)
«Рейнджерс» и «Бенфика». Вышли из группы, в заочном противостоянии решат, кому достанется первое место. В случае равенства очков выше окажется шотландская команда, у которой преимущество по личным встречам. Таким образом, «Рейнджерс» должен набрать не меньше очков, чем «Бенфика», в последнем туре, чтобы остаться во главе группы. Соответственно, «орлам» нужно набрать больше команды Стивен Джеррарда, если они хотят взлететь на первую строчку.
«Лех» и «Стандард». Всем спасибо, все свободны.
Группа «E»
Матчи 6-го тура: ПСВ (9) — «Омония» (4), ПАОК (5) — «Гранада» (10)
«Гранада». Испанцы гарантировали себе путевку в плей-офф, куда отправятся с первой строчки, если выиграют у ПАОКа. Подойдет и любой другой результат, если ПСВ не победит в параллельном матче.
ПСВ. Голландцы уже в плей-офф, а для первой строчки нужно сочетание собственной победы вкупе с невыигрышем «Гранады».
«Омония» и ПАОК. Сегодня эти команды прощаются с Лигой Европы.
Группа «F»
Матчи 6-го тура: «Наполи» (10) — «Реал Сосьедад» (8), «Риека» (1) — «АЗ Алкмаар» (8)
«Наполи». Команда Дженнаро Гаттузо выйдет в плей-офф, если не проиграет. Поражение устроит только в том случае, если АЗ не наберет 3 очка в своем матче.
«Реал Сосьедад». Баски точно выйдут в плей-офф, если выиграют у «Наполи». Если результат будет другим, придется оглядываться на АЗ: «Сосьедаду» нужно набрать в заключительном туре не меньше очков, чем голландцы.
АЗ. Победа над «Риекой» гарантирует выход в 1/16 финала Лиги Европы. Ничья устроит только в том случае, если «Реал Сосьедад» проиграет «Наполи».
«Риека». Вылетела из Лиги Европы.
Группа «G»
Матчи 6-го тура: «Брага» (10) — «Заря» (6), «Лестер» (10) — АЕК (3)
«Лестер». «Лисы» вышли в плей-офф и займут первое место, если наберут в последнем туре не меньше очков, чем «Брага».
«Брага». Португальцы тоже вышли из группы, а чтобы стать первыми, им нужно набрать в шестом туре больше очков, чем «Лестер».
«Заря» и АЕК. Для них Лига Европы заканчивается сегодня.
Группа «H»
Матчи 6-го тура: «Селтик» (1) — «Лилль» (11), «Спарта» (6) — «Милан» (10)
«Лилль». Уже в плей-офф, куда «Лилль» выйдет с первого места, если одержит победу над «Селтиком», или если «Милан» не выиграет свой матч.
«Милан». Основная задача решена. Чтобы занять первое место, нужна победа над «Спартой» и осечка «Лилля» в матче с «Селтиком» (поражение или ничья).
«Спарта» и «Селтик». Вылетели.
Группа «I»
Матчи 6-го тура: «Маккаби Тель-Авив» (8) — «Сивасспор» (6), «Вильярреал» (13) — «Карабах» (1)
Встреча «Вильярреала» и «Карабаха» сегодня не состоится, матч перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в азербайджанском клубе. Впрочем, игра не имеет турнирного значения: «Вильярреал» уже гарантировал себе первое место, а «Карабах» — последнее.
«Вильярреал». Финиширует первым.
«Маккаби Тель-Авив» и «Сивасспор». Вторую путевку в 1/16 финала от группы разыграют эти команды. «Маккаби» устроит и ничья в матче с турками, «Сивасспору» обязательно нужно побеждать.
«Карабах». Не уйдет с последнего места.
Группа «J»
Матчи 6-го тура: «Тоттенхэм» (10) — «Антверпен» (12), «Лудогорец» (0) — ЛАСК (7)
«Антверпен». Вышел из группы и займет первое место, если победит «Тоттенхэм» или сыграет с ним вничью.
«Тоттенхэм». Обеспечил себе выход в плей-офф. Финиширует первым, если обыграет «Антверпен».
«Лудогорец» и ЛАСК. Прощаются с Лигой Европы.
Группа «K»
Матчи 6-го тура: «Динамо Загреб» (11) — ЦСКА Москва (3), «Вольфсберг» (7) — «Фейеноорд» (5)
«Динамо Загреб». Хорваты гарантировали себе первое место в группе.
«Вольфсберг». Выйдет в плей-офф, если победит или сыграет вничью с «Фейеноордом».
«Фейеноорд». Голландцам нужна только победа в игре с «Вольфсбергом».
ЦСКА. Второй год подряд «армейцы» досрочно занимают последнюю строчку в лигоевропейской группе.
Группа «L»
Матчи 6-го тура: «Хоффенхайм» (13) — «Гент» (0), «Слован» (6) — «Црвена Звезда» (10)
«Хоффенхайм». Вышел в плей-офф с первого места.
«Црвена Звезда». Вышла в плей-офф со второго места.
«Слован» и «Гент». Вылетели.
Вольфсбер Фейе
Рапид Мольде
Маккаби Сивас
Янги Клуж.
Карабах вроде как не прилетел из за короны
Вольфсбер Фейе
Рапид Мольде
Маккаби Сивас
Янги Клуж.
Карабах вроде как не прилетел из за короны
В Хорватию не полетели игроки основы
Влашич, Фернандес, Дзагоев, Магнуссон, Эджуке и сегодня Кости Кучаеву в Германии сделали операцию на колене(мениск).
Так что 6 игроков основы не будет.
В Хорватию не полетели игроки основы
Влашич, Фернандес, Дзагоев, Магнуссон, Эджуке и сегодня Кости Кучаеву в Германии сделали операцию на колене(мениск).
Так что 6 игроков основы не будет.