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ЦСКА уже не о чем беспокоиться, но не все такие беспечные. Расклад в Лиге Европы перед последним туром

10 декабря 2020, 18:00
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Кому что надо для выхода в плей-офф?

Из регламента Лиги Европы:

В случае равенства очков у двух и более команд серьезное значение приобретают следующие дополнительные показатели в порядке убывания значимости:

1. Результаты игр между собой:

A. количество очков;

B. разница забитых и пропущенных мячей;

C. количество голов забитых в гостях.

2. Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового турнира.

3. Количество голов во всех матчах.

Группа «A»

Матчи 6-го тура: «Янг Бойз» (7 очков) — «ЧФР Клуж» (5), ЦСКА София (2) — «Рома» (13).

«Рома». Вышла в плей-офф с первого места.

«Янг Бойз». Займет вторую строчку, если не проиграет «Клужу».

«ЧФР Клуж». Победа над «Янг Бойз» выведет румынский клуб в 1/16 финала Лиги Европы.

ЦСКА София. Без болгара нет «Амкара», а вот Лига Европы легко справится без болгарского клуба. Этот ЦСКА тоже досрочно вылетел.

Группа «

Матчи 6-го тура: «Дандолк» (0) — «Арсенал» (15), «Рапид Вена» (6) — «Мольде» (9)

«Арсенал». Обеспечил себе первое место в группе.

«Мольде». Выйдет в плей-офф в случае победы или ничьей с «Рапидом», норвежцев устроит даже поражение в один мяч с забитым голом/голами на выезде. Например, 1:2 или 2:3.

«Рапид Вена». Обойти «Мольде» позволит победа со счетом 1:0 или с преимуществом в два мяча и более.

«Дандолк». Дальше без ирландцев, их время в Лиге Европы вышло.

Группа «

Матчи 6-го тура: «Байер» (12) — «Славия» (12), «Хапоэль Беэр-Шева» (3) — «Ницца» (3)

«Славия». Вышла в плей-офф. Займет первое место, если обыграет «Байер» или сыграет вничью.

«Байер». Вышел в плей-офф. Чтобы подняться на первое место, нужно выиграть у «Славии».

«Ницца» и «Хапоэль». Потеряли шансы на выход из группы.

Группа «

Матчи 6-го тура: «Стандард» (3) — «Бенфика» (11), «Лех» (3) — «Рейнджерс» (11)

«Рейнджерс» и «Бенфика». Вышли из группы, в заочном противостоянии решат, кому достанется первое место. В случае равенства очков выше окажется шотландская команда, у которой преимущество по личным встречам. Таким образом, «Рейнджерс» должен набрать не меньше очков, чем «Бенфика», в последнем туре, чтобы остаться во главе группы. Соответственно, «орлам» нужно набрать больше команды Стивен Джеррарда, если они хотят взлететь на первую строчку.

«Лех» и «Стандард». Всем спасибо, все свободны.

Группа «

Матчи 6-го тура: ПСВ (9) — «Омония» (4), ПАОК (5) — «Гранада» (10)

«Гранада». Испанцы гарантировали себе путевку в плей-офф, куда отправятся с первой строчки, если выиграют у ПАОКа. Подойдет и любой другой результат, если ПСВ не победит в параллельном матче.

ПСВ. Голландцы уже в плей-офф, а для первой строчки нужно сочетание собственной победы вкупе с невыигрышем «Гранады».

«Омония» и ПАОК. Сегодня эти команды прощаются с Лигой Европы.

Группа «

Матчи 6-го тура: «Наполи» (10) — «Реал Сосьедад» (8), «Риека» (1) — «АЗ Алкмаар» (8)

«Наполи». Команда Дженнаро Гаттузо выйдет в плей-офф, если не проиграет. Поражение устроит только в том случае, если АЗ не наберет 3 очка в своем матче.

«Реал Сосьедад». Баски точно выйдут в плей-офф, если выиграют у «Наполи». Если результат будет другим, придется оглядываться на АЗ: «Сосьедаду» нужно набрать в заключительном туре не меньше очков, чем голландцы.

АЗ. Победа над «Риекой» гарантирует выход в 1/16 финала Лиги Европы. Ничья устроит только в том случае, если «Реал Сосьедад» проиграет «Наполи».

«Риека». Вылетела из Лиги Европы.

Группа «

Матчи 6-го тура: «Брага» (10) — «Заря» (6), «Лестер» (10) — АЕК (3)

«Лестер». «Лисы» вышли в плей-офф и займут первое место, если наберут в последнем туре не меньше очков, чем «Брага».

«Брага». Португальцы тоже вышли из группы, а чтобы стать первыми, им нужно набрать в шестом туре больше очков, чем «Лестер».

«Заря» и АЕК. Для них Лига Европы заканчивается сегодня.

Группа «

Матчи 6-го тура: «Селтик» (1) — «Лилль» (11), «Спарта» (6) — «Милан» (10)

«Лилль». Уже в плей-офф, куда «Лилль» выйдет с первого места, если одержит победу над «Селтиком», или если «Милан» не выиграет свой матч.

«Милан». Основная задача решена. Чтобы занять первое место, нужна победа над «Спартой» и осечка «Лилля» в матче с «Селтиком» (поражение или ничья).

«Спарта» и «Селтик». Вылетели.

Группа «

Матчи 6-го тура: «Маккаби Тель-Авив» (8) — «Сивасспор» (6), «Вильярреал» (13) — «Карабах» (1)

Встреча «Вильярреала» и «Карабаха» сегодня не состоится, матч перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в азербайджанском клубе. Впрочем, игра не имеет турнирного значения: «Вильярреал» уже гарантировал себе первое место, а «Карабах» — последнее.

«Вильярреал». Финиширует первым.

«Маккаби Тель-Авив» и «Сивасспор». Вторую путевку в 1/16 финала от группы разыграют эти команды. «Маккаби» устроит и ничья в матче с турками, «Сивасспору» обязательно нужно побеждать.

«Карабах». Не уйдет с последнего места.

Группа «

Матчи 6-го тура: «Тоттенхэм» (10) — «Антверпен» (12), «Лудогорец» (0) — ЛАСК (7)

«Антверпен». Вышел из группы и займет первое место, если победит «Тоттенхэм» или сыграет с ним вничью.

«Тоттенхэм». Обеспечил себе выход в плей-офф. Финиширует первым, если обыграет «Антверпен».

«Лудогорец» и ЛАСК. Прощаются с Лигой Европы.

Группа «

Матчи 6-го тура: «Динамо Загреб» (11) — ЦСКА Москва (3), «Вольфсберг» (7) — «Фейеноорд» (5)

«Динамо Загреб». Хорваты гарантировали себе первое место в группе.

«Вольфсберг». Выйдет в плей-офф, если победит или сыграет вничью с «Фейеноордом».

«Фейеноорд». Голландцам нужна только победа в игре с «Вольфсбергом».

ЦСКА. Второй год подряд «армейцы» досрочно занимают последнюю строчку в лигоевропейской группе.

Группа «

Матчи 6-го тура: «Хоффенхайм» (13) — «Гент» (0), «Слован» (6) — «Црвена Звезда» (10)

«Хоффенхайм». Вышел в плей-офф с первого места.

«Црвена Звезда». Вышла в плей-офф со второго места.

«Слован» и «Гент». Вылетели.

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Absinthe2
Absinthe2
10 декабря в 22:00
Пипец, Цска стабилен)))
Roger Young
Roger Young
10 декабря в 21:18
удачи Реал Сосьедаду
Mi6
Mi6
10 декабря в 19:23
Спасибо тандему Гинер-Гончаренко
Союзник противников
Союзник противников
10 декабря в 19:08
Ещё бы год назад я бы предполагал,что Витька хочет (и может) дверью хлопнуть(пусть и себе по заднице),а теперь,с учётом состава-нет.Он теперь за титул в РПЛ будет бороться...ну как в матче с могучими "Химками".Ой,чую беду в двух оставшихся турах...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
10 декабря в 18:59
Давайте, ребята будем пунктуальны. Ведь даже если счет 0:3, а до конца 5 минут, нельзя говорить, что команда проиграла. Выше написано "ЦСКА досрочно заняли последнее место в группе" Давайте разберемся. У ЦСКА 3 очка, у Фейноорда 5. Если ЦСКА выиграет ( маловероятно, но все же), то будет 6, а если Фейноорд проиграет, что вполне возможно, то останется 5. Вроде как меня в школе учили, что 5 меньше 6, или не так.? Так что приведенная выше фраза некорректна. Я понимаю , что реально так и будет, но принцип уважения в футболе никто не отменял.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
10 декабря в 18:55
Интрига в 6 матчах
Вольфсбер Фейе
Рапид Мольде
Маккаби Сивас
Янги Клуж.
Карабах вроде как не прилетел из за короны
oFANATo
oFANATo
10 декабря в 18:53, ред.
Наши и не беспокоятся....
В Хорватию не полетели игроки основы
Влашич, Фернандес, Дзагоев, Магнуссон, Эджуке и сегодня Кости Кучаеву в Германии сделали операцию на колене(мениск).
Так что 6 игроков основы не будет.
VAN ARM
VAN ARM
10 декабря в 18:13
отлично, расклад ясен))
particular
particular
10 декабря в 18:12
Расклад понятен, но уже не интересен... Кому-то - надо, а нашим - по @еру 😠
Zenit_84
Zenit_84
10 декабря в 18:06
Инересная инфа
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
10 декабря в 18:02
О чём можно на дне беспокоиться ?
shlomo
shlomo
10 декабря в 18:02
Спасибо за статью....да, смотрим без напряга...:))))
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