Клопп: «Считаю, что „Тоттенхэм“ забил из офсайда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 13-го тура АПЛ.
Хорошая игра против монстров контратак. Мы отлично держали мяч. Да, «Тоттенхэм» забил, у них было два момента, но за исключением этого мы контролировали игру. Абсолютно заслуженные три очка, я очень рад.
Я считаю, что там [в моменте с голом «Тоттенхэма»] был офсайд. Судьи смотрели момент 20 раз, но когда взглянул я, то увидел, что это офсайд. Винить некого, лучший способ защищы против Тоттенхэма" – постоянно держать мяч у себя.
Это была очень хорошая игра, и я очень рад, что мы забили победный гол, потому что чувствовалось, что у нас 70 процентов владения мячом в игре с топ-командой. Какой же гол головой забил Фирмино! Я безумно рад за него. Все эти перемещения, открывания. Какой матч он провёл!
Хорошо ли сыграл Ливерпуль? ДА! Они практически разрушали зародыши атак шпор,уже на выходе их из штрафной,не давая уйти в отрыв Сону и Кейну. Но вы скажете,что порой эта сладкая парочка выходила в контру. но это же смешно и наивно полагать,что подобного за матч не случится. Уверен,что если бы не такая самоотдача всех наших линий,то подобных моментов мы бы насчитали гораздо больше и голов тоже.Если честно,я бы доволен был бы и ничейкой....
в общем тут примерно так наши заслуженно выиграли(за счёт полной самоотдачи и постоянного давления), Шпоры не заслуженно проиграли(тоже самоотдачи и несколько не реализованных моментов). Кстати Шпоры в начале второго прилично поддавили Ливерпуль,правда могли получить и мяч в свои ворота от Мане,потом видать опомнились и вернулись к плану Спешинал1.
Хорошо ли сыграл Ливерпуль? ДА! Они практически разрушали зародыши атак шпор,уже на выходе их из штрафной,не давая уйти в отрыв Сону и Кейну. Но вы скажете,что порой эта сладкая парочка выходила в контру. но это же смешно и наивно полагать,что подобного за матч не случится. Уверен,что если бы не такая самоотдача всех наших линий,то подобных моментов мы бы насчитали гораздо больше и голов тоже.Если честно,я бы доволен был бы и ничейкой....
в общем тут примерно так наши заслуженно выиграли(за счёт полной самоотдачи и постоянного давления), Шпоры не заслуженно проиграли(тоже самоотдачи и несколько не реализованных моментов). Кстати Шпоры в начале второго прилично поддавили Ливерпуль,правда могли получить и мяч в свои ворота от Мане,потом видать опомнились и вернулись к плану Спешинал1.