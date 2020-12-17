Клопп: «Считаю, что „Тоттенхэм“ забил из офсайда»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 13-го тура АПЛ .

Хорошая игра против монстров контратак. Мы отлично держали мяч. Да, «Тоттенхэм» забил, у них было два момента, но за исключением этого мы контролировали игру. Абсолютно заслуженные три очка, я очень рад.

Я считаю, что там [в моменте с голом «Тоттенхэма»] был офсайд. Судьи смотрели момент 20 раз, но когда взглянул я, то увидел, что это офсайд. Винить некого, лучший способ защищы против Тоттенхэма" – постоянно держать мяч у себя.

Это была очень хорошая игра, и я очень рад, что мы забили победный гол, потому что чувствовалось, что у нас 70 процентов владения мячом в игре с топ-командой. Какой же гол головой забил Фирмино! Я безумно рад за него. Все эти перемещения, открывания. Какой матч он провёл!