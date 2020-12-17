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Клопп: «Считаю, что „Тоттенхэм“ забил из офсайда»

вчера, 02:30
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 13-го тура АПЛ.

Хорошая игра против монстров контратак. Мы отлично держали мяч. Да, «Тоттенхэм» забил, у них было два момента, но за исключением этого мы контролировали игру. Абсолютно заслуженные три очка, я очень рад.

Я считаю, что там [в моменте с голом «Тоттенхэма»] был офсайд. Судьи смотрели момент 20 раз, но когда взглянул я, то увидел, что это офсайд. Винить некого, лучший способ защищы против Тоттенхэма" – постоянно держать мяч у себя.

Это была очень хорошая игра, и я очень рад, что мы забили победный гол, потому что чувствовалось, что у нас 70 процентов владения мячом в игре с топ-командой. Какой же гол головой забил Фирмино! Я безумно рад за него. Все эти перемещения, открывания. Какой матч он провёл!

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
вчера в 23:03
вот у Мане скорее с Эвертоном не было оффсайда... в общем даже с ВАРом порой толком ничего не разберёшь. Зато часто стали пенальти отменять после ошибок рефери.
bublikyo
bublikyo ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 20:20
Самая объективная оценка матча что я видел
bublikyo
bublikyo
вчера в 20:19
Клопп взглянул один раз своим незамыленным, кристально объективным взглядом и сразу увидел оффсайд. Если поставить на место судей всех игроков на поле по очереди, то 11 раз они признают оффсайд а 11 раз засчитают гол.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 15:13
Да гол забит с офсайда все говорят об этом кроме моврино
dzvinka
dzvinka
вчера в 14:38, ред.
я тоже был уверен что там оффсайд, очень странно все это. У нас уже украли 3 очка. Как они там эти линии рисуют, знает только САФ и Уэбб))) ибо эти оба будут просто вне себя если Ливерпуль опять возьмет чемпионство.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:37
Почти похожий гол Мане судьи отменили в матче с Эвертоном, из-за офсайда. Хотя там и близко не оффсайд.
Graceful 713
Graceful 713 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:30
Вилла показывает футбол похлеще чем лучшие итальянские клубы, стоит признать
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Martini_1987 (раскрыть)
вчера в 10:28
Слушал после 7 семи С ИГРЫ от тухленькой виллы)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 10:26
ну в этой игре Жозе был Особенным. Его план практически сработал и это ещё кое кому повезло,что мяч трижды не влетел в ворота. Вспомним подарок Кейну от Алисона,хорошо потом же он передумал и отбил мяч. Затем убойная позиция Бергвейна и штанга,ну и ещё Харя неловко боднула мяч с углового. Эти эпизоды смотрелись куда опаснее,чем ВСЕ моменты Ливерпуля,вместе с забитыми мячами.У Льориса особых и сейвов не было,как впрочем и у Алисона. Реализуй эти моменты и Маврик был бы Особенным среди Особенных. Ну и конечно же обороняться намного сложнее,чем вскрывать оборону.
Хорошо ли сыграл Ливерпуль? ДА! Они практически разрушали зародыши атак шпор,уже на выходе их из штрафной,не давая уйти в отрыв Сону и Кейну. Но вы скажете,что порой эта сладкая парочка выходила в контру. но это же смешно и наивно полагать,что подобного за матч не случится. Уверен,что если бы не такая самоотдача всех наших линий,то подобных моментов мы бы насчитали гораздо больше и голов тоже.Если честно,я бы доволен был бы и ничейкой....
в общем тут примерно так наши заслуженно выиграли(за счёт полной самоотдачи и постоянного давления), Шпоры не заслуженно проиграли(тоже самоотдачи и несколько не реализованных моментов). Кстати Шпоры в начале второго прилично поддавили Ливерпуль,правда могли получить и мяч в свои ворота от Мане,потом видать опомнились и вернулись к плану Спешинал1.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 10:15
Сразу смотришь,вроде бы и оффсайд,присматриваешься внимательно, как будто на одной линии. Такой эпизод можно просматривать и три часа, поэтому пришлось принимать решение и оно оказалось не в нашу пользу. Но всё же если исходить из %%% соотношения этого эпизода,то скорее всего гол,чем - нет. Если бы наши забили и отменили,то Клопп бы сказал - детка всё по правилам,даже нога защитника ближе к воротам чем у нашего атакующего.
112910415
112910415
вчера в 08:44
играли правильно, всё под контролем
Martini_1987
Martini_1987 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 07:20
Или после 7:0, да? ))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 07:08
Послушал бы тебя после 1:1
Геннадий Ларионов
Геннадий Ларионов
вчера в 06:11
да, странно , с введением ВАР и более сомнительные офсайды фиксируют
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 03:49
Главное, что выиграли.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 02:48
парни молодцы, сыграли отлично и заслуженно победили! Заслуженная победа Юргена над якобы каким то особенным!!
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