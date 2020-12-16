Донадони: «„Милан“ может выиграть Скудетто в этом году»

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16 декабря 2020, 14:55

Бывший футболист «Милана» считает, что миланский клуб сможет побороться за Скудетто в этом сезоне.

Несомненно, есть положительные признаки удачного года. Главный тренер Пиоли проделал выдающуюся работу, он заслуживает всех комплиментов. Я готов представить, что «Милан» может выиграть Скудетто в этом году, но это долгий путь.

Ранее нападающий «Милана» Златан Ибрагимович также заявил, что «россонери» могут побороться за чемпионство.