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Донадони: «„Милан“ может выиграть Скудетто в этом году»

16 декабря 2020, 14:55

Бывший футболист «Милана» Роберто Донадони считает, что миланский клуб сможет побороться за Скудетто в этом сезоне.

Несомненно, есть положительные признаки удачного года. Главный тренер Пиоли проделал выдающуюся работу, он заслуживает всех комплиментов.

Я готов представить, что «Милан» может выиграть Скудетто в этом году, но это долгий путь.

Ранее нападающий «Милана» Златан Ибрагимович также заявил, что «россонери» могут побороться за чемпионство.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
16 декабря в 16:43
Рано возможности начали считать.
witynchik
witynchik
16 декабря в 16:23
не нужно обольщаться
в тройке будем-уже хорошо
Ozabot
Ozabot
16 декабря в 16:23
Скудетто — не цель в этом сезоне. Цель: выстроить из очень молодой и талантливой команды сильный состав на годы вперед.
STVA 1
STVA 1
16 декабря в 15:00
К этому есть предпосылки
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