ГлавнаяНовости

Моуриньо: «Сказал Клоппу, что лучшая команда проиграла»

вчера, 01:50
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:2) в матче 13-го тура АПЛ.

Мы были так близки к победе. Да, не к ничьей, а именно к победе. Но мы упустили свои шансы. У нас были моменты, игра была под контролем. Ничья стала бы плохим результатом – так что можете себе представить, как мы воспринимает поражение.

Очень хорошее выступление. Конечно, были некоторые ошибки, кое-что нужно улучшить. Результат очень несправедлив. Команда сказала мне, что я прав, когда говорю с начала сезона, что на каждый матч мы выходим с целью победить. Мы играли против чемпиона на его стадионе, и наши шансы на победу были выше.

«Тоттенхэм» был великолепен. Сегодня «Ливерпуль» не выглядел чемпионом, чемпионом Европы, мировым чемпионом – на поле не была заметна эта разница. Я сказал Клоппу, что лучшая команда проиграла. Он не согласился. Но это его мнение. И если бы на бровке я вёл себя так же, как он, мне пришлось бы уйти.

Все новости
Клопп: «Долго доминировать в АПЛ — это слишком сложно»
Сегодня, 09:32 Комментарии5
Крауч: «Скоро „Тоттенхэм“ выиграет трофей»
Сегодня, 09:08 Комментарии7
Румменигге: «Мы гордимся тем, что пишем историю вместе с Левандовски»
Сегодня, 06:54 Комментарии2
Клопп о награде Лучшему тренеру года: «Я шокирован»
Сегодня, 06:22 Комментарии14
Сульшер: «Победа „Манчестер Юнайтед“ могла бы быть поувереннее»
Сегодня, 04:44 Комментарии3
Левандовски: «Замечательно получить эту награду в эпоху Месси и Роналду»
Сегодня, 02:03 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
bublikyo
bublikyo
вчера в 20:15
Было видно что Клопп удивился, после того что ему сказал Моуриньо. Я бы сказал что игра скорее была ничейная
dzvinka
dzvinka
вчера в 14:31
скулит ахахаха
"лучшая команда" сидела в своей штрафной 20 минут в 10 рыл дажне НЕ пытаясь уже выбегать в контры... держались за свои трусы и ничью 1-1 обеими руками как утопающий за соломинку. Но Бобби все равно придвинул)))
этот пустой скулеж моур может оставить при себе, он выбегал с технической зоны почаще и подальше Клоппа, португальская пройдоха опять врет не краснея)) ничего не меняется.
WARchyn
WARchyn
вчера в 11:13
Этот клоун вообще присутствовал на матче кое как забили с помощью судьи с офсайда и сразу стали лучше играли интересный вывод клоун в своём стиле давно он людей не смешил
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 08:13
Последнюю фразу его не понял.

А гол и вправду будто с офсайда был.
112910415
112910415
вчера в 07:54
нечестно, необъективно ... недостойно, в конце концов !
Carradona
Carradona
вчера в 06:18, ред.
Удары вствор 11-2, владение 76-24, ЛФК контролировал весь матч, играл с позиции силы. И Сон забил с офсайда. Просто Моур никогда не признается что он не прав или проиграл, это психология.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:48
Жозе возвращается на арену как клоун, долго молчал
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:21
Ливерпуль показал кто станет чемпионом АПЛ.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 05:04
Моуриньо низок как никогда.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 02:33, ред.
балабол, интриган и клоун...разница между Юргеном и этим якобы особенным в том, что португал самый настоящий менеджер команды - он пришел делать результат, ему глубоко пх до самой игры, до игроков, до болел, его команда не играет в футбол , а набирает очки...еще раз скажу, что у меня впечатление, что Кейну, Сону и многим игрокам шпор самим противно играть в такой трусливый автобусный антифутбол как сегодня.......Юрген же создал боевую, играющую в Футбол Команду, ему важны человеческие отношения с игроками - отсюда и взаимная симпатия, игроки по полной выкладываются, многие именно при Юргене раскрылись, заиграли по новому. Юргену важны болелы клуба, он прекрасно понимает, что Энфилд это буквально двенадцатый игрок, Клоппу конечно же тоже важны и трофеи, титулы, награды, но он предпочитает добиваться их в открытой, честной игре в Футбол! Еще раз спасибо Юргену за играющую, боевую Команду! пусть не всегда все получается, но парни стараются и Энфилд всегда с благодарностью будет вам петьYNWA!!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 02:23
Сказал, но не выиграл.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 02:20, ред.
Этот совет Порту взял себе на заметку)
Василий 50
Василий 50
вчера в 02:04
Счет на табло - сам так говорил, Самовлюбленный.
allemz
allemz
вчера в 01:59
Клоун))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100