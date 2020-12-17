Моуриньо: «Сказал Клоппу, что лучшая команда проиграла»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:2) в матче 13-го тура АПЛ .

Мы были так близки к победе. Да, не к ничьей, а именно к победе. Но мы упустили свои шансы. У нас были моменты, игра была под контролем. Ничья стала бы плохим результатом – так что можете себе представить, как мы воспринимает поражение.

Очень хорошее выступление. Конечно, были некоторые ошибки, кое-что нужно улучшить. Результат очень несправедлив. Команда сказала мне, что я прав, когда говорю с начала сезона, что на каждый матч мы выходим с целью победить. Мы играли против чемпиона на его стадионе, и наши шансы на победу были выше.

«Тоттенхэм» был великолепен. Сегодня «Ливерпуль» не выглядел чемпионом, чемпионом Европы, мировым чемпионом – на поле не была заметна эта разница. Я сказал Клоппу, что лучшая команда проиграла. Он не согласился. Но это его мнение. И если бы на бровке я вёл себя так же, как он, мне пришлось бы уйти.