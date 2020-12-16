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Петржела: «Не верю, что судьи помогают „Зениту“. Зачем это нужно?»

16 декабря 2020, 17:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура РПЛ против «Спартака».

С нетерпением жду битвы. «Зенит» — «Спартак» — самый главный матч чемпионата России. Так было всегда. Никакое московское дерби не сравнится с этой встречей. Сегодня «Зенит» без сюрпризов переиграет «Спартак». К сожалению, не будет болельщиков, но даже это не помешает питерской команде обыграть соперника. Многие называют сегодняшнюю игру матчем за чемпионство. Не согласен. «Зенит» вне зависимости от сегодняшнего результата станет чемпионом.

«Спартак» для меня, как и для «Зенита», всегда был раздражителем. Они постоянно жалуются, что «Зенит» побеждает из-за судей. Бред! Не верю, что судьи помогают «Зениту». Зачем это нужно? Спартаковцы постоянно плачут — это недостойно большого клуба. У них всегда виноваты судьи — именно так они оправдывают свои поражения.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 23:30
    kts2
    kts2
    16 декабря в 22:06
    По другому не могут
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    16 декабря в 21:18, ред.
    Я верю в честность их судейства.
    И неподкупность постовых.
    В заботу банков о клиентах.
    В русалок верю, в домовых.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    16 декабря в 21:00
      pomor45
      pomor45 ответ За адекватность (раскрыть)
      16 декабря в 20:40
      В твоём посте фигурирую все, но только Зенит предъявлял претензии по судейству подачей вопросов в ЭСК,но никогда не обвинял судей в поражении.
      shlomo
      shlomo ответ За адекватность (раскрыть)
      16 декабря в 19:55
      В любом тексте можно найти такой подтекст, что написавшему и в голову такое не придет.....:)))))...
      протон1
      протон1 ответ Zak11 (раскрыть)
      16 декабря в 19:52
      следит когда уволят семака и его приглосят
      За адекватность
      За адекватность ответ pomor45 (раскрыть)
      16 декабря в 19:52
      Покажите где в моем посте есть упоминание про "Зенит" или Семака?
      batog
      batog
      16 декабря в 19:46
      Это он на место Медведева что ли метит???
      oFANATo
      oFANATo
      16 декабря в 19:40, ред.
      Петржеле надо внимательнее смотреть РПЛ, перед своими заявлениями, что судьи не помогают зениту.
      Ведь в прошлом туре ВАР притормозил соперников зенита.
      Судейские скандалы в матчах с участием спартака и ЦСКА помогли зениту в борьбе за чемпионство.
      У спартака не разобрали момент с руками Цаллагова. У ЦСКА проигнорировали завал Погребняком Магнуссона. Из за этого конкуренты зенита не досчитались очков.
      Вот она помощь судей зениту.
      виктор бочарников
      виктор бочарников
      16 декабря в 19:39
        susanin ultrazenith
        susanin ultrazenith
        16 декабря в 19:29
        Всё правильно сказал, Властимил!!!
        ermak6848
        ermak6848
        16 декабря в 19:26
        здесь чистый 0-0
        Oplot
        Oplot
        16 декабря в 19:23, ред.
        Я тоже полностью согласен с Властимилом.Зенит и без судейских помощей тотально доминирует в Рфпл показывая атакующий футбол экстра класса.Команда всегда достойно играет с топ клубами Европы,в отдельных аспектах и доминируя над ними.В целом Семак показывает себя как перспективного и высококлассного специалиста.Тренер всегда нацелен на мощныцй атакующий футбол.
        pomor45
        pomor45 ответ За адекватность (раскрыть)
        16 декабря в 19:22
        Подскажи после какого проигранного матча Семак причину проигрыша возложил на на судейство?
        pomor45
        pomor45 ответ cska vperiod (раскрыть)
        16 декабря в 19:19
        Осталось уточнить - кто эти "МЫ"?
        BDA81
        BDA81
        16 декабря в 19:17
          d_fincher
          d_fincher
          16 декабря в 19:11
          Согласен. Зачем это нужно? Если в итоге вы получаете путевку в ЛЧ и там проваливаете все до одной игры. Ну вот зачем это нужно?
          nikoladolgov
          nikoladolgov
          16 декабря в 19:01
          Петржелка видать отрабатывает цену билетов в ВИП-ложу , денег то опять нет , все просадил в казино !
          Альфи
          Альфи ответ Трезвый повар (раскрыть)
          16 декабря в 18:57
          да получил конвертик от бело голубых ,вот и заливается соловьем,отрабатывает гонорар....
          particular
          particular
          16 декабря в 18:56
          Думаю, что наши судьи не могут сделать результат... Испортить - могут...
          Dinamo
          Dinamo
          16 декабря в 18:55
          А как объяснить пенальти в ворота Динамо? Это не помощь?
          cska vperiod
          cska vperiod
          16 декабря в 18:53
          В словах петржелы сплошное лукавство, сечас судьи во власти миллера и федуна, возможно сегодня не договорились это будет понятно в начале игры, но мы же знаем как арбитры делают игру этим двум клубам.
          Трезвый повар
          Трезвый повар
          16 декабря в 18:53, ред.
          В этом сезоне много скандалов связанных с судейством. К сожалению это уже становится нормой
          нечитайло
          нечитайло
          16 декабря в 18:46
          Будем посмотреть
          Zak11
          Zak11
          16 декабря в 18:41
          Петржела походу вообще не следит за футболом в России.
          nikoladolgov
          nikoladolgov
          16 декабря в 18:33
          Петржелка ждет билетов ?
          И где он их заказал ?
          ЮЗИК
          ЮЗИК
          16 декабря в 18:32
          Ещё как помогают
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1
          16 декабря в 18:23
          В очках! И не видит?!)
          За адекватность
          За адекватность
          16 декабря в 17:57
          Да разве у одного "Спартака" судьи во всем виноваты? Судьи это наше все. Удобнейший вариант. На судейство можно списать все, собственную бестолковую игру, бездарность футболистов, запарывающих верные моменты, и.т.п. Благо и судьи поводов дают достаточно.Такое впечатление, что уже до матча в клубах сидят специально обученные люди условно с бланком жалобы в ЭСК на судейство и в зависимости от результата матча либо заполняют данный бланк либо откладывают в стол до следующего матча. А на поле задача футболистов не играть в красивый комбинационный футбол, а главное удачно рухнуть в штрафной или попасть мячом в руку соперника там же. Слегка утрирую конечно, но все же. Как обычно личное мнение.
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