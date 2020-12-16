Петржела: «Не верю, что судьи помогают „Зениту“. Зачем это нужно?»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура РПЛ против «Спартака».
С нетерпением жду битвы. «Зенит» — «Спартак» — самый главный матч чемпионата России. Так было всегда. Никакое московское дерби не сравнится с этой встречей. Сегодня «Зенит» без сюрпризов переиграет «Спартак». К сожалению, не будет болельщиков, но даже это не помешает питерской команде обыграть соперника. Многие называют сегодняшнюю игру матчем за чемпионство. Не согласен. «Зенит» вне зависимости от сегодняшнего результата станет чемпионом.
«Спартак» для меня, как и для «Зенита», всегда был раздражителем. Они постоянно жалуются, что «Зенит» побеждает из-за судей. Бред! Не верю, что судьи помогают «Зениту». Зачем это нужно? Спартаковцы постоянно плачут — это недостойно большого клуба. У них всегда виноваты судьи — именно так они оправдывают свои поражения.
И неподкупность постовых.
В заботу банков о клиентах.
В русалок верю, в домовых.
И неподкупность постовых.
В заботу банков о клиентах.
В русалок верю, в домовых.
Ведь в прошлом туре ВАР притормозил соперников зенита.
Судейские скандалы в матчах с участием спартака и ЦСКА помогли зениту в борьбе за чемпионство.
У спартака не разобрали момент с руками Цаллагова. У ЦСКА проигнорировали завал Погребняком Магнуссона. Из за этого конкуренты зенита не досчитались очков.
Вот она помощь судей зениту.
Ведь в прошлом туре ВАР притормозил соперников зенита.
Судейские скандалы в матчах с участием спартака и ЦСКА помогли зениту в борьбе за чемпионство.
У спартака не разобрали момент с руками Цаллагова. У ЦСКА проигнорировали завал Погребняком Магнуссона. Из за этого конкуренты зенита не досчитались очков.
Вот она помощь судей зениту.
И где он их заказал ?
И где он их заказал ?