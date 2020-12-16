Сабалета: «„Манчестер Сити“ — идеальное место для Месси»

Бывший аргентинский футболист Пабло Сабалета прокомментировал слухи, что нападающий «Барселоны» может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Если Месси решит, что он хочет покинуть «Барселону», что он хочет поиграть в другой лиге и стране, конечно, «Манчестер Сити» — будет отличным вариантом.

Каждый игрок хочет получить опыт выступлений в АПЛ . Премьер-Лига — лучшая в мире, и, возможно, он хочет поиграть здесь несколько лет.

«Ман Сити» — идеальное место для него, он знает некоторых людей из этого клуба.