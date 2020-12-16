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Сабалета: «„Манчестер Сити“ — идеальное место для Месси»

16 декабря 2020, 14:02

Бывший аргентинский футболист Пабло Сабалета прокомментировал слухи, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Если Месси решит, что он хочет покинуть «Барселону», что он хочет поиграть в другой лиге и стране, конечно, «Манчестер Сити» — будет отличным вариантом.

Каждый игрок хочет получить опыт выступлений в АПЛ. Премьер-Лига — лучшая в мире, и, возможно, он хочет поиграть здесь несколько лет.

«Ман Сити» — идеальное место для него, он знает некоторых людей из этого клуба.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
16 декабря в 15:59
Лучше Сабу вернуть в клуб на какую-нибудь должность.
League1
League1
16 декабря в 15:16
Сомневаюсь я, что лысый гудвин хочет видеть в команде строптивого бездаря.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
16 декабря в 14:13
Барселоне это известно?
shlomo
shlomo
16 декабря в 14:12
Очень все спорно
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 декабря в 14:12
Адаптация в АПЛ и для двадцатилетних - проблема. А в тридцать три там начинать - может и на здоровье сказаться. Там пешком по полю не походишь.
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