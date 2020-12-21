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«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания Аканджи из «Боруссии» Д

сегодня, 14:44

Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи является альтернативным вариантом, рассматриваемым «Ливерпулем» в преддверии январского трансферного окна, сообщает Goal со ссылкой на Daily Mail.

Источник отмечает, что основными целями «красных» являются Калиду Кулибали («Наполи») и Дайот Упамекано («РБ Лейпциг»), однако клуб рассматривает и запасные варианты.

В текущем сезоне 25-летний Аканджи сыграл в 17 матчах за «шмелей», отметившись одним голом.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» постарается подписать защитника «Шальке» Кабака в январе.

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Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 19:17
Радует что такие пи...лы балотируется в президенты
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 16:54
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 15:29
    У Ливерпуля денег хватит.
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