«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания Аканджи из «Боруссии» Д

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сегодня, 14:44

Защитник дортмундской «Боруссии» является альтернативным вариантом, рассматриваемым «Ливерпулем» в преддверии январского трансферного окна, сообщает Goal со ссылкой на Daily Mail.

Источник отмечает, что основными целями «красных» являются Калиду Кулибали («Наполи») и Дайот Упамекано («РБ Лейпциг»), однако клуб рассматривает и запасные варианты.

В текущем сезоне 25-летний Аканджи сыграл в 17 матчах за «шмелей», отметившись одним голом.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» постарается подписать защитника «Шальке» Кабака в январе.