«Аталанта» хочет выручить с продажи Гомеса 10 млн евро

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сегодня, 12:36

La Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий «Аталанты» близок к уходу из клуба.

Напомним, что недавно произошла стычка между форвардом и главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

После инцидента футболист попросился бесплатно уйти из клуба, однако «Аталанта» намерена выручить с продажи игрока не менее 10 млн евро.