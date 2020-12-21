«Аталанта» хочет выручить с продажи Гомеса 10 млн евро

La Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес близок к уходу из клуба.
Напомним, что недавно произошла стычка между форвардом и главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.
После инцидента футболист попросился бесплатно уйти из клуба, однако «Аталанта» намерена выручить с продажи игрока не менее 10 млн евро.
В Аталанте даже минуту бы думать не стали - Гасперини в клубе важнее любого из игроков, так что если Гомес "обидчивый", то Аталанта его продаст =)
В Аталанте даже минуту бы думать не стали - Гасперини в клубе важнее любого из игроков, так что если Гомес "обидчивый", то Аталанта его продаст =)