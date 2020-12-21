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«Аталанта» хочет выручить с продажи Гомеса 10 млн евро

сегодня, 12:36

La Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес близок к уходу из клуба.

Напомним, что недавно произошла стычка между форвардом и главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

После инцидента футболист попросился бесплатно уйти из клуба, однако «Аталанта» намерена выручить с продажи игрока не менее 10 млн евро.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 14:50
Для Аталанты он гораздо больше 10-ки стоит,там видимо уже обратного хода в конфликте нет.Гасперини все делает правильно,нечего игрокам лезть куда не нужно,пусть и таким важным как Гомес,один раз дашь слабину и съедят сразу.
juvenale
juvenale
сегодня в 14:50
копейки за него
Сантус
Сантус
сегодня в 13:53
Он конечно словил звезду и сейчас живёт эмоциями,но если есть мозги ему стоит ими пораскинуть..Уйти в этом возрасте куда-то на лавку?Он конечно обещал потом рассказать нечто,что его так обидело,но не думаю что Гаспарини приставал к нему с глупостями...)
ошалевший
ошалевший ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 13:16
они бы заломили минимум 20 за пенсионера,а так он скорее всего всё равно болт забьёт и понятно что хоть что то урвать хочется,но как бы он не играл это не ибра или роналду и возраст никуда не денешь
shlifen
shlifen
сегодня в 12:56
10 миллионов - нормальная цена за Гомеса (по маркту 15). Игрок он хороший, и за такие деньги - покупатели точно найдутся. Другое дело что в 32 уходить из клуба где у тебя всё получается и ты железный игрок основы, из-за "стычки"?? Не юнец ведь уже, да и играть на уровне осталось года 3-4...
В Аталанте даже минуту бы думать не стали - Гасперини в клубе важнее любого из игроков, так что если Гомес "обидчивый", то Аталанта его продаст =)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:52
Видимо сам и спровоцировал конфликт.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:45
Как это попросился уйти?
Зачем тогда нужны контракты?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:37
Попросился уйти!🤣🤣🤣🤣
ДСА
ДСА
сегодня в 12:36
Не так много и просят.
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