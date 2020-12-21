«Ливерпуль» постарается подписать Кабака в январе

Защитник «Шальке» Озан Кабак может продолжить карьеру в «Ливерпуле», об этом сообщает Daily Telegraph.
Английский клуб постарается подписать 20-летнего футболиста в январе, когда откроется трансферное окно.
Кабак — одна из главных приоритетных целей мерсисайдцев.
Ранее стало известно, что «Шальке» хочет выручить с продажи игрока 20 млн евро.
Ничего подобного, проигрывает в скорости, теряет позицию, "кроет пустоту", физически - даже близко не монстр вроде Ван Дейка/Фердинанда/Кулибали. В целом - обычный средний защитник, каких много. Молодой, но где гарантия что из него вырастет что-то толковое?? У того же Риса Уильямса, который "свой доморощенный" есть хотя бы рост и первый пас (опыта нет - лажает много, но за него платить не нужно)... Знаете, есть "защитники без слабых мест"?? Так вот Кабак выглядит как "защитник без СИЛЬНЫХ сторон" =)))
Пока склоняюсь к тому, что Озан скорее "продукт пиара" агентов/журналистов, чем реально толковый игрок способный играть на топ-уровне... Рад буду ошибиться, но пока "с моей колокольни" всё выглядит так...
Ничего подобного, проигрывает в скорости, теряет позицию, "кроет пустоту", физически - даже близко не монстр вроде Ван Дейка/Фердинанда/Кулибали. В целом - обычный средний защитник, каких много. Молодой, но где гарантия что из него вырастет что-то толковое?? У того же Риса Уильямса, который "свой доморощенный" есть хотя бы рост и первый пас (опыта нет - лажает много, но за него платить не нужно)... Знаете, есть "защитники без слабых мест"?? Так вот Кабак выглядит как "защитник без СИЛЬНЫХ сторон" =)))
Пока склоняюсь к тому, что Озан скорее "продукт пиара" агентов/журналистов, чем реально толковый игрок способный играть на топ-уровне... Рад буду ошибиться, но пока "с моей колокольни" всё выглядит так...