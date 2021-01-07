Экс-форвард «Ман Юнайтед» Коул считает, что клубу не стоит покупать Грилиша

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» считает, что МЮ не стоит покупать полузащитника «Астон Виллы» .

Я думаю, что Грилиш — отличный игрок. Не собираюсь даже говорить что-то другое, но я смотрю на полузащиту «Манчестер Юнайтед» в данный момент, и где бы они его заиграли?

Вы посмотрите на Бруну [Фернандеша], на его выступления, а ведь это позиция, на которой Грилиш любит играть. Если вы поставите его слева, то там играет [Маркус] Рэшфорд, так где же вы будете использовать Джека?

Я, как и все остальные, просто смотрю на это со стороны.