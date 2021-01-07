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Экс-форвард «Ман Юнайтед» Коул считает, что клубу не стоит покупать Грилиша

07 января 2021, 12:29

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул считает, что МЮ не стоит покупать полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.

Я думаю, что Грилиш — отличный игрок. Не собираюсь даже говорить что-то другое, но я смотрю на полузащиту «Манчестер Юнайтед» в данный момент, и где бы они его заиграли?

Вы посмотрите на Бруну [Фернандеша], на его выступления, а ведь это позиция, на которой Грилиш любит играть. Если вы поставите его слева, то там играет [Маркус] Рэшфорд, так где же вы будете использовать Джека?

Я, как и все остальные, просто смотрю на это со стороны.

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Все комментарии
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
07 января в 18:39
Грилиш и Фернандеш отлично сыграллись бы ! а Погба аут
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
07 января в 13:12
Полностью согласен, уж лучше Санчо подписать.
dzvinka
dzvinka
07 января в 12:43
вон Челси набрали и норм, как-то расставляют теперь, уж как получается)))
Mangur
Mangur
07 января в 12:31
Администрации и тренеру виднее
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