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Кьеза: «Мы рады этой победе над „Миланом“»

07 января 2021, 09:23
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал победу над «Миланом» в матче 16-го тура Серии А.

Я в порядке, у меня были проблемы с бедром, но это не мышечная травма. Я буду присутствовать на следующей тренировке, ничего серьезного. Я поранился, к сожалению, мне пришлось покинуть поле, потому что я плохо бегал, и я попросил тренера заменить меня.

Тяжелая работа принесла нам результаты. Я всегда готов делиться передачами, стараюсь как можно больше помогать команде. Мы хорошо играли в первом тайме, играли организованно, поэтому добились отличного результата. Мы рады этой победе.

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Все комментарии
Mikki
Mikki ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
07 января в 09:30
Доброе утро, скорее всего на следующей неделе разберемся.
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
07 января в 09:24
Ну Милан обыграть не велика премудрость. Я жду когда ты с топ-клубами будешь выразительную игру показывать.
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