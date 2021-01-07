Кьеза: «Мы рады этой победе над „Миланом“»

Нападающий «Ювентуса» прокомментировал победу над «Миланом» в матче 16-го тура Серии А.

Я в порядке, у меня были проблемы с бедром, но это не мышечная травма. Я буду присутствовать на следующей тренировке, ничего серьезного. Я поранился, к сожалению, мне пришлось покинуть поле, потому что я плохо бегал, и я попросил тренера заменить меня.

Тяжелая работа принесла нам результаты. Я всегда готов делиться передачами, стараюсь как можно больше помогать команде. Мы хорошо играли в первом тайме, играли организованно, поэтому добились отличного результата. Мы рады этой победе.