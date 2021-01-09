Защитник Соловьев покинул «Факел»

«Факел» сообщил о прекращении сотрудничества с защитником Алексеем Соловьевым.
Воронежский клуб и 24-летний футболист договорились о расторжении договора по взаимному соглашению сторон.
Прежнее соглашение было рассчитано до лета 2021 года.
Соловьёв покинул «Факел» ⚡️— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) January 9, 2021
Защитник Алексей Соловьёв покинул нашу команду. Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон.
Благодарим Алексея за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере!#ФакелВоронеж pic.twitter.com/G3RX9BQJCj