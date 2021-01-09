ГлавнаяНовости

Защитник Соловьев покинул «Факел»

09 января 2021, 13:18

«Факел» сообщил о прекращении сотрудничества с защитником Алексеем Соловьевым.

Воронежский клуб и 24-летний футболист договорились о расторжении договора по взаимному соглашению сторон.

Прежнее соглашение было рассчитано до лета 2021 года.

Все новости
Контракт Мхитаряна будет продлен, если Генрих сыграет еще 1 одну игру
Вчера, 14:57 Комментарии7
Слухи«Болонья» продлит контракт с Дестро
Вчера, 13:32 Комментарии2
Паратичи: «Мы рассмотрим вопрос продления контракта с Буффоном»
27 января Комментарии3
СлухиМодрич согласовал детали нового контракта с «Реалом»
27 января Комментарии6
Блогер сыграл за «Урал» в товарищеском матче
27 января Комментарии6
ОфициальноИгало покинул «Манчестер Юнайтед»
27 января Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young ответ КЭТиК (раскрыть)
09 января в 14:13
Факел могут опять оставить в ФНЛ, поскольку не будет достаточно команд, вышедших туда по спортивному принципу, но не имеющих достаточно финансовых возможностей там выступать. Может быть в этот раз, если Факел вылетит, его уже не оставят.
КЭТиК
КЭТиК
09 января в 14:10
Со втордива придется опять начинать.
shlomo
shlomo
09 января в 13:21
Ну Лёша без работы точно не останется....не плохо играл в Факеле...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 января в 13:21
Правильно сделал,чо там ловить!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100