Защитник Соловьев покинул «Факел»

1610187534

09 января 2021, 13:18

«Факел» сообщил о прекращении сотрудничества с защитником .

Воронежский клуб и 24-летний футболист договорились о расторжении договора по взаимному соглашению сторон.

Прежнее соглашение было рассчитано до лета 2021 года.