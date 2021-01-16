«Барселона» хочет приобрести у «Ман Юнайтед» Далота

1610789514

16 января 2021, 12:31

«Барселона» хочет приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» .

В настоящее время футболист на правах аренды выступает за «Милан».

Каталонцы готовы отдать за 21-летнего игрока 12 млн евро. «Милан» не собирается выкупать права на португальца.