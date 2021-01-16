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«Барселона» хочет приобрести у «Ман Юнайтед» Далота

16 января 2021, 12:31

«Барселона» хочет приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота.

В настоящее время футболист на правах аренды выступает за «Милан».

Каталонцы готовы отдать за 21-летнего игрока 12 млн евро. «Милан» не собирается выкупать права на португальца.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
16 января в 20:16
утка)
Ozabot
Ozabot
16 января в 16:58
Посредственный игрок, а ценник в 12 миллионов висит лишь потому что у него в резюме есть МЮ и две игры за «Милан».
Если он в «Милане», где туго с составом, не может выиграть конкуренцию за место в основе, то как он собирается делать это в «Барселоне», где и своих бревен хватает?
shlifen
shlifen
16 января в 16:13
Если это правда, то я не понимаю логику руководства Барселоны - ЗАЧЕМ им нужен Далот?? Основным всё равно будет Дэст, а для лавочки проще позвать кого-то из молодёжки... У клуба и так проблемы с финансами, а они хотят потратить 12 лимонов на игрока который не очень-то и нужен команде.. Я бы ещё понял, если бы в Барселоне искали деньги на замену Альбе или для Пике - ну не могут ведь каталонцы всерьёз верить что приход толком необстрелянного Гарсии решит все проблемы в обороне??
Вместо этого новости об интересе к Далоту... Надеюсь что это "утка" хотя бы потому что пока в Барсе не состоялись выборы нового президента клуба...
ДАША Д
ДАША Д
16 января в 13:21
Готовы отдать, только денег нет.
Baggio R.
Baggio R.
16 января в 13:13
А не проще ли вернуть Эмерсона из аренды в Бетисе?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
16 января в 12:35
Надо думать. В МЮ он может быть подменой для Биссаки, как и Брендан Уильямс. В Барселоне вероятно будет сидеть под Дестом, а предлагаемая сумма трансфера маловата.
beefs
beefs
16 января в 12:35
будни трансферного окна...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 января в 12:35
Его надо отдавать!
mangox22
mangox22
16 января в 12:35
таких у себя полно
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