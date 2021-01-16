«Барселона» хочет приобрести у «Ман Юнайтед» Далота

«Барселона» хочет приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота.
В настоящее время футболист на правах аренды выступает за «Милан».
Каталонцы готовы отдать за 21-летнего игрока 12 млн евро. «Милан» не собирается выкупать права на португальца.
Вместо этого новости об интересе к Далоту... Надеюсь что это "утка" хотя бы потому что пока в Барсе не состоялись выборы нового президента клуба...
Вместо этого новости об интересе к Далоту... Надеюсь что это "утка" хотя бы потому что пока в Барсе не состоялись выборы нового президента клуба...