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«Марсель» начал переговоры с Миликом

16 января 2021, 08:19

Руководство «Марселя» планирует подписать форварда «Наполи» Аркадиуша Милика. Об этом заявил наставник команды Андре Виллаш-Боаш.

Мы начали переговоры с «Наполи», но за этот процесс отвечает наш спортивный директор, а не я.

Ранее сообщалось, что французы предложили за 26-летнего игрока 8 млн евро.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
16 января в 17:00
На самом деле у Марселя довольно не маленький бюджет для французской лиги - 110 млн. евро за сезон. Натурально они пятые в лиге, и от Лилля отстают лишь на 10 лимонов в год. Но заглянув в состав, просто диву даешься - куда уходят все эти деньги?? В составе не так то и много хороших игроков:
есть Товен - но он уйдёт бесплатно в конце сезона (хотя когда его хотели купить, то Марсель "сдуру" запросил 75-80 млн. евро)
есть крепкие ветераны - Пайе (они с Товеном, натурально "пол-команды"), Нагатомо и Манданда
и пара средненьких форвардов - Бенедетто и Жермен
остальных людей в команде можно характеризовать только фразой "кто это?"

Поэтому Марселю, без сомнений, нужно усиление. И только приглашением Милика ограничиваться нельзя. Летом после ухода Товена, не удивлюсь если также пригласят и Жиру...
sv_1969
sv_1969
16 января в 08:55
Имеет право
нечитайло
нечитайло
16 января в 08:42
Присмотритесь
vas197474
vas197474
16 января в 08:40, ред.
Рому разгромили
beefs
beefs
16 января в 08:25
это нормально в трансферное окно...
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