«Марсель» начал переговоры с Миликом

Руководство «Марселя» планирует подписать форварда «Наполи» Аркадиуша Милика. Об этом заявил наставник команды Андре Виллаш-Боаш.
Мы начали переговоры с «Наполи», но за этот процесс отвечает наш спортивный директор, а не я.
Ранее сообщалось, что французы предложили за 26-летнего игрока 8 млн евро.
есть Товен - но он уйдёт бесплатно в конце сезона (хотя когда его хотели купить, то Марсель "сдуру" запросил 75-80 млн. евро)
есть крепкие ветераны - Пайе (они с Товеном, натурально "пол-команды"), Нагатомо и Манданда
и пара средненьких форвардов - Бенедетто и Жермен
остальных людей в команде можно характеризовать только фразой "кто это?"
Поэтому Марселю, без сомнений, нужно усиление. И только приглашением Милика ограничиваться нельзя. Летом после ухода Товена, не удивлюсь если также пригласят и Жиру...
есть Товен - но он уйдёт бесплатно в конце сезона (хотя когда его хотели купить, то Марсель "сдуру" запросил 75-80 млн. евро)
есть крепкие ветераны - Пайе (они с Товеном, натурально "пол-команды"), Нагатомо и Манданда
и пара средненьких форвардов - Бенедетто и Жермен
остальных людей в команде можно характеризовать только фразой "кто это?"
Поэтому Марселю, без сомнений, нужно усиление. И только приглашением Милика ограничиваться нельзя. Летом после ухода Товена, не удивлюсь если также пригласят и Жиру...