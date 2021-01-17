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«Ман Сити» может продлить контракт с Агуэро

17 января 2021, 11:01

«Манчестер Сити» может продлить контракт с нападающим Серхио Агуэро.

МС продолжает искать замену для 32-летнего футболиста, но клуб готов подписать с футболистом новое соглашение на еще один год.

«Ман Сити» предложит Агуэро контракт с зарплатой в два раза меньше нынешней, которая сейчас составляет 250 тысяч фунтов в неделю.

Ранее на Агуэро претендовала «Барселона».

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shlifen
shlifen
17 января в 15:41
Врядли Агуэро согласится НА ТАКОЕ снижение оклада,ещё и с контрактом только на год. Не говоря уже о том что он, натурально, легенда Сити, проведшая в клубе лучшие годы, принесшая первый за долгие годы титул, и стабильно забивавший за "горожан" пачками на протяжении многих лет... Думаю даже 32-летний Серхио будет "на расхват" во многих топах, и многие смогут предложить ему, сравнимую с текущей, зарплату. На вскидку - Барса/Реал/Атлетико/ПСЖ/Юве/Интер, - всем им он пришёлся бы весьма кстати... =)
Сити же стоило искать замену раньше, а не полагаться на одного лишь Жезуса...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 января в 11:01
Надо продлевать,он полезен
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