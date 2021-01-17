«Ман Сити» может продлить контракт с Агуэро

«Манчестер Сити» может продлить контракт с нападающим Серхио Агуэро.
МС продолжает искать замену для 32-летнего футболиста, но клуб готов подписать с футболистом новое соглашение на еще один год.
«Ман Сити» предложит Агуэро контракт с зарплатой в два раза меньше нынешней, которая сейчас составляет 250 тысяч фунтов в неделю.
Ранее на Агуэро претендовала «Барселона».
Сити же стоило искать замену раньше, а не полагаться на одного лишь Жезуса...
Сити же стоило искать замену раньше, а не полагаться на одного лишь Жезуса...