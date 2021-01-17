Перес хочет, чтобы Серхио Рамос пошёл на сокращение зарплаты

Защитник Серхио Рамос продолжает переговоры о новом контракте с «Реалом».
Как сообщает источник со ссылкой на ABC, президент мадридского клуба Флорентино Перес настаивает на том, что Рамос пошёл на сокращение заработной платы на 10%. Только в таком случае «Реал» готов подписать новое соглашение со своим капитаном.
Серхио хочет сохранить текущую зарплату и подписать контракт на два года. Стороны всё ещё не могут прийти к компромиссу.
Напомним, что в услугах Рамоса заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и ПСЖ.
Но с Рамосом не надо поступать, как в случае с Касом, надо принимать его условия,хотелось бы, чтобы еще одна легенда после окончания карьеры пополнила штаб тренеров Реала
Но с Рамосом не надо поступать, как в случае с Касом, надо принимать его условия,хотелось бы, чтобы еще одна легенда после окончания карьеры пополнила штаб тренеров Реала