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Перес хочет, чтобы Серхио Рамос пошёл на сокращение зарплаты

17 января 2021, 10:34

Защитник Серхио Рамос продолжает переговоры о новом контракте с «Реалом».

Как сообщает источник со ссылкой на ABC, президент мадридского клуба Флорентино Перес настаивает на том, что Рамос пошёл на сокращение заработной платы на 10%. Только в таком случае «Реал» готов подписать новое соглашение со своим капитаном.

Серхио хочет сохранить текущую зарплату и подписать контракт на два года. Стороны всё ещё не могут прийти к компромиссу.

Напомним, что в услугах Рамоса заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и ПСЖ.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 17:30
руки прочь !
Брулин
Брулин
17 января в 14:25
Месси и Рамос как-то говорили, что готовы играть бесплатно. Но эти бесплатно стоят денег. У кого-то 50 млн в год, у кого-то 12.
шyм
шyм
17 января в 13:29
Сейчас в Реале трудится много его великих игроков (Бутрагеньо, Гути, Рауль, Роберто Карлос, Касильяс, Зидан, Хаби Алонсо.....). Преемственность поколений и организация работы в величайшем клубе должны выглядеть именно так. Здесь Браво, Перес!!!
Но с Рамосом не надо поступать, как в случае с Касом, надо принимать его условия,хотелось бы, чтобы еще одна легенда после окончания карьеры пополнила штаб тренеров Реала
ЮЗИК
ЮЗИК
17 января в 13:03
Не вижу повода чтоб он согласился, на него очередь стоит
VAN ARM
VAN ARM
17 января в 11:54
нужно уходить))) хватит идти на против себя))
ksepylo_7070
ksepylo_7070
17 января в 11:50
Ни один футболист ещё не было.чтоб на уступки пошёл.перец выкинет рамоса как кристину в своё время.он не ценит легенд клуба.
sv_1969
sv_1969
17 января в 11:10
Беги Серёга от этого ....)
Loko57
Loko57
17 января в 10:41
Да он скорее уйдет, чем согласится.
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