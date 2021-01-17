Перес хочет, чтобы Серхио Рамос пошёл на сокращение зарплаты

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17 января 2021, 10:34

Защитник продолжает переговоры о новом контракте с «Реалом».

Как сообщает источник со ссылкой на ABC, президент мадридского клуба Флорентино Перес настаивает на том, что Рамос пошёл на сокращение заработной платы на 10%. Только в таком случае «Реал» готов подписать новое соглашение со своим капитаном.

Серхио хочет сохранить текущую зарплату и подписать контракт на два года. Стороны всё ещё не могут прийти к компромиссу.