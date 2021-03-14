Биджиев: «После возобновления сезона „Локомотив“ смотрится неплохо»

Российский тренер поделился мнением о выступлениях «Локомотива» в нынешнем сезоне.

От первой части чемпионата — двоякие впечатления. Удачные игры чередовались с откровенно серыми. А вот после возобновления сезона «Локомотив» смотрится неплохо. Преобразился. Видно, что грамотно использовали время на зимних сборах и хорошо поработали. Одержали три победы подряд. Думаю, это придало команде психологической уверенности. В воскресенье очень важный матч с «Сочи». Будет интересно посмотреть. От него будет многое зависеть.

Какие улучшения, если команда идет на шестом месте, а при Сёмине стабильно была первой-второй? Разительного прогресса в качестве игры я тоже не заметил. Этой весной «Локомотив» стартовал неплохо, но посмотрим, что будет дальше и какого результата по итогам сезона добьется команда Николича. Тогда и будет ясно, уместно ли говорить о каком-то развитии по сравнению с предыдущим тренером.