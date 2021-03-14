Биджиев: «Хочется, чтобы Гильерме сохранял стабильность»

Российский тренер рассказал о состоянии вратарского цеха в РПЛ .

Из новичков отмечу Илью Лантратова из «Химок». Я помню его по матчам за разные клубы в ФНЛ — он и тогда обращал на себя внимание уверенными действиями. Сейчас тоже играет без особых срывов. За ним стоит понаблюдать. В целом же не сказать, что появилось много новых вратарей. А те ребята, что давно известны, проводят сезон не очень ровно (вспомните, например, ошибки Гильерме в первом круге). Никто из опытных вратарей явно не выделяется.

Вернется ли Гильерме на свой уровень? В нескольких матчах, проведенных после межсезонья, он выглядит достаточно сильно. С ЦСКА вообще выдал очень хороший матч — уверенно действовал на выходах. Это подтверждает, что его спад — временное явление. Хочется, чтобы он сохранял стабильность. Все-таки Гильерме — игрок сборной России. Нам необходима надежность вратарской позиции.