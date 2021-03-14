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Биджиев: «Хочется, чтобы Гильерме сохранял стабильность»

сегодня, 09:32

Российский тренер Хасанби Биджиев рассказал о состоянии вратарского цеха в РПЛ.

Из новичков отмечу Илью Лантратова из «Химок». Я помню его по матчам за разные клубы в ФНЛ — он и тогда обращал на себя внимание уверенными действиями. Сейчас тоже играет без особых срывов. За ним стоит понаблюдать. В целом же не сказать, что появилось много новых вратарей. А те ребята, что давно известны, проводят сезон не очень ровно (вспомните, например, ошибки Гильерме в первом круге). Никто из опытных вратарей явно не выделяется.

Вернется ли Гильерме на свой уровень? В нескольких матчах, проведенных после межсезонья, он выглядит достаточно сильно. С ЦСКА вообще выдал очень хороший матч — уверенно действовал на выходах. Это подтверждает, что его спад — временное явление. Хочется, чтобы он сохранял стабильность. Все-таки Гильерме — игрок сборной России. Нам необходима надежность вратарской позиции.

Кто будет основным на Евро? Думаю, будут рассматриваться Шунин, Джанаев, Гильерме и более молодые вратари. Все будет зависеть от того, как они проявят себя в оставшихся турах РПЛ и контрольных матчах сборной.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:19
На некоторые матчи можно поставить.
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 09:55
Думаю, что уже не вернется....тем более вратари есть...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:48
Нее Гильерме уже не тот , для сборной.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:46
И я хочу , а толку??!
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