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Шварц: «Мы бились до конца»

вчера, 21:47
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Динамо» Сандро Шварц рассказал о поражении от «Спартака» (1:2) в матче 22-го тура РПЛ.

Игра была очень интенсивная, конкурентная. Ребята хорошо себя проявили. Мы бились до конца. У нас были хорошие моменты, могли отыграться. Должны были завоевать очко. К сожалению, не повезло. Возможно, всему виной пенальти.

В первом тайме у нас были подходы к воротам «Спартака», не хватило точности в завершающей стадии. Мы хорошо выходили из обороны в атаку. Шансы были равные у обеих команд.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 23:25
Спартак сегодня был лучше во всех компонентах игры.
Динамо сыграло чуть хуже, но могли зацепить ничью в концовке.
Симпатичную команду строит Шварц. Радует, что есть доверие молодым. Дай Бог чтобы прогрессировали, особенно Захарян.
Рефери
Рефери ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:31
поправили, спасибо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:29
Классно играли,мне понравилось!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:28
....походы к воротам....
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Может все же подходы???
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:27
Могли не проиграть, но надо для этого забивать.
Capral
Capral
вчера в 22:20
Врёт и не краснеет. А игра у тебя есть, товариСЧ Шварц?! А система игровая у тебя есть?! А сам, ты тренер?! Будь у Спартака оборона приличная, ты вообще даже к штрафной не подошел бы!!! У тебя талантлевые игроки скисают. Фомин, Лесовой, Шиманьски, что ты с ними сделал, Шварц??? Ты не успел еще испортить молодых талантливых игроков, но ты и до них доберешься!!! В позиционную атаку Динамо играть не умеет, только на контратаках, но, если соперник не позволяет- команда теряет очки, как было в игре с Ростовом, Сочи, Зенитом....
berda2003
berda2003
вчера в 22:16
игра показала, что со шварцем динамо ждёт хорошее будущее, а спартак ждёт упадок ...
ABir
ABir
вчера в 22:12
Играли не плохо, но Спартаку победа была нужнее. Да и за Кубок должок надо было вернуть
beefs
beefs
вчера в 21:55
бывает и хуже...
Futurista
Futurista
вчера в 21:52
Спартак забил 3...поэтому и победил...
Makao
Makao
вчера в 21:50
Я понимаю - моментов было много, игра была быстрая, но как можно говорить "возможно не повезло", когда в твои вороты влетело 2, а единственный ответный мяч - автогол и не ваших ног... У Динамо сегодня реализация 0%
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