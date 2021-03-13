Шварц: «Мы бились до конца»

Наставник «Динамо» рассказал о поражении от «Спартака» (1:2) в матче 22-го тура РПЛ .

Игра была очень интенсивная, конкурентная. Ребята хорошо себя проявили. Мы бились до конца. У нас были хорошие моменты, могли отыграться. Должны были завоевать очко. К сожалению, не повезло. Возможно, всему виной пенальти.

В первом тайме у нас были подходы к воротам «Спартака», не хватило точности в завершающей стадии. Мы хорошо выходили из обороны в атаку. Шансы были равные у обеих команд.