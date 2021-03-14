Руководство МЮ обсудит с Сульшером будущее трёх ключевых игроков команды

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сегодня, 11:54

Сразу три ключевых футболиста «Манчестер Юнайтед» могут покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

По информации источника, на этой неделе руководство МЮ проведет встречу с главным тренером команды Оле-Гуннаром Сульшером, на которой обсудит будущее , и .

Отмечается, что в клубе поднимут вопрос о резонности продления контракта с Кавани, обсудят трансферные предложения по Марсьялю, а также решат вопрос о целесообразности выбора Де Хеа первым вратарем команды.

Также недавно сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» установил цену за Лингарда.