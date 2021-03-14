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Руководство МЮ обсудит с Сульшером будущее трёх ключевых игроков команды

сегодня, 11:54

Сразу три ключевых футболиста «Манчестер Юнайтед» могут покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

По информации источника, на этой неделе руководство МЮ проведет встречу с главным тренером команды Оле-Гуннаром Сульшером, на которой обсудит будущее Эдинсона Кавани, Антони Марсьяля и Давида Де Хеа.

Отмечается, что в клубе поднимут вопрос о резонности продления контракта с Кавани, обсудят трансферные предложения по Марсьялю, а также решат вопрос о целесообразности выбора Де Хеа первым вратарем команды.

Также недавно сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» установил цену за Лингарда.

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:40
Кавани и Марсьяля одновременно не отпустят. Все зависит от Кавани, уйдет в Боку или нет. Про Де Хеа думаю особо нечего обсуждать, пока он номер один. С Погба надо решать, остается или нет, год по контракту остался.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:09
Очень мудрое решение, вот так бы у всех и всегда !!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:04
shlomo
shlomo
сегодня в 12:04
Уже то хорошо, что выслушают мнение тренера...возможно даже и прислушаются...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:56
Посмотрим, что они наобсуждают.
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