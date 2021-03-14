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«Барселона» до лета примет решение о будущем Эмерсона

сегодня, 10:22

«Барселона» в ближайшее время решит, что делать с арендованным «Бетисом» Эмерсоном, сообщает Marca.

Права на 22-летнего защитника принадлежат обоим клубам 50 на 50. Эмерсон выступает за «Бетис» на правах аренды последние два сезона. Соглашение по аренде истекает этим летом.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает варианты с возвращением футболиста в команду, либо полноценной продажей в летнее трансферное окно.

В январе сообщалось, что ПСЖ предложит «Барселоне» 25 млн евро за Эмерсона.

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Пора уже определяться.
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