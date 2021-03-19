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Жота назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в 1/4 финала ЛЧ

19 марта 2021, 11:55

Сегодня в 14:00 (по МСК) состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Нападающий «Ливерпуля» Диого Жота назвал клуб, с которым бы не хотел встретиться на данной стадии турнира.

Честно говоря, я бы не хотел встретиться с «Порту». Я думаю, что это будет очень сложная и очень эмоциональная игра для меня [ранее Жота выступал за «Порту»], и я бы предпочел в соперники другую команду. Но в финале я бы согласился сыграть против «Порту».

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» прошёл «Лейпциг» со счётом 4:0 по сумме двух встреч.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
19 марта в 13:29
Это таким образом он фортуну зазывает, что бы выпал именно Порту.
David Young
David Young
19 марта в 12:43
Логичная причина. Но в целом Порту является одним из относительно лёгких соперников из числа оставшихся в Лиге Чемпионов. Недооценивать их нельзя, но и топ клубом в мировом масштабе Порту не является, хотя и не столь далеко находится от топ уровня. Для них станет великолепным достижением проход в полуфинал. Многие четвертьфиналисты не очено стабильны, так что это, хотя и маловероятно, является вполне возможным. Многое будет зависеть от результатов жеребьёвки.
Ironigor
Ironigor
19 марта в 12:15
Чувства страха , чувства безысходности !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 марта в 11:57
Всё решит жребий...
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