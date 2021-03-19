Жота назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в 1/4 финала ЛЧ

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19 марта 2021, 11:55

Сегодня в 14:00 (по МСК) состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Нападающий «Ливерпуля» назвал клуб, с которым бы не хотел встретиться на данной стадии турнира.

Честно говоря, я бы не хотел встретиться с «Порту». Я думаю, что это будет очень сложная и очень эмоциональная игра для меня [ранее Жота выступал за «Порту»], и я бы предпочел в соперники другую команду. Но в финале я бы согласился сыграть против «Порту».

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» прошёл «Лейпциг» со счётом 4:0 по сумме двух встреч.