Шоу: «МЮ был ужасен в первом тайме. Возможно, нам повезло»

Защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу над «Миланом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Конечно, мы очень рады, что прошли дальше. Но я буду честен, и я думаю, что тренерский штаб со мной согласится, мы вовсе не были хороши сегодня. Особенно в первом тайме, который мы провели ужасно.

Думаю, в первые 10-15 минут мы играли хорошо, контролировали мяч, но дальше кто-то словно нажал переключатель: мы стали играть очень небрежно, теряли мячи и сами оказывали на себя давление. Думаю, что, возможно, нам повезло.

Второй тайм прошёл немного лучше. Когда на поле выходит такой игрок мирового уровня, как Поль [Погба], это всегда на руку. Он сделал разницу. Это прекрасно, что он вернулся в строй.

Нам нужно играть лучше, чем сегодня. «Милан» несомненно является топ-командой, и мы знали, что играть здесь будет тяжело. Результат первого матча был не в нашу пользу.

Но это очень хорошая победа, и самым большим плюсом является то, что мы прошли дальше, а игроки возвращаются из лазарета, усиливая наш состав.