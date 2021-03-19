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Шоу: «МЮ был ужасен в первом тайме. Возможно, нам повезло»

19 марта 2021, 07:51
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал победу над «Миланом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Конечно, мы очень рады, что прошли дальше. Но я буду честен, и я думаю, что тренерский штаб со мной согласится, мы вовсе не были хороши сегодня. Особенно в первом тайме, который мы провели ужасно.

Думаю, в первые 10-15 минут мы играли хорошо, контролировали мяч, но дальше кто-то словно нажал переключатель: мы стали играть очень небрежно, теряли мячи и сами оказывали на себя давление. Думаю, что, возможно, нам повезло.

Второй тайм прошёл немного лучше. Когда на поле выходит такой игрок мирового уровня, как Поль [Погба], это всегда на руку. Он сделал разницу. Это прекрасно, что он вернулся в строй.

Нам нужно играть лучше, чем сегодня. «Милан» несомненно является топ-командой, и мы знали, что играть здесь будет тяжело. Результат первого матча был не в нашу пользу.

Но это очень хорошая победа, и самым большим плюсом является то, что мы прошли дальше, а игроки возвращаются из лазарета, усиливая наш состав.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
19 марта в 09:07
Теперь путь к титулу открыт.
mihaluch
mihaluch
19 марта в 08:41
Всё хорошо что хорошо кончается.
STVA 1
STVA 1
19 марта в 08:16
Самокритично высказался
ОПС
ОПС
19 марта в 08:03
Сейчас повезло, а дальше?
Вoлхв
Вoлхв
19 марта в 07:54
Да уж....играли не пойми во что, но отскочили....
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