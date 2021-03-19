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Эмери: «Мы очень хорошо выступаем в ЛЕ. Но нужно делать это и в Примере»

19 марта 2021, 06:24
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери дал комментарий после победы над киевским «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (2:0).

Важно обратить внимание на мотивацию игроков, на их активное участие в игре. Каждый из наших футболистов отдаёт на поле всё лучшее, что у него есть. Конечно, победы усиливают веру в себя и позитивный настрой команды. Мы стараемся играть с собственным характером и особым стилем. Стремимся найти свою игру, несмотря на неудачные моменты.

Второй гол Жерара Морено продемонстрировал нашу уверенность в себе. Даже в игре на выезде мы хорошо прессинговали — все эти показатели подчёркивают характер нашей команды и приносят свои результаты.

В Лиге Европы мы выступаем очень хорошо, и теперь нужно перенести этот успех на матчи Примеры, чтобы показать, что мы способны принимать различные вызовы и побеждать на всех фронтах.

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ДСА
ДСА
19 марта в 08:04
Лишь бы МЮ попозже попался.
asraeil
asraeil
19 марта в 07:58
Неожиданно Киевляне так сыграли....и даже особой борьбы не было...
ОПС
ОПС
19 марта в 06:41
Дальше будет тяжелее.
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