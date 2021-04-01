«Рома» будет искать новый клуб для Юндера. «Лестер» не хочет его выкупать

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01 апреля 2021, 09:14

«Рома» собирается найти новый клуб для , так как «Лестер Сити» не собирается выкупать контракт игрока.

23-летний турецкий хавбек перешел в «Лестер» на правах аренды за 3 млн евро в сентябре 2020 года с опцией выкупа за 23 млн евро.

Football Italia со ссылкой на турецкий сайт Sporx сообщает, что клуб АПЛ не готов выкупить Юндера у «Ромы». Отмечается, что интерес к игроку проявляет «Фенербахче».

В этом сезоне он провел всего 19 матчей во всех турнирах за «лис», забив два гола и отдав три голевые передачи.