Лингард может получить игровое время в МЮ после успешной аренды

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25 февраля 2021, 20:27

Полузащитник может реанимировать карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Сейчас хавбек выступает на правах аренды за «Вест Хэм». Джесси забил три гола и отдал одну результативную передачу в четырёх матчах за лондонский клуб.

Как сообщает источник со ссылкой на ESPN, удачные выступления Линграда заставили «Манчестер Юнайтед» пересмотреть свою позицию относительно его будущего. «Красные дьяволы» готовы предоставить игроку второй шанс, когда он вернётся из аренды.

Отмечается, что Лингард должен будет заменить Хуана Мату, который может покинуть команду летом.