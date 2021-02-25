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Лингард может получить игровое время в МЮ после успешной аренды

25 февраля 2021, 20:27

Полузащитник Джесси Лингард может реанимировать карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Сейчас хавбек выступает на правах аренды за «Вест Хэм». Джесси забил три гола и отдал одну результативную передачу в четырёх матчах за лондонский клуб.

Как сообщает источник со ссылкой на ESPN, удачные выступления Линграда заставили «Манчестер Юнайтед» пересмотреть свою позицию относительно его будущего. «Красные дьяволы» готовы предоставить игроку второй шанс, когда он вернётся из аренды.

Отмечается, что Лингард должен будет заменить Хуана Мату, который может покинуть команду летом.

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
25 февраля в 20:57
Либо лавка в МЮ либо переход в другой клуб
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
25 февраля в 20:48
Лучше там, а то опять будет лавку "полировать".
Q-J-G
Q-J-G
25 февраля в 20:29
Посмотрим, что из этого получится на самом деле...
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