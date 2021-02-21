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«Ювентус» сомневается в резонности выкупа Мораты у «Атлетико»

21 февраля 2021, 18:14

«Ювентус» раздумывает над тем, стоит ли выкупать форварда Альваро Морату у мадридского «Атлетико», сообщает Todofichajes.

По информации источника, туринский клуб хотел выкупить Морату за 55 миллионов евро, но его неудовлетворительные показатели заставили руководство «Юве» пересмотреть свое решение.

Отмечается, что между клубами есть альтернативная договоренность — вторая сезонная аренда с возможностью последующего выкупа за 35 млн евро в 2022 году.

Мората перешел в «Юве» на правах аренды в сентябре прошлого года.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
21 февраля в 20:25
С Моратой так всегда.Он чем то карьерой Анелька напоминает.Бегает по клубам как веник шустрый.)Где то коротко блеснёт,его покупают,а потом назад в нору безнадёги..
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
21 февраля в 20:12
Ну да, сомневаются. Наверное лучше Милика купить за 10 или очередного бесплатно инвалида-ветерана! 🤣☝️
Gelious
Gelious
21 февраля в 19:13
Да не надо, конечно. Нашли, на что в коронавирусные сезоны такие деньги тратить
Ironigor
Ironigor
21 февраля в 19:08
Очень интересно как выглядит сомнения, сидят руководство Юве на лавочке грызут семечки и сомневаться !!!??? )))
ДСА
ДСА
21 февраля в 18:57
Пинка ему под зад
drug01
drug01
21 февраля в 18:34
Надо хорошо подумать....
shlomo
shlomo
21 февраля в 18:28
Наверное есть резон пойти по плану В....
particular
particular
21 февраля в 18:27
Молод он ещё..:)
Статус и стоимость о-го-го, а скитается уже несколько лет, как голь перекатная...
juvenale
juvenale
21 февраля в 18:26
Морату не нужно выкупать,он снова после хорошего начала сломался ментально...толку с него не будет
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 18:16
Если сомневается, не надо выкупать...
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