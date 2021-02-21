«Ювентус» сомневается в резонности выкупа Мораты у «Атлетико»

«Ювентус» раздумывает над тем, стоит ли выкупать форварда Альваро Морату у мадридского «Атлетико», сообщает Todofichajes.
По информации источника, туринский клуб хотел выкупить Морату за 55 миллионов евро, но его неудовлетворительные показатели заставили руководство «Юве» пересмотреть свое решение.
Отмечается, что между клубами есть альтернативная договоренность — вторая сезонная аренда с возможностью последующего выкупа за 35 млн евро в 2022 году.
Мората перешел в «Юве» на правах аренды в сентябре прошлого года.
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