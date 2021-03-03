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«Лацио», скорее всего, не выкупит Перейру у «Манчестер Юнайтед»

03 марта 2021, 14:17

«Лацио» вряд ли подпишет Андреаса Перейру из «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе, сообщает Goal со ссылкой на Daily Star.

По информации источника, «красные дьяволы» определили цену за Перейру в 25 миллионов евро. Игрок перешел в римский клуб на правах аренды прошлым летом. Утверждается, что «Лацио» не готов заплатить такую сумму.

Перейра принял участие в 15 матчах Серии А за «Лацио» в текущем сезоне, забив один гол.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
03 марта в 19:16
Игрок по трансфермаркту оценивается в 10 лимонов, в этом сезоне забил аж один гол, да и в последние сезоны в МЮ откровенно говоря - особо не феерил... Его бы за 10 млн продать - уде была бы удача для "дьяволов", а уж за 25 - боюсь желающих вообще не будет, и летом придётся искать новое место для аренды...
Странная логика руководства МЮ - тут бы лучше цену скинуть, глядишь не в Лацио, так в другой клуб попроще, спихнешь "баласт", но видимо менеджмент "дьяволов" с чего-то решил что цена Перейры равна половине базовой выплаты за Бруно Фернандеша (без бонусов), хотя Андреас должен стоить ещё минимум вдвое дешевле...
Mikki
Mikki
03 марта в 17:53, ред.
Да тут большой вопрос, нужен ли бесплатно, какие уж там 25 🙄
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
03 марта в 17:24
25 миллионов он точно не стоит, за 10-15 адекватная цена
marut
marut
03 марта в 14:47
Ну не судьба....не показал себя с нужной стороны
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 марта в 14:25
Значит не наиграл..
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