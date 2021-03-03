«Лацио», скорее всего, не выкупит Перейру у «Манчестер Юнайтед»

«Лацио» вряд ли подпишет Андреаса Перейру из «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе, сообщает Goal со ссылкой на Daily Star.
По информации источника, «красные дьяволы» определили цену за Перейру в 25 миллионов евро. Игрок перешел в римский клуб на правах аренды прошлым летом. Утверждается, что «Лацио» не готов заплатить такую сумму.
Перейра принял участие в 15 матчах Серии А за «Лацио» в текущем сезоне, забив один гол.
Странная логика руководства МЮ - тут бы лучше цену скинуть, глядишь не в Лацио, так в другой клуб попроще, спихнешь "баласт", но видимо менеджмент "дьяволов" с чего-то решил что цена Перейры равна половине базовой выплаты за Бруно Фернандеша (без бонусов), хотя Андреас должен стоить ещё минимум вдвое дешевле...
Странная логика руководства МЮ - тут бы лучше цену скинуть, глядишь не в Лацио, так в другой клуб попроще, спихнешь "баласт", но видимо менеджмент "дьяволов" с чего-то решил что цена Перейры равна половине базовой выплаты за Бруно Фернандеша (без бонусов), хотя Андреас должен стоить ещё минимум вдвое дешевле...