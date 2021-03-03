«Лацио», скорее всего, не выкупит Перейру у «Манчестер Юнайтед»

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03 марта 2021, 14:17

«Лацио» вряд ли подпишет из «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе, сообщает Goal со ссылкой на Daily Star.



По информации источника, «красные дьяволы» определили цену за Перейру в 25 миллионов евро. Игрок перешел в римский клуб на правах аренды прошлым летом. Утверждается, что «Лацио» не готов заплатить такую сумму.

Перейра принял участие в 15 матчах Серии А за «Лацио» в текущем сезоне, забив один гол.