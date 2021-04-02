«Челси» лидирует в гонке за Агуэро

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сегодня, 06:26

«Челси» считают фаворитом в борьбе за нападающего «Манчестер Сити» , ранее объявившего об уходе из клуба этим летом.

В услугах 32-летнего аргентинца заинтересованы «Ювентус», «Пари Сен-Жермен», «Реал» и «Барселона», однако сам футболист предпочёл бы остаться в АПЛ .

Таким образом, «Челси» является самым подходящим вариантом для Агуэро, так как лондонский клуб сможет удовлетворить финансовые запросы форварда и не является принципиальным соперником «Сити», как «Манчестер Юнайтед».