«Челси» лидирует в гонке за Агуэро

«Челси» считают фаворитом в борьбе за нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, ранее объявившего об уходе из клуба этим летом.
В услугах 32-летнего аргентинца заинтересованы «Ювентус», «Пари Сен-Жермен», «Реал» и «Барселона», однако сам футболист предпочёл бы остаться в АПЛ.
Таким образом, «Челси» является самым подходящим вариантом для Агуэро, так как лондонский клуб сможет удовлетворить финансовые запросы форварда и не является принципиальным соперником «Сити», как «Манчестер Юнайтед».
И Агуэро за бесплатно не помешает, зависит от того какую зарплату он попросит. У Челси пока нет нормального напа и Жиру уже 34.
И Агуэро за бесплатно не помешает, зависит от того какую зарплату он попросит. У Челси пока нет нормального напа и Жиру уже 34.
Агуеро может спокойно 3-4года играть на высоком уровне.
На сегодняшний день место него нет игрока подходящий.
Мебаппе и Холланд не достанется Сити
Агуеро может спокойно 3-4года играть на высоком уровне.
На сегодняшний день место него нет игрока подходящий.
Мебаппе и Холланд не достанется Сити