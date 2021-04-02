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«Челси» лидирует в гонке за Агуэро

сегодня, 06:26

«Челси» считают фаворитом в борьбе за нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, ранее объявившего об уходе из клуба этим летом.

В услугах 32-летнего аргентинца заинтересованы «Ювентус», «Пари Сен-Жермен», «Реал» и «Барселона», однако сам футболист предпочёл бы остаться в АПЛ.

Таким образом, «Челси» является самым подходящим вариантом для Агуэро, так как лондонский клуб сможет удовлетворить финансовые запросы форварда и не является принципиальным соперником «Сити», как «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
rparamonov
rparamonov ответ Василий Корнечук (раскрыть)
сегодня в 15:14
Челси - частный футбольный клуб. И, Да! Это деньги Абрамовича. А чтобы оценить вложения в миллиард на уровне много это или мало - вдумчиво изучите gross value Английской премьер-лиги.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
сегодня в 14:43
Ну да, это же деньги Абрамовича. Он их заработал в поте лица. Сколько уже кинули на Челси? Больше миллиарда. Результат какой? Когда-то выиграли чемпионат, пару раз еврокубки(но не только Лигу чемпионов) и все. Можно еще Ибрагимовича купить, Рамоса. Абрамович выходит на новые горизонты
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 11:21
Надеюсь на следующий год Манчестер Сити и Челси будут бороться за чемпионство. А почему нет?
И Агуэро за бесплатно не помешает, зависит от того какую зарплату он попросит. У Челси пока нет нормального напа и Жиру уже 34.
dimagas2
dimagas2 ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
сегодня в 10:50
    swed27
    swed27
    сегодня в 10:01
    Нормальный замах
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 09:56
    У меня такой вопрос а почему Сити не продлить контракт с Агуеро?
    Агуеро может спокойно 3-4года играть на высоком уровне.
    На сегодняшний день место него нет игрока подходящий.
    Мебаппе и Холланд не достанется Сити
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 09:19
    Смысл Агуэро уходить из сильнейшего клуба АПЛ в другой клуб (не сильнейший) АПЛ? У него одна дорога - к такому же престарелому соотечественнику и корешку в Каталонию.
    Эдмон
    Эдмон
    сегодня в 09:12
    Вроде один из наших клубов хотел его купить
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 09:01
    Зачем он нужен Челси!?
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 09:00
    лучше бы они Азарчика себе вернули, чем покушаться на престарелого...
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 08:43
    Надеюсь это бред
    Накир
    Накир
    сегодня в 08:26
    До конечного результата очень далеко
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    сегодня в 08:22
    Ещё не понятно кто будет в следующем сезоне, более конкурентней им.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 08:11
    Скоро ударят по рукам.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 06:52
    ожидание Холанд - реальность Агуэро
    beefs
    beefs
    сегодня в 06:39
    Он имеет право на свое мнение...
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