Ди Санто: «Месси стоит остаться в „Барселоне“ и снова сделать её сильной»

Нападающий «Сан-Лоренсо» Франко Ди Санто поделился мнением о будущем капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
Месси заслуживает уважения со стороны «Барселоны» за всё, что он выиграл в этом клубе. Футбол — это командная игра, но большая часть их недавней истории связана с ним. Я не думаю, что они выиграли бы так много трофеев без него. Месси — ключ ко всем успехам «Барселоны».
Клубам из АПЛ или Италии повезёт, если они подпишут его. Было бы здорово увидеть его в другом чемпионате. Однако я бы хотел, чтобы он остался в «Барселоне», чтобы укрепить свое наследие. На его месте я бы игнорировал всё, что говорят люди, и делал бы то, что говорит моё сердце. Я бы делал всё, что будет лучше для моей семьи и меня. Может быть, ему стоит остаться в «Барселоне» и снова сделать её сильной.
Будем надеяться , что Барселона с Месси и подрастающем поколением все же сумеют вернуть былое величие.....очень на это надеюсь.
Всем здоровья.
Будем надеяться , что Барселона с Месси и подрастающем поколением все же сумеют вернуть былое величие.....очень на это надеюсь.
Всем здоровья.