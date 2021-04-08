Ди Санто: «Месси стоит остаться в „Барселоне“ и снова сделать её сильной»

Нападающий «Сан-Лоренсо» поделился мнением о будущем капитана «Барселоны» .

Месси заслуживает уважения со стороны «Барселоны» за всё, что он выиграл в этом клубе. Футбол — это командная игра, но большая часть их недавней истории связана с ним. Я не думаю, что они выиграли бы так много трофеев без него. Месси — ключ ко всем успехам «Барселоны».