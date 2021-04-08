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Ди Санто: «Месси стоит остаться в „Барселоне“ и снова сделать её сильной»

08 апреля 2021, 20:26

Нападающий «Сан-Лоренсо» Франко Ди Санто поделился мнением о будущем капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

Месси заслуживает уважения со стороны «Барселоны» за всё, что он выиграл в этом клубе. Футбол — это командная игра, но большая часть их недавней истории связана с ним. Я не думаю, что они выиграли бы так много трофеев без него. Месси — ключ ко всем успехам «Барселоны».

Клубам из АПЛ или Италии повезёт, если они подпишут его. Было бы здорово увидеть его в другом чемпионате. Однако я бы хотел, чтобы он остался в «Барселоне», чтобы укрепить свое наследие. На его месте я бы игнорировал всё, что говорят люди, и делал бы то, что говорит моё сердце. Я бы делал всё, что будет лучше для моей семьи и меня. Может быть, ему стоит остаться в «Барселоне» и снова сделать её сильной.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
09 апреля в 09:20
Смогут договориться только если уладят финансовый вопрос.
А иначе - долговая яма.
амурец
амурец
09 апреля в 06:00
он и останется в Барселоне, только сильной он её не сделает
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 апреля в 21:47
Карлику пора бросать это дело.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ RoArt (раскрыть)
08 апреля в 21:38
Надеюсь совести у него хватит и он пойдет на понижение зарплаты.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 апреля в 21:35
А я бы посмотрел как он будет играть в другой команде,так ли он хорош без своих старых партнёров!?
RoArt
RoArt ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 апреля в 21:17
Чем дольше он в клубе тем быстрее Барселона станет банкротом.
Дерзайте!
Мaлик
Мaлик
08 апреля в 21:11
Ну у каждого свое мнение по этому вопросу...
marut
marut
08 апреля в 21:06
Он останется....а там видно будет
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
08 апреля в 20:43
мне кажется барсе надо уже прощаться с Месси, и строить командную игру, а не только через Месси, нового он уже ничего не даст, и весь матч будет просто ходить по полю
ДАША Д
ДАША Д
08 апреля в 20:40
Месси слабее день ото дня.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 апреля в 20:39
Посмотрим , где окажется Месси, но что то мне подсказывает , никуда он не уйдет. Да и смысла в этом нет. Он и Барселона уже неразделимы, и остаться - это наилучший вариант для Месси. В команде очень много молодых и им нужен дядька. ну а кто кроме Месси подходит на эту роль, да никто.
Будем надеяться , что Барселона с Месси и подрастающем поколением все же сумеют вернуть былое величие.....очень на это надеюсь.
Всем здоровья.
shlomo
shlomo
08 апреля в 20:35
Ну так сказать "фирменный значок" Барсы...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 апреля в 20:27
Тоже так думаю...
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