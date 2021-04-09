ГлавнаяНовости

Гендиректор «Крыльев Советов»: «Мы грезим победой в Кубке России»

09 апреля 2021, 19:06

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий поделился мнением о результатах жеребьевки 1/2 финала Кубка России, где самарский клуб сыграет против «Ахамата».

В полуфинале соперника уже поздно выбирать, поэтому нельзя сказать, что мы обрадовались «Ахмату». На этой стадии все команды достойные. Обидно, что играем не дома, очень хотелось провести полуфинал в Самаре. Для нас преимущество своего стадиона и поддержка болельщиков были гораздо важнее соперника по полуфиналу.

Еще и один из самых непростых выездов предстоит — в Грозном всегда тяжело играть. Сложный стадион, сложный соперник. Конечно, мы грезим победой в Кубке России, иначе зачем мы работаем и тренируемся. Тем более, такие шансы выпадают не так часто. Будем надеяться на максимум и искать аргументы для реализации.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
09 апреля в 20:03
Вчерашний результат, а самое главное вчерашняя игра лишние тому доказательства, что Крылья Советов очень серьёзно настроены на завоевание этого кубка. Осталось два шага до заветной цели, наиболее сложный будет следующий. Ахмат тоже давно задолжал своим болельщикам и горит желанием привезти в этом году футбольный трофей в Грозный. И кто из них более достоин финала, пусть докажет сильнейший. Удачи командам и без травм!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 апреля в 19:20
На поле в Самаре было бы гораздо проще. В Грозном всем тяжело играть.
beefs
beefs
09 апреля в 19:07
самое главное играть в свою игру....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100