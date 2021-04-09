Гендиректор «Крыльев Советов»: «Мы грезим победой в Кубке России»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий поделился мнением о результатах жеребьевки 1/2 финала Кубка России, где самарский клуб сыграет против «Ахамата».

В полуфинале соперника уже поздно выбирать, поэтому нельзя сказать, что мы обрадовались «Ахмату». На этой стадии все команды достойные. Обидно, что играем не дома, очень хотелось провести полуфинал в Самаре. Для нас преимущество своего стадиона и поддержка болельщиков были гораздо важнее соперника по полуфиналу.

Еще и один из самых непростых выездов предстоит — в Грозном всегда тяжело играть. Сложный стадион, сложный соперник. Конечно, мы грезим победой в Кубке России, иначе зачем мы работаем и тренируемся. Тем более, такие шансы выпадают не так часто. Будем надеяться на максимум и искать аргументы для реализации.