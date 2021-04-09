Селюк: «Ляпов в трансферной политике „Зенита“ при Аршавине не будет»

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о том, что может заменить Хавьера Рибалту на должности спортивного директора «Зенита».

Все понимают, что Аршавин настоящий футбольный человек. С уходом Рибалты «Зенит» только выиграет, если, конечно, именно Аршавин станет спортивным директором «Зенита». Пока Шава скромно себя ведет, но думаю, что это тот функционер, который может привести к большим успехам санкт-петербургский клуб.

При грамотной политике, клуб с Аршавиным вполне может взять все трофеи во внутренней арене, а на международной — «Зенит» может вообще дойти до весенней части Лиги чемпионов.

Я также уверен, что больших ляпов в трансферной политике «Зенита» при Аршавине не будет. Аршавин свой, он не навредит своему клубу. Жест четырех пальцев, когда Аршавин показал после покера в ворота «Ливерпуля», он может показывать уже своим болельщикам каждый год в родном «Зените».