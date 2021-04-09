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Селюк: «Ляпов в трансферной политике „Зенита“ при Аршавине не будет»

09 апреля 2021, 17:10

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о том, что Андрей Аршавин может заменить Хавьера Рибалту на должности спортивного директора «Зенита».

Все понимают, что Аршавин настоящий футбольный человек. С уходом Рибалты «Зенит» только выиграет, если, конечно, именно Аршавин станет спортивным директором «Зенита». Пока Шава скромно себя ведет, но думаю, что это тот функционер, который может привести к большим успехам санкт-петербургский клуб.

При грамотной политике, клуб с Аршавиным вполне может взять все трофеи во внутренней арене, а на международной — «Зенит» может вообще дойти до весенней части Лиги чемпионов.

Я также уверен, что больших ляпов в трансферной политике «Зенита» при Аршавине не будет. Аршавин свой, он не навредит своему клубу. Жест четырех пальцев, когда Аршавин показал после покера в ворота «Ливерпуля», он может показывать уже своим болельщикам каждый год в родном «Зените».

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oFANATo
oFANATo
09 апреля в 22:35
Слишком самоуверенное заявление......
dzvinka
dzvinka
09 апреля в 20:07, ред.
у Селюка аж слюнки текут, перевозбудился, предвкушает как будет впаривать этому " грамотному функционеру" Шаве своих чумазиков)))
112910415
112910415
09 апреля в 19:54
только руками развести остаётся ...
не убедил Селюк, короче !
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
09 апреля в 19:52
О как знатно вылизывает, на что то надеется, и это тревожит.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
09 апреля в 19:15
Грамотный функционер))) аххаххахах
Бубнин
Бубнин
09 апреля в 18:59
4 пальца будут теперь означать "дайте мне еще 40 миллионов".
makkie
makkie
09 апреля в 17:46
Это всё слова и комплименты.
А в реальности - у Аршавина нет опыта работы спортивным директором. Ну если его должность не будет чисто номинальной, скрепки перебирать.

Тем не менее, Аршавин грамотно разбирал матчи на Матч ТВ - нравился его анализ.
STVA 1
STVA 1
09 апреля в 17:42
Сказал Селюк и поехал сбивать с пальм очередную партию)))
Futurista
Futurista
09 апреля в 17:37
Нет политики - нет ляпов...
Ironigor
Ironigor
09 апреля в 17:31
Всё может быть, всё может статься, да только может и не срастатся !!! Будем делать посмотреть !!! Всем Добра !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 апреля в 17:20, ред.
Селюк гибкий до предела. Почуял своим носом, что можно поживиться на госбабле Газпрома и начал оды петь. Любой человек на любом месте будет успешен, если он ГРАМОТНЫЙ. А поскольку чипсоед не обременен дипломами об образовании, а преуспел только в бракоразводных процессах и выселении жен с детьми, то вряд ли его ожидает оглушительный успех. Эта должность не для него. Даже Слава Малафеев, который не чета шаве и тот не потянул.
beefs
beefs
09 апреля в 17:16
правильно, но хватит ли у Аршавина профессионализма...
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