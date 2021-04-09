Нападающий «Крыльев»: «Осинькин — топовый тренер, один из лучших в России»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев оценил работу главного тренера самарского клуба Игоря Осинькина.
Команда обновилась полностью. Сейчас у нас сложился отличный коллектив: много молодёжи, но есть и опытные ребята, которые помогают на футбольном поле и в быту. И, конечно, очень сильные тренеры. Поставили нам игру. Все знают, что делать на поле, отсюда результат.
Игорь Витальевич – прям топовый тренер, один из лучших в России. Не жёсткий, но правильный. Если и предъявляет претензии, то всё по делу. Тренерский штаб поставил «Крыльям» комбинационный футбол. Как результат, много владеем мячом и создаём достаточно моментов.
Напомним, что вчера «Крылья Советов» выбили «Динамо» (2:0) на стадии 1/4 финала Кубка России.