Нападающий «Крыльев»: «Осинькин — топовый тренер, один из лучших в России»

Нападающий «Крыльев Советов» оценил работу главного тренера самарского клуба .

Команда обновилась полностью. Сейчас у нас сложился отличный коллектив: много молодёжи, но есть и опытные ребята, которые помогают на футбольном поле и в быту. И, конечно, очень сильные тренеры. Поставили нам игру. Все знают, что делать на поле, отсюда результат.

Игорь Витальевич – прям топовый тренер, один из лучших в России. Не жёсткий, но правильный. Если и предъявляет претензии, то всё по делу. Тренерский штаб поставил «Крыльям» комбинационный футбол. Как результат, много владеем мячом и создаём достаточно моментов.