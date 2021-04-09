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Нападающий «Крыльев»: «Осинькин — топовый тренер, один из лучших в России»

09 апреля 2021, 17:47

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев оценил работу главного тренера самарского клуба Игоря Осинькина.

Команда обновилась полностью. Сейчас у нас сложился отличный коллектив: много молодёжи, но есть и опытные ребята, которые помогают на футбольном поле и в быту. И, конечно, очень сильные тренеры. Поставили нам игру. Все знают, что делать на поле, отсюда результат.

Игорь Витальевич – прям топовый тренер, один из лучших в России. Не жёсткий, но правильный. Если и предъявляет претензии, то всё по делу. Тренерский штаб поставил «Крыльям» комбинационный футбол. Как результат, много владеем мячом и создаём достаточно моментов.

Напомним, что вчера «Крылья Советов» выбили «Динамо» (2:0) на стадии 1/4 финала Кубка России.

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Все комментарии
112910415
112910415
10 апреля в 08:23
если вырос отличный тренер, нашему футболу это очень на пользу !
Antikony
Antikony
09 апреля в 20:15
Топ-тренеры в пердиве не играют.
cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
09 апреля в 18:45
Не хочу каркать, но опасаюсь, что с выходом в РПЛ "верхнее руководство" и от самого Осинкина избавится, а про игроков и говорить нечего...
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
09 апреля в 18:19
Всё в точку . Адля меня в двойне приятно все ,что делает Осинькин с командой КС , который является моим земляком и тёзкой. Видел его работу у нас в Осетии . И очень рад, что у него всё получается ,как нельзя отлично. Сам собрал игроков и за короткий срок собрал боеспособный коллектив из молодых игроков, которые показывают красивый яркий атакующий футбол . Выбили из кубка команду которая борется за попадание в евролигу. Просто молодцы !!! Удачи КС и Осинькину , которые бесспорно будут представлены в следующем сезоне РПЛ. Заслуживает уважения !!!
Всем Добра !!!
mihaluch
mihaluch
09 апреля в 18:14
Команда отличная топ тренер но Москва раздербанит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 апреля в 18:09
Осинькин дал шанс собранному молодому коллективу, часть из которых были выходцами из "Чертаново" дойти до своей мечты. После того, как "Крылья" хлопнули играющее "Динамо" в кубке России, стало ясно, что создан наикрутейший коллектив по меркам ФНЛ, уже готовый уверенно побеждать середняков РПЛ. И тренерское искусство Осинькина сыграло в его создании наиглавнейшую роль. Лишь бы верхнее руководство "Крыльев" не стало вмешиваться в формирование команды после попадания ее в РПЛ и не занялось активной распродажей молодых дарований (а то что "Крылья" туда попадут уже появилась определенная уверенность). Таким путем у нас гробилась уже не одна самобытная команда.
sv_1969
sv_1969
09 апреля в 18:08
А что он мог сказать
ДАША Д
ДАША Д
09 апреля в 18:08
Теперь уже можно верить в Крылья.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 апреля в 18:01
Победили можно и похвалить, кстати, серьёзная победа над серьёзным соперником.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 апреля в 17:52
Появился ещё один подающий надежды
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 апреля в 17:51
Посмотрим что он покажет в рпл
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