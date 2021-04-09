Сёмин: «Я не согласен, что у ЦСКА нет шансов против „Локомотива“»

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

Жеребьевка оказалась непредсказуемой. Каждому хотелось бы встретиться с более сильным соперником уже в финале, но такова жизнь. «Локомотив» дважды обыграл ЦСКА в чемпионате России, но я не согласен, что у ЦСКА нет шансов. В полуфинале они будут равны. Поздравлять «Локомотив» можно будет, когда в руках уже будет Кубок.