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Сёмин: «Я не согласен, что у ЦСКА нет шансов против „Локомотива“»

09 апреля 2021, 18:55

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

Жеребьевка оказалась непредсказуемой. Каждому хотелось бы встретиться с более сильным соперником уже в финале, но такова жизнь. «Локомотив» дважды обыграл ЦСКА в чемпионате России, но я не согласен, что у ЦСКА нет шансов. В полуфинале они будут равны. Поздравлять «Локомотив» можно будет, когда в руках уже будет Кубок.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
09 апреля в 22:48
Палыч как всегда зрит в корень....
Палыч82
Палыч82 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
09 апреля в 21:10
Ну да, что в этом сложного, да?) Не нужно же усердно тренироваться, проходить с новым тренером сборы, наигрывать состав и свою схему, как следует узнать подопечных и коллег из тренерского штаба,)) И, да, сейчас не межсезонье, когда может и фаворит проиграть.
Для нынешнего ЦСКА любой жребий был бы сложным, жаль не повезло с Ахматом, все равно Крылья катком по всем проедутся. Удачи в строительстве новой команды
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
09 апреля в 20:47
А кто сказал что будет просто?!
112910415
112910415
09 апреля в 20:21
шансы есть всегда
CSKA2012
CSKA2012
09 апреля в 20:14
    Союзник противников
    Союзник противников
    09 апреля в 19:38
    Без Вити шансы есть всегда.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    09 апреля в 19:32
    Палыч как всегда адекватен.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    09 апреля в 19:16
    Палыч будет поздравлять мысленно, с фигой в кармане).
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    09 апреля в 19:13
    Победителя этой пары, как впрочем и другой предсказать сложно. В шаге от финала все будут выкладываться на полную катушка, тем более , что обладатель кубка автоматом попадает в ЛЕ. Так что легко никому не будет.
    Ждем полуфинальных матчей , а там и до финала рукой подать.
    Всем здоровья.
    neukomm
    neukomm ответ Владимир Анохин (раскрыть)
    09 апреля в 19:09
    Тактика тут не поможет. У Олича и ЦСКА есть только один шанс победить - бешеный настрой.
    Владимир Анохин
    Владимир Анохин
    09 апреля в 19:03
    Игра в полуфинале с Локо покажет, какой Олич тактик...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    09 апреля в 18:56
    В супер кубке уже обыгрывали и ща обыграем
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