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Олич — о жеребьёвке: «Нам выпал самый сложный вариант из всех возможных!»

09 апреля 2021, 18:43

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал результат жеребьевки 1/2 финала Кубка России. «Армейцы» встретятся с «Локомотивом».

Нам выпал самый сложный вариант из всех возможных! «Локомотив» вместе с нами считался фаворитом среди оставшихся клубов. В любом случае мы уважаем всех соперников. У нас есть возможность попасть в финал, и эта цель сохраняется.

Календарь очень непростой. Мы сыграем с «Сочи», через три дня с «Локомотивом», а затем — со «Спартаком», и все эти матчи будут гостевыми. И надо их провести на очень высоком уровне. Будем готовиться, чтобы выглядеть как можно лучше.

Мы видели последние 7-8 матчей «Локомотива», они очень хорошо играют. Их футбол сейчас — один из лучших в чемпионате России. Они пропустили очень мало голов, выиграли все матчи после возобновления сезона. Видна работа тренера Марко Николича, который привел в хорошую форму команду и игроков.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
10 апреля в 11:06
Это не проблемы Олича и ЦСКА что соперники фолят на удаления и пенальти в свои ворота. Не надо фолить. Как говорится - проблемы индейцев шерифа не волнуют.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Красно Синий воин (раскрыть)
10 апреля в 10:46
Ивица Олич начал тренерскую карьеру в ЦСКА с трёх пенальти и удаления в играх с командами с 14 и 16 места!
Bastardo
Bastardo
10 апреля в 04:24
>Мы сыграем с «Сочи», через три дня с «Локомотивом», а затем — со «Спартаком», и все эти матчи будут гостевыми

Сёрьёзно? Он жалуется на три гостевых подряд, из которых два - в городе, где базируется его клуб?
CSKA2012
CSKA2012
10 апреля в 01:42
ЦСКА возьмёт кубок, Спартак есть возможность тоже обогнать если все матчи мы выиграем )))
andrefino13
andrefino13 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
10 апреля в 00:14
Волевых с аутсайдерами, вернее будет сказать.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
09 апреля в 22:58
Ивица Олич начал тренерскую карьеру в ЦСКА с двух волевых побед, впереди настоящая проверка, серия матчей через три дня на четвертый, так что остается пожелать пройти это серьезное испытание достойно.
zooveterinar
zooveterinar
09 апреля в 22:26
Ну все разнылся хорват,были бы там бавария,реал, ладно , понять можно, ну тут вроде все местные!!!
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответ makkie (раскрыть)
09 апреля в 22:02
Сочи после матча с зенитом будет ососбо зол и как раз цска. Вот и посмотрим.
berda2003
berda2003
09 апреля в 21:53, ред.
дурилка картонная, это не сложный вариант - это смертельный паравоз, после, которого тебе захочется домой...
RamonCSKA
RamonCSKA
09 апреля в 21:47
Гончаренко не совсем у разбитого корыта оставил олича , есть шанс сразу на 1 трофей, осталось 2 матча
ЮЗИК
ЮЗИК
09 апреля в 21:35
Пусть радуются что не Крылья
A.S.A
A.S.A
09 апреля в 21:32
Вывеска достойная финала,но кому то придется пролететь....
Для Олича сейчас наступает настоящая проверка, серия матчей с достойными соперниками,хотя думается ,что сейчас для него и для всего ЦСКА сейчас самое главное занять место в первой 4 РПЛ! И даже если армейцы вылятят из кубка ни кто особо Оличу претензий предъявлять не станет
Локо же сейчас на ходу так что игра обещает быть интересной и пусть победит сильнейший
makkie
makkie
09 апреля в 21:30
Ну и славно, не все же с Тамбовом, Арсеналом и СКА-Хабаровском играть.
Надо Оличу и настоящие проверки пройти.
Матчи с Сочи, Локо и Спартак - очень кстати!
zdeniss
zdeniss
09 апреля в 21:24
Нужно говорить - Локомотиву достался самый сложный противник)! Но ... шансов у армейцев не много.
oFANATo
oFANATo
09 апреля в 21:06
Серьезное испытание для нового тренера и всей команды.
Посмотрим как пройдут непростой календарь.
Некоторые уже слились в 1/8 кубка России играя не с фаворитами турнира....
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
09 апреля в 21:01
Кстати очень повезло 🐈.)
112910415
112910415
09 апреля в 20:45
мощнейшее испытание для нового тренера
valt134
valt134
09 апреля в 20:42
Заранее соломку подстелил.
Аксинья
Аксинья
09 апреля в 20:41
Можно сказать что вам еще повезло что попали на Локо, вот если бы попали на Крылья тогда вам точно капец бы был...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 апреля в 19:56
Вот мы и испытаем Олича.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
09 апреля в 19:55
мне кажется для цска, сейчас любой вариант был бы самый сложный
локо прибавило за последние матчи
крылья достойно выглядят, еще и в фнл неплохо играет
ну вот разве, что ахмат, более менее, слабее всех
Трезвый повар
Трезвый повар
09 апреля в 19:40
ЦСКА осталось выиграть в 2 матчах на кубок и Олич завоюет первый трофей спустя 2 месяца после прихода в команду. Это было бы круто))
Союзник противников
Союзник противников ответ d_fincher (раскрыть)
09 апреля в 19:36
А ты опровергни законность назначения,или двух карточек,и станешь почётным(или понечётным) посетителем сайта.Я тебе отдам все свои баллы,их много...
Союзник противников
Союзник противников
09 апреля в 19:35
Ну так ещё один "тренировочный" матч и пора за работу!
particular
particular
09 апреля в 19:31
Локо на ходу, Николич прижился...
ЦСКА в непонятках, Олич осваивается...
Вариант сложный, но победа нужна ибо в чемпе особо ничего не светит...
ЦСКА - в финал! 📯️
КЭТиК
КЭТиК
09 апреля в 19:14
Зато двум другим командам повезло.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
09 апреля в 19:12
Матчи будут непростыми, если описанные команды подойдут с боевым составом в противостоянии.
А так новому тренеру пока фартит).Пришел, увидел, победил!). Как по взмаху волшебной палочки). Виктоору так не везло)). Может слишком упрямым был?)
Ironigor
Ironigor ответ neukomm (раскрыть)
09 апреля в 19:11
Согласен, даже спорить бесполезно. Единственное что это кубковая игра, где всё может быть...
neukomm
neukomm ответ Ironigor (раскрыть)
09 апреля в 19:06
Результата ждать от ЦСКА не стоит. Обе команды совершенно в разных концах спортивных кондиций. Если у Локо все плюсе - игра, результат, тактика, настрой, то у ЦСКА всё наоборот. Будет огромной удачей, если ЦСКА победит хотя бы в одной из трех грядущих игр. Это объективно - на данном этапе ЦСКА сильно слабее и Спартака, и Локо.
Ironigor
Ironigor
09 апреля в 18:56, ред.
Очень достойный соперник попался ЦСКА. Теперь придётся Оличу проявить все сво лучшие качества. Будем наблюдать за развязкой. Что может предложить Олич , отлаженной игре Локомотива . Локомотив один из самых стабильных команд РПЛ. Играющая в свой футбол, мало того сейчас нападение Локо вместе с набравшим отличную форму Смолов , выглядит лучше нападения ЦСКА. Ещё и у ЦСКА сейчас проблемы в обороне, что является не в пользу для Олича. Ждем каких-то сюрпризов от Олича. А иначе нам удачи не видать. Очень переживаю за исод этого противостояния. Буду надеяться на лучшее !!! Пожелаем Удачи Оличу с ЦСКА в этой кубковой игре !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!
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