Олич — о жеребьёвке: «Нам выпал самый сложный вариант из всех возможных!»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал результат жеребьевки 1/2 финала Кубка России. «Армейцы» встретятся с «Локомотивом».
Нам выпал самый сложный вариант из всех возможных! «Локомотив» вместе с нами считался фаворитом среди оставшихся клубов. В любом случае мы уважаем всех соперников. У нас есть возможность попасть в финал, и эта цель сохраняется.
Календарь очень непростой. Мы сыграем с «Сочи», через три дня с «Локомотивом», а затем — со «Спартаком», и все эти матчи будут гостевыми. И надо их провести на очень высоком уровне. Будем готовиться, чтобы выглядеть как можно лучше.
Мы видели последние 7-8 матчей «Локомотива», они очень хорошо играют. Их футбол сейчас — один из лучших в чемпионате России. Они пропустили очень мало голов, выиграли все матчи после возобновления сезона. Видна работа тренера Марко Николича, который привел в хорошую форму команду и игроков.
Сёрьёзно? Он жалуется на три гостевых подряд, из которых два - в городе, где базируется его клуб?
Сёрьёзно? Он жалуется на три гостевых подряд, из которых два - в городе, где базируется его клуб?
Для Олича сейчас наступает настоящая проверка, серия матчей с достойными соперниками,хотя думается ,что сейчас для него и для всего ЦСКА сейчас самое главное занять место в первой 4 РПЛ! И даже если армейцы вылятят из кубка ни кто особо Оличу претензий предъявлять не станет
Локо же сейчас на ходу так что игра обещает быть интересной и пусть победит сильнейший
Для Олича сейчас наступает настоящая проверка, серия матчей с достойными соперниками,хотя думается ,что сейчас для него и для всего ЦСКА сейчас самое главное занять место в первой 4 РПЛ! И даже если армейцы вылятят из кубка ни кто особо Оличу претензий предъявлять не станет
Локо же сейчас на ходу так что игра обещает быть интересной и пусть победит сильнейший
Надо Оличу и настоящие проверки пройти.
Матчи с Сочи, Локо и Спартак - очень кстати!
Надо Оличу и настоящие проверки пройти.
Матчи с Сочи, Локо и Спартак - очень кстати!
Посмотрим как пройдут непростой календарь.
Некоторые уже слились в 1/8 кубка России играя не с фаворитами турнира....
Посмотрим как пройдут непростой календарь.
Некоторые уже слились в 1/8 кубка России играя не с фаворитами турнира....
локо прибавило за последние матчи
крылья достойно выглядят, еще и в фнл неплохо играет
ну вот разве, что ахмат, более менее, слабее всех
локо прибавило за последние матчи
крылья достойно выглядят, еще и в фнл неплохо играет
ну вот разве, что ахмат, более менее, слабее всех
ЦСКА в непонятках, Олич осваивается...
Вариант сложный, но победа нужна ибо в чемпе особо ничего не светит...
ЦСКА - в финал! 📯️
ЦСКА в непонятках, Олич осваивается...
Вариант сложный, но победа нужна ибо в чемпе особо ничего не светит...
ЦСКА - в финал! 📯️
А так новому тренеру пока фартит).Пришел, увидел, победил!). Как по взмаху волшебной палочки). Виктоору так не везло)). Может слишком упрямым был?)
А так новому тренеру пока фартит).Пришел, увидел, победил!). Как по взмаху волшебной палочки). Виктоору так не везло)). Может слишком упрямым был?)
ВСЕМ ДОБРА !!!!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!