Давиташвили: «Надеюсь, результат матча с ЦСКА будет положительным для нас»

Полузащитник «Ротора» рассуждает о предстоящем матче с ЦСКА .

Я уже хорошо себя чувствую, никакого дискомфорта нет. Думаю, что к следующему матчу буду готов на 100%.

Я был на игре против «Локомотива» в качестве зрителя, и это мучительно, когда ты просто наблюдаешь за командой и не можешь ей помочь.