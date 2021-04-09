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Давиташвили: «Надеюсь, результат матча с ЦСКА будет положительным для нас»

09 апреля 2021, 16:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили рассуждает о предстоящем матче с ЦСКА.

Я уже хорошо себя чувствую, никакого дискомфорта нет. Думаю, что к следующему матчу буду готов на 100%.

Я был на игре против «Локомотива» в качестве зрителя, и это мучительно, когда ты просто наблюдаешь за командой и не можешь ей помочь.

Матч был хороший, мы здорово выглядели во втором тайме, допустили две ключевые ошибки и поэтому проиграли. Сейчас очень серьезно готовимся к ЦСКА, и, надеюсь, результат будет положительным для нас.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
09 апреля в 18:24
С Ротором будет играть полегче чем с Тамбовом и Арсеналом и не потому что Ротор слабее, а потому что Ротор сам любит играть в атаку.
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам ответ makkie (раскрыть)
09 апреля в 18:24
ещё, как вариант, можно сняться с чемпионата. метод опробован Арнольдычем!!!
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 апреля в 17:59
Ну уж это точно. Легко не будет однозначно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 апреля в 17:55
Верю, что Ротор даст бой но не думаю, что армейцы им по зубам как минимум хочется в это верить, что касается ЦСКА с Оличем то тренеру в некотором смысле повезло с первыми тремя матчами, получилось так, что выступали не с самыми сильными командами а точнее с аутсайдерами, хоть с трудом но результат всё-таки есть и надеемся на такой же результат с Ротором, вообщем график предоставил Оличу три серьёзных матча в качестве репетиций.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
09 апреля в 17:53
Я внимательно смотрел игру Ротора с Локо и мне они очень понравились. Очень боевитая команда. А Гогуа и Квирквелия в защите вообще стена. Так что игра легкой не будет однозначно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ makkie (раскрыть)
09 апреля в 17:45
Игра покажет, но ЦСКа уже приучил к рывкам на финишной прямой).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 апреля в 17:42
Результат будет положительным для нас!
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 апреля в 17:35
Благодарю тебя за расшифровку . Ну это не меняет то что я написал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
09 апреля в 17:27
Давай, я тебе поясню. 3 и 4 места в РПЛ - это путевки в Лигу конференций - третий турнир УЕФА. А в ЛЕ всего одна путевка - обладатель Кубка РФ и все. А второе место - отбор трехступенчатый в ЛЧ , и там попадание в ЛЕ тоже вилами на воде писано. Так что мечтать не вредно, но.......
mihaluch
mihaluch
09 апреля в 17:09
Верю что Ротор даст бой ЦСКА.
sv_1969
sv_1969
09 апреля в 17:07
Слабо верится
Ironigor
Ironigor
09 апреля в 17:01
Ротор несомненно очень боевитая молодая команда.
Но на данный момент, слабо верится что Ротор может быть равным соперником для ЦСКА. Вполне вероятно что Ротор даст бой ,команде Олича . Ротору отступать уже не куда. Ну а ЦСКА получил в помощь классного распасовщика в лице Дзагоева , который уже показал свой класс в прошлой игре и дал великолепный пас. Очень нехватало его в команде. ЦСКА ведёт борьбу за попадание в ЛЕ, и будет тоже биться только на победу.
Вообщем нас ждёт интересное противостояния !!!
Болельщикам двух клубов желаю получить удовольствие от игры !!! Всем Добра !!!
Союзник противников
Союзник противников
09 апреля в 16:44, ред.
А я считаю,что наоборот,несмотря на все проблемы ЦСКА.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
09 апреля в 16:35
Давиташвили , Давиташвили....., как же ты еще Юн...).
makkie
makkie
09 апреля в 16:32
Готовьтесь к удалению или пенальти в свои ворота ))
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