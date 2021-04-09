Давиташвили: «Надеюсь, результат матча с ЦСКА будет положительным для нас»

Полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили рассуждает о предстоящем матче с ЦСКА.
Я уже хорошо себя чувствую, никакого дискомфорта нет. Думаю, что к следующему матчу буду готов на 100%.
Я был на игре против «Локомотива» в качестве зрителя, и это мучительно, когда ты просто наблюдаешь за командой и не можешь ей помочь.
Матч был хороший, мы здорово выглядели во втором тайме, допустили две ключевые ошибки и поэтому проиграли. Сейчас очень серьезно готовимся к ЦСКА, и, надеюсь, результат будет положительным для нас.
Но на данный момент, слабо верится что Ротор может быть равным соперником для ЦСКА. Вполне вероятно что Ротор даст бой ,команде Олича . Ротору отступать уже не куда. Ну а ЦСКА получил в помощь классного распасовщика в лице Дзагоева , который уже показал свой класс в прошлой игре и дал великолепный пас. Очень нехватало его в команде. ЦСКА ведёт борьбу за попадание в ЛЕ, и будет тоже биться только на победу.
Вообщем нас ждёт интересное противостояния !!!
Болельщикам двух клубов желаю получить удовольствие от игры !!! Всем Добра !!!
Но на данный момент, слабо верится что Ротор может быть равным соперником для ЦСКА. Вполне вероятно что Ротор даст бой ,команде Олича . Ротору отступать уже не куда. Ну а ЦСКА получил в помощь классного распасовщика в лице Дзагоева , который уже показал свой класс в прошлой игре и дал великолепный пас. Очень нехватало его в команде. ЦСКА ведёт борьбу за попадание в ЛЕ, и будет тоже биться только на победу.
Вообщем нас ждёт интересное противостояния !!!
Болельщикам двух клубов желаю получить удовольствие от игры !!! Всем Добра !!!