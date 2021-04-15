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«Ливерпуль» попробует подписать Умтити в летнее трансферное окно

15 апреля 2021, 23:49

Защитник Самюэль Умтити может покинуть «Барселону».

Француз не проходит в стартовый состав каталонского клуба, а «сине-гранатовые» готовы продать игрока. Как сообщается, в подписании Умтити заинтересован «Ливерпуль». «Красные» опасаются, что центральные защитники клуба могут быть подвержены травмам, как это случилось в нынешнем сезоне, поэтому готовы осуществить трансфер Умтити летом.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
17 апреля в 16:21
Не попробует... =) Прошёл по ссылочкам до конца и встретил новость "Барселона предлагает МЮ, Ливерпулю и Арсеналу трансферное решение способное сохранить миллионы" где собственно и описывается что Барселона пытается "спихнуть Умтити" в какой-то из этих клубов, и тем самым сэкономит им миллионы ("о боже сама щедрость и неподдельное желание всем безвозмездно помочь, со стороны каталонцев"). =))
"«Красные» опасаются, что центральные защитники клуба могут быть подвержены травмам... поэтому готовы осуществить трансфер Умтити летом"
Поэтому готовы подписать хронически больного игрока, который уже вероятно никогда не долечит своё колено?
То что Барселоне нужно от него избавляться - очевидно...
То что его ХОЧЕТ ПРИОБРЕСТИ Ливерпуль - крайне надуманно... =)
Leha-ha50
Leha-ha50
16 апреля в 01:16
Этот пусть уходит , совсем не жалко. Зачем он Ливерпулю - это вопрос???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 01:03
Странно,что Барсе он не нужен!
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 23:55
Может, а может и нет.
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