«Ливерпуль» попробует подписать Умтити в летнее трансферное окно

Защитник Самюэль Умтити может покинуть «Барселону».
Француз не проходит в стартовый состав каталонского клуба, а «сине-гранатовые» готовы продать игрока. Как сообщается, в подписании Умтити заинтересован «Ливерпуль». «Красные» опасаются, что центральные защитники клуба могут быть подвержены травмам, как это случилось в нынешнем сезоне, поэтому готовы осуществить трансфер Умтити летом.
"«Красные» опасаются, что центральные защитники клуба могут быть подвержены травмам... поэтому готовы осуществить трансфер Умтити летом"
Поэтому готовы подписать хронически больного игрока, который уже вероятно никогда не долечит своё колено?
То что Барселоне нужно от него избавляться - очевидно...
То что его ХОЧЕТ ПРИОБРЕСТИ Ливерпуль - крайне надуманно... =)
"«Красные» опасаются, что центральные защитники клуба могут быть подвержены травмам... поэтому готовы осуществить трансфер Умтити летом"
Поэтому готовы подписать хронически больного игрока, который уже вероятно никогда не долечит своё колено?
То что Барселоне нужно от него избавляться - очевидно...
То что его ХОЧЕТ ПРИОБРЕСТИ Ливерпуль - крайне надуманно... =)