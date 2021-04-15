«Ливерпуль» попробует подписать Умтити в летнее трансферное окно

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15 апреля 2021, 23:49

Защитник может покинуть «Барселону».

Француз не проходит в стартовый состав каталонского клуба, а «сине-гранатовые» готовы продать игрока. Как сообщается, в подписании Умтити заинтересован «Ливерпуль». «Красные» опасаются, что центральные защитники клуба могут быть подвержены травмам, как это случилось в нынешнем сезоне, поэтому готовы осуществить трансфер Умтити летом.