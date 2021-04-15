Холанд хочет получать 35 млн евро в год в своём будущем клубе

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15 апреля 2021, 18:33

Стали известны требования по зарплате нападающего дортмундской «Боруссии» .

Как сообщается, в своём будущем клубе норвежец хотел бы получать 35 млн евро в год. Главными претендентами на форварда являются «Реал» и «Барселона». Представители Холанда уже провели неофициальные встречи с руководством испанских топ-команд, однако тогда не обсуждались требования игрока по заработной плате.

Отмечается, что зарплата в размере 35 млн евро в год может стать камнем преткновения в переходе Холанда в «Реал» или «Барселону». Испанские гранды не готовы платить такие деньги футболисту. Несколько месяцев назад английский клуб, название которого остаётся неизвестным, обратился к агенту Холанда, чтобы узнать о деталях возможного трансфера, однако сразу же вышел из переговоров, узнав запросы игрока по заработной плате.