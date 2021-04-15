Холанд хочет получать 35 млн евро в год в своём будущем клубе

Стали известны требования по зарплате нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Как сообщается, в своём будущем клубе норвежец хотел бы получать 35 млн евро в год. Главными претендентами на форварда являются «Реал» и «Барселона». Представители Холанда уже провели неофициальные встречи с руководством испанских топ-команд, однако тогда не обсуждались требования игрока по заработной плате.
Отмечается, что зарплата в размере 35 млн евро в год может стать камнем преткновения в переходе Холанда в «Реал» или «Барселону». Испанские гранды не готовы платить такие деньги футболисту. Несколько месяцев назад английский клуб, название которого остаётся неизвестным, обратился к агенту Холанда, чтобы узнать о деталях возможного трансфера, однако сразу же вышел из переговоров, узнав запросы игрока по заработной плате.
А вчерашний вылет должен хотя бы слегка поубавить и хотелки Боруссии по нему.
Что мешает перейти в топ-клуб на хорошую зп, а потом просить повышения если будет показывать результат?
А вчерашний вылет должен хотя бы слегка поубавить и хотелки Боруссии по нему.
Что мешает перейти в топ-клуб на хорошую зп, а потом просить повышения если будет показывать результат?
Месси, Неймар и Рон могут столько просить из-за косвенной медийной массы, которую они добавляют своими громкими именами клубам. Футболисты с такой массой привлекают рекламодателей и увеличивают продажи бренда. Никто не будет платить только за пинание мяча, если ты не входишь в список секс-символов инстаграма с сотнями миллионов подписоты.
Месси, Неймар и Рон могут столько просить из-за косвенной медийной массы, которую они добавляют своими громкими именами клубам. Футболисты с такой массой привлекают рекламодателей и увеличивают продажи бренда. Никто не будет платить только за пинание мяча, если ты не входишь в список секс-символов инстаграма с сотнями миллионов подписоты.