ГлавнаяНовости

Холанд хочет получать 35 млн евро в год в своём будущем клубе

15 апреля 2021, 18:33

Стали известны требования по зарплате нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Как сообщается, в своём будущем клубе норвежец хотел бы получать 35 млн евро в год. Главными претендентами на форварда являются «Реал» и «Барселона». Представители Холанда уже провели неофициальные встречи с руководством испанских топ-команд, однако тогда не обсуждались требования игрока по заработной плате.

Отмечается, что зарплата в размере 35 млн евро в год может стать камнем преткновения в переходе Холанда в «Реал» или «Барселону». Испанские гранды не готовы платить такие деньги футболисту. Несколько месяцев назад английский клуб, название которого остаётся неизвестным, обратился к агенту Холанда, чтобы узнать о деталях возможного трансфера, однако сразу же вышел из переговоров, узнав запросы игрока по заработной плате.

Все новости
Слухи«Интер» нацелился на подписание голкипера «Удинезе» Муссо
Вчера, 19:08 Комментарии5
Слухи«Эвертон» хочет подписать Коутиньо
Вчера, 08:45 Комментарии9
Слухи«Лестер» претендует на Торгана Азара
Вчера, 08:36 Комментарии5
Слухи«Тоттенхэм» интересуется опорником «Селтика» и защитником «Фулхэма»
Вчера, 07:20 Комментарии4
Слухи«Реал» не продаст Эдегора. Зидан рассчитывает на игрока
27 апреля Комментарии3
СлухиКуман заинтересован в трансфере де Лигта в «Барселону»
27 апреля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
17 апреля в 23:15
И все таки я останусь при своем мнении, хотя отчасти согласен с твоей аргументацией: и спорить где- то нечего.
Но переоценка нужности некоторых профессий налицо: причины того имеются. О некоторых профессиях я уже писал.
mortid
mortid ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
16 апреля в 17:04
Cними розовые очки, спортсмены пропагандируют здоровый образ жизни ))) Зайди к ним в Instagram и посмотри, что они там пропагандируют. Мне не нужен совет спортсмена чтобы вести здоровый образ жизни, так как я мозги не оставил в Макдоналдсе. И к твоему сведению, профессиональный спорт и здоровый образ жизни несовместимые понятия. И ещё, слушай всегда внимательнее, я не говорил что спорт сам по себе бесполезное занятие. Я сказал что футболисты бесполезные для человечества и незаслуженно получают зарплаты, которые обычному работяге хватит на тысячи лет. И что от рабочего пользы куда больше, чем от твоего Месси.
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответ Artem Saribekyan (раскрыть)
16 апреля в 14:34, ред.
Ты не захотел получать миллионы и выбрал другую профессию? Нет, ты понимал что ты не на столько хорош чтобы стать профессионалом и рубить бабло, потому что на это способный очень малый процент людей. Если получают значит их труб оценивают, потому что не каждый на него способен. Рабочие профессии получают столько сколько должны, потому что ими может заниматься каждый, а то что по силам каждому, не может дорого стоить. Дворник тоже копейки получает, а его труд тоже важен, так что, ему тоже сотни тысяч за это платить?
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответ mortid (раскрыть)
16 апреля в 14:29
Ага, спортсменом может стать каждый, быть Месси, Роналду или Неймаром всем под силу главное желание, да?! В футбол играют миллионы людей. Конечно спортсмены бесполезные люди, они ведь не агитируют за здоровый образ жизни, не показывают своим примером миллионам детей, которые пытаются быть на них похожими и ведут здоровый образ жизни... конечно же спорт абсолютно бесполезное явление, а интерес у миллиардов людей к нему, случаен...
Agamaga........
Agamaga........
16 апреля в 09:22
Вот так сразу 35 млн, а в Дортмунде наверное 3 млн получает? 12 млн и по рукам.
Brooklyn888
Brooklyn888
16 апреля в 09:01
Как у них у всех быстро скромность пропадает ))
Igo0rek
Igo0rek
16 апреля в 08:24
Этот быстро затухнет, я уверен. Слишком много мнит из себя, плюс жадный до денег. Да и сколько было игроков БД, которые там феерили, а потом перешли в другие клубы и все. Гетце и Кагава не дадут соврать.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
16 апреля в 06:21
Странное понимание жизни... Понятие ,,лучший в поофессии Вам ен знакомо"? На своем веку видел огромное количество парней, кто прекрасно играли в футбол, но ,,не захотели" делать игру профессией. Я ии сам играл хорощо, но выбра другую профессию.
А за что некоторые менеджеры получают зарплаты и ,,золотые парашюты" , даже при очень плохой работе( управлении) компанией? Это как? Вот то, чего Вы, на мой взгляд, не заметили. Или другой пример. Безголосого певца или певичку расскручивают до уровня ,,идола", и тот получает такие доходы, что отличный хирург не получит и за год.
.Вам и говорят, что этот мир ,,гребаный".
112910415
112910415
16 апреля в 06:06
неплохие деньги, в принципе
mortid
mortid ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
16 апреля в 05:03, ред.
Спортсменом так же может стать каждый, только вот для человечества спортсмены бесполезные, абсолютно бесполезные, как тиктокеры и ютуберы. А благодаря тем профессиям которые ты озвучил, мы живём не в каменном веке.
valt134
valt134 ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
16 апреля в 00:52
Судя по вашему комменту, вы ели манную кашу из одной тарелки и посему знаете его лично. Тогда понимаю. С вашей стороны обзывать его нехорошим словом , по крайней мере , не по-дружески. А таким «злопыхателям как вы я скажу: « КРАСНОДАР ВСЕРЬЁЗ И НАДОЛГО!»
SonicStar
SonicStar ответ Мessi 10 (раскрыть)
16 апреля в 00:17
Он просто понимает, что всю карьеру так фартить не будет ( по последним матчам особенно видно) и решил сорвать сейчас куш
SonicStar
SonicStar ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 апреля в 00:14
Ну как это ничего не выиграл? Он победитель Бундеслиги, правда австрийской )))
SonicStar
SonicStar ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
16 апреля в 00:11
Что нормально? В последних матчах худший в команде. Что за сборную, что за клуб. Может парень уже сдуваться начал
XL-965
XL-965
15 апреля в 23:27
За такую игру его за сто незадумываясь продавать условному Реалу, и можно взять у них же Иовича
Sadistik
Sadistik
15 апреля в 23:23
Правильно, такие запросы надо дружно бойкотировать. Надеюсь, горький опыт с Полями Погба и Азарами кого-нибудь научил. Скорее всего, не сам Холланд хочет столько, а его окружение включая агента и семью. Вообще этот зарплатный рост надо прекращать, а клубы, которые платят такие деньги, повсеместно осуждать, т.к. это губит футбол.
Пепс
Пепс
15 апреля в 23:05
Дай ему ща 35, через год запросит 70.... Крыша поехала у чувака...
trimetil
trimetil
15 апреля в 23:03
Поиграй ещё в Дортмунде сезон, забей больше, чем Левадовский, а потом требуй такую зарплату. А то, может, ты игрок одного сезона...
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответ mortid (раскрыть)
15 апреля в 22:48
Какое то наивное, банально глупое утверждение, быть учителем, врачем, шахтером или пожарным, при желании сможет быть каждый, а то что может делать каждый, не может дорого оплачиваться. Поэтому спортсмены и получают то что получают
vastudio
vastudio
15 апреля в 22:37
Он вчера показал свою реальную цену)))
mortid
mortid ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
15 апреля в 22:26
А в том, что если когда нибудь люди будут покидать планету из-за того что она погибает, футболистов в числе пассажиров ковчега не будет, так как они бесполезны. Так почему люди которые спасают жизни, учат, что-то добывают, испытывают рискуя своей жизнью не получают 35млн в год, а шуты, скоморохи, спортсмены получают деньги, которых хватит на несколько жизней?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 апреля в 22:10
Какое странное сообщение...)))
Разве есть люди которые не хотят получать 35 млн евро в год ???
В новом клубе....
Caniggia
Caniggia
15 апреля в 22:09
Это не сам Холанд такие требования выдвигает со своими детскими мозгами, это два очень алчных человека - его агент и его папашка.
Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов
15 апреля в 21:58
Он по моему вообще е..нулся, думает со своим куриным мозгом что платят ему такие суммы??? После вчерашнего результата его игры многие наверное передумали его купить. За 90 мин всего 2 удара в створ ворот. Ему даже 5 млн много в год
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответ mortid (раскрыть)
15 апреля в 21:19
А в чем собсна несправедливость?
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ Ozabot (раскрыть)
15 апреля в 21:08
Чем заслужил, игрой как вчера? Выиграл с командой что-то? У него контракт еще не закончился прежний, по нему и получает.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ berda2003 (раскрыть)
15 апреля в 21:04
Да, печатью с особыми умственными способностями он на лице не отмечен
Соглашусь.
mortid
mortid
15 апреля в 21:03
Если тратить по $ 3к в месяц, хватит почти на 1000 лет. Где справедливость в этом грёбаном мире?
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
15 апреля в 21:00
Кто такой Холанд мы увидели вчера в игре м МС
- никто.Один удачный сезон игрока из такой футбольной страны, как Норвегия, ничего не может значить
Очень большое самомнение у товарища без комплексов-: 35 млн.евро! За что? Техника отменная?
Понимание игры и организаторские способности,?
Заметна одна рьяность в беге с мячом, и жажда гола
Это не мало, согласен. Но ведь это не у него одного есть. Докажи полезность свою , высокий класс игры на протяжении ряда сезонов, потом заявляй о своих желаниях-хотелках. Это сугубо мое мнение, но ,думаю, что Холанд не будет тем, каким его рисуют ,,продовальщики" сейчас. Сколько тактх было, разводов.Потом команды не могли избавиться от игрока. Дай бог, чтобы Холанд стал лучшим из лучших, но я в это не верю, ибо вижу большой блеф.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 апреля в 20:59
Зарывается Райола , парень только в начале пути и платить такие деньги способны единицы. Как сложится его дальнейшая карьера еще на воде вилами написано . Рановато все же они такое пособие запросили.
Посмотрим кто позарится на этот "бриллиант".
Всем здоровья.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100