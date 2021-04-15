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Ламела хочет перейти в «Наполи»

15 апреля 2021, 22:50

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела может вернуться в Серию А, где он уже выступал в составе «Ромы».

Как сообщается, интерес к аргентинцу проявляет «Наполи», а сам игрок с энтузиазмом смотрит на переход в неаполитанский клуб. В течение последних нескольких дней Ламела вёл переговоры с представителями «Наполи».

Контракт полузащитника с «Тоттенхэмом» истекает летом 2022 года, поэтому «шпоры» будут готовы продать игрока за 5-10 млн евро. Однако Ламеле придётся вдвое сократить свою зарплату, которая составляет 4,8 млн евро в год, чтобы данный переход осуществился.

Напомним, что ранее интерес к аргентинцу проявляла «Болонья».

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
15 апреля в 23:28
Чаво этот Ламела забыл в Наполи? Там де Лаурентис вчера собирался с чемпионата сниматься)
ЮЗИК
ЮЗИК
15 апреля в 22:52
На таких условиях может и перейдет
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