Доннарумма хочет стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире

Источник со ссылкой на Calciomarcato сообщает, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма готов остаться в клубе, если его зарплата вырастет до 12 млн евро за сезон.
«Милан» же готов платить 22-летнему футболисту не больше 8 млн. Переговоры по новому контракту снова зашли в тупик.
Если «Милан» пойдет на условия Доннаруммы, то Джиджи станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире. По уровню зарплаты в Серии А он будет уступать только нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду, который зарабатывает в два раза больше.