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Доннарумма хочет стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире

17 апреля 2021, 13:12

Источник со ссылкой на Calciomarcato сообщает, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма готов остаться в клубе, если его зарплата вырастет до 12 млн евро за сезон.

«Милан» же готов платить 22-летнему футболисту не больше 8 млн. Переговоры по новому контракту снова зашли в тупик.

Если «Милан» пойдет на условия Доннаруммы, то Джиджи станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире. По уровню зарплаты в Серии А он будет уступать только нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду, который зарабатывает в два раза больше.

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vastudio
vastudio
17 апреля в 19:45
Пора уже из этих Хотелкиных команду сформировать)) Торпедо Воркута,например))
vastudio
vastudio ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
17 апреля в 19:42
Да вот в 21 будет играть))
Константин Белых
Константин Белых ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
17 апреля в 17:23
Когда бы он не играл я считаю что щегол попавший в систему великого клуба в 16 лет не имеет морального права шантажировать Милан-дайте 12 млн а то уйду. Это свинство . Требования далеко не соответствуют его умению. Это личное мнение. Но к сожалению в таком обществе мы все существуем.
Lucky luciano
Lucky luciano
17 апреля в 14:40
пацан никто и хочет 12 млн...а еще и воспитанник клуба
Константин Белых
Константин Белых
17 апреля в 13:53
Да черт он а не топ кипер. Топ кипера - Куртуа Навас Нойер Терштеген Облак. Все! Мог бы стать топом Онана еслиб не допинг. Донье Руме до них как Шунину до Яшина. И кстати вратарю нужно быть особенно скромным при выпрашиванию контракта с такими бабками у родного клуба. Два идиота Холланд и Доннарума. Как вспомнишь Милан годов 89-95гг и 99-2005гг становится обидно что у молодых щеглов бабки ставятся гораздо выше таких суперклубов как Милан.
Ванечка
Ванечка
17 апреля в 13:30
Тут как бы и палку не перегнуть....
Ironigor
Ironigor
17 апреля в 13:24
Воо , ещё один чудак !!! Доннарумма и Холанд, возьмитесь за руки , Буратино вам в помощь и в страну Дураков !!! Он знает дорогу !!!
ДСА
ДСА
17 апреля в 13:23
Он довыделывается и в САССУОЛО отправится доигрывать.
idres
idres
17 апреля в 13:19
Не скромно...это нужно еще заслужить
VeniaminS
VeniaminS
17 апреля в 13:13
А кто же не хочет
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 апреля в 13:13
Все решают деньги.
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