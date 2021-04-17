Доннарумма хочет стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире

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17 апреля 2021, 13:12

Источник со ссылкой на Calciomarcato сообщает, что голкипер «Милана» готов остаться в клубе, если его зарплата вырастет до 12 млн евро за сезон.

«Милан» же готов платить 22-летнему футболисту не больше 8 млн. Переговоры по новому контракту снова зашли в тупик.

Если «Милан» пойдет на условия Доннаруммы, то Джиджи станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире. По уровню зарплаты в Серии А он будет уступать только нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду, который зарабатывает в два раза больше.