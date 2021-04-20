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Перес исключил возвращение Роналду в «Реал»

20 апреля 2021, 03:19

Президент «Реала» Флорентино Перес опроверг слухи о возможном возвращении в клуб нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду не вернётся в «Реал». В этом нет смысла. Он многое дал нам, но это [возвращение] не имеет смысла.

Ранее сообщалось о том, что мадридский клуб готов подписать Роналду за «символическую сумму».

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
20 апреля в 13:19
Много дал,ясно,но из за уважение долден был сказать,что двери Реала всегда открыты для нарцисса.
ballak144
ballak144 ответ chyastism (раскрыть)
20 апреля в 12:19
Что делать?
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
20 апреля в 11:24
Правильно, только мбаппе и Холланд. Одного из двоих.
Шуnя771
Шуnя771
20 апреля в 11:00
Роналду, Ибрагимович, Месси... "штучный товар", проживут и без Переса!
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
20 апреля в 10:58
Бабушка которая могла бы стать девушкой, если бы... ☝😜
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 10:47
Если будет)
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
20 апреля в 10:35
Но суперлиги ещё нет, и будет ли вообще!!?
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 10:29
Юве в Суперлиге!Это может помешать!
nikoladolgov
nikoladolgov
20 апреля в 10:13
Это начало конца Криски ...
Так и будет маяться пока не бросит и уйдет в запой, потом наркота и легкая смерть ...
chyastism
chyastism
20 апреля в 10:03, ред.
Хочу заметить одно - посмотрите на Аньелли. Я за Суперлигу, но насколько же гнилой этот итальянец. Водит дружбу с высшими чиновниками УЕФА И ФИФА, а потом делает то, что делает. Перес пересом, но более гнилого человека, чем Аньелли не существует. Не удивлюсь, если адекватные болельщики будут отписываться от Ювентуса.
Мessi 10
Мessi 10
20 апреля в 09:44
С Аньелли в кулуарах затерлись, что не уведут Криша.
Ironigor
Ironigor ответ АлексАлекс (раскрыть)
20 апреля в 09:00
Ну проект скорее всего и не состоится, так что кто ему помешает играя за Юве, выступать за Португалию ???
АлексАлекс
АлексАлекс ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 08:54
Если он в Юве останется, то пропустит свой последний чемпионат мира в 2022, а тут главный тренер Португалии недавно говорил, что у Роналду большая мечта выиграть ЧМ. Не перейдет в Реал, но и в Ювентусе не останется, ему теперь прямая дорога в ПСЖ
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 08:44
Ему и в Юве нормально !!! А Пересу самому скоро надо будет искать работу. Его проект с суперлигой провальный !!!
chyastism
chyastism
20 апреля в 08:35
Зачем топ-клубу пенсионер? Движение вперёд - развитие, а Роналду пусть едет на Мадейру и тратит заработанные деньги.
Elliada
Elliada
20 апреля в 07:59
В Европе он никому не нужен. Слишком большие запросы
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 апреля в 07:30
У Роналду есть много мест, куда можно пристроиться, в случае желания покинуть Юве.
ДСА
ДСА
20 апреля в 06:05
Перес знает всё.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 03:33
И у Роналду есть срок годности.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 03:30
У Переса сейчас мысли только о суперлиге.
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