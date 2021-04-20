Перес исключил возвращение Роналду в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес опроверг слухи о возможном возвращении в клуб нападающего «Ювентуса» .

Криштиану Роналду не вернётся в «Реал». В этом нет смысла. Он многое дал нам, но это [возвращение] не имеет смысла.