Перес исключил возвращение Роналду в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес опроверг слухи о возможном возвращении в клуб нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду не вернётся в «Реал». В этом нет смысла. Он многое дал нам, но это [возвращение] не имеет смысла.
Ранее сообщалось о том, что мадридский клуб готов подписать Роналду за «символическую сумму».
Так и будет маяться пока не бросит и уйдет в запой, потом наркота и легкая смерть ...
Так и будет маяться пока не бросит и уйдет в запой, потом наркота и легкая смерть ...