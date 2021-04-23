Варан предпочитает перейти в «Манчестер Юнайтед», а не в ПСЖ

Защитник Рафаэль Варан, скорее всего, покинет «Реал» этим летом.
У француза есть предложения от «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ, однако сам футболист хотел бы перейти именно в манчестерский клуб. Варан давно мечтал попробовать свои силы в АПЛ, игрок надеется, что его переход в стан «красных дьяволов» осуществится.
Напомним, ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что Варан, возможно, не будет продлевать контракт с клубом. Текущее соглашение игрока истекает летом 2022 года.
Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Основными претендентами на него считаются «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен», информирует AS.
Согласно сведениям источника, «ПСЖ» уже сделал официальное предложение по Варану. Действующий контракт Рафаэля с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года, а переговоры о пролонгации сотрудничества 27-летнего француза с «Королевским клубом» продвигаются не особо продуктивно.
Варан перешёл в «Реал» летом 2011 года из «Ланса». «Королевский клуб» заплатил за него € 10 млн. Его контракт с мадридцами действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 70 млн. В нынешнем сезоне Варан принял участие в 28 матчах чемпионата Испании и забил два гола. Ранее СМИ сообщали об интересе к Рафаэлю со стороны лондонского «Челси».
Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Основными претендентами на него считаются «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен», информирует AS.
Согласно сведениям источника, «ПСЖ» уже сделал официальное предложение по Варану. Действующий контракт Рафаэля с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года, а переговоры о пролонгации сотрудничества 27-летнего француза с «Королевским клубом» продвигаются не особо продуктивно.
Варан перешёл в «Реал» летом 2011 года из «Ланса». «Королевский клуб» заплатил за него € 10 млн. Его контракт с мадридцами действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 70 млн. В нынешнем сезоне Варан принял участие в 28 матчах чемпионата Испании и забил два гола. Ранее СМИ сообщали об интересе к Рафаэлю со стороны лондонского «Челси».