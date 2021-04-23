Варан предпочитает перейти в «Манчестер Юнайтед», а не в ПСЖ

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23 апреля 2021, 13:06

Защитник , скорее всего, покинет «Реал» этим летом.

У француза есть предложения от «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ , однако сам футболист хотел бы перейти именно в манчестерский клуб. Варан давно мечтал попробовать свои силы в АПЛ , игрок надеется, что его переход в стан «красных дьяволов» осуществится.

Напомним, ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что Варан, возможно, не будет продлевать контракт с клубом. Текущее соглашение игрока истекает летом 2022 года.