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Варан предпочитает перейти в «Манчестер Юнайтед», а не в ПСЖ

23 апреля 2021, 13:06

Защитник Рафаэль Варан, скорее всего, покинет «Реал» этим летом.

У француза есть предложения от «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ, однако сам футболист хотел бы перейти именно в манчестерский клуб. Варан давно мечтал попробовать свои силы в АПЛ, игрок надеется, что его переход в стан «красных дьяволов» осуществится.

Напомним, ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что Варан, возможно, не будет продлевать контракт с клубом. Текущее соглашение игрока истекает летом 2022 года.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
23 апреля в 21:11
жаль, если Варан не продлит контакт с Реалом, тогда надо его продать за хорошую сумму!! ну а если уйдет, то лучше в мю я думаю!!
Brooklyn888
Brooklyn888
23 апреля в 20:44
Определились основные претенденты на Рафаэля Варана. Француз может покинуть «Реал» летом

Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Основными претендентами на него считаются «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен», информирует AS.

Согласно сведениям источника, «ПСЖ» уже сделал официальное предложение по Варану. Действующий контракт Рафаэля с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года, а переговоры о пролонгации сотрудничества 27-летнего француза с «Королевским клубом» продвигаются не особо продуктивно.

Варан перешёл в «Реал» летом 2011 года из «Ланса». «Королевский клуб» заплатил за него € 10 млн. Его контракт с мадридцами действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 70 млн. В нынешнем сезоне Варан принял участие в 28 матчах чемпионата Испании и забил два гола. Ранее СМИ сообщали об интересе к Рафаэлю со стороны лондонского «Челси».
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
23 апреля в 17:10
Отлично, там глядишь и Погба останется
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
23 апреля в 16:33
Че это ящер лыжи смазывает?
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 14:41
Где больше дадут туда и пойдет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 13:55
Чел хочет в Англии поиграть!
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 13:23
Если хочет в АПЛ то МЮ само то.
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