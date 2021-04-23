Роналду готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в МЮ

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 36-летний футболист уже выразил желание вернуться в английский клуб, за который он выступал с 2003 по 2009 год.
Ради возвращения Роналду согласился на понижение зарплаты, однако его зарплата не должна составлять менее 20 млн евро за сезон.
Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» сделал запрос у агента по Роналду.
Журналюгам надо что то писать)
Журналюгам надо что то писать)
Там где есть пеналду, командной игры не будет. Всю команду заставят играть на этого добивалдуса, который боится нормально вставать в стенку, чтобы макияж не испортить))
Там где есть пеналду, командной игры не будет. Всю команду заставят играть на этого добивалдуса, который боится нормально вставать в стенку, чтобы макияж не испортить))
1. Зарплата не менее 20 млн
2. 7-й номер. Кавани не повезло
3. Пробивать все пенальти и штрафные
Реальность такова:
1. У Юнайтед есть Де Хеа, который пошел путем Бейла. Нужен ли им еще один игрок с огромной зарплатой? В его возрасте велика вероятность травмы. Например, Ибрагимович полсезона лечится.
2. Штрафные бить не умеет, а пенальти может и Бруну пробивать.
Юнайтед его не купит.
1. Зарплата не менее 20 млн
2. 7-й номер. Кавани не повезло
3. Пробивать все пенальти и штрафные
Реальность такова:
1. У Юнайтед есть Де Хеа, который пошел путем Бейла. Нужен ли им еще один игрок с огромной зарплатой? В его возрасте велика вероятность травмы. Например, Ибрагимович полсезона лечится.
2. Штрафные бить не умеет, а пенальти может и Бруну пробивать.
Юнайтед его не купит.