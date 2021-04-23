ГлавнаяНовости

Роналду готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в МЮ

23 апреля 2021, 11:30

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 36-летний футболист уже выразил желание вернуться в английский клуб, за который он выступал с 2003 по 2009 год.

Ради возвращения Роналду согласился на понижение зарплаты, однако его зарплата не должна составлять менее 20 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» сделал запрос у агента по Роналду.

Все новости
Слухи«Интер» нацелился на подписание голкипера «Удинезе» Муссо
Вчера, 19:08 Комментарии5
Слухи«Эвертон» хочет подписать Коутиньо
Вчера, 08:45 Комментарии9
Слухи«Лестер» претендует на Торгана Азара
Вчера, 08:36 Комментарии5
Слухи«Тоттенхэм» интересуется опорником «Селтика» и защитником «Фулхэма»
Вчера, 07:20 Комментарии4
Слухи«Реал» не продаст Эдегора. Зидан рассчитывает на игрока
27 апреля Комментарии3
СлухиКуман заинтересован в трансфере де Лигта в «Барселону»
27 апреля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
27 апреля в 06:06
И.е. по любому в Лиге Чемпионов играть будет.
shur
shur
23 апреля в 21:42
...почему бы не закончить в МЮ, удачи!!!
Dima salev
Dima salev
23 апреля в 20:25, ред.
М.Ю сейчас как раньше топ клуб на следующий год может считатся претендентом на победы лиги чемпионов. Сейчас как раз время для того чтобы Роналду перешёл в М.Ю
feris1
feris1
23 апреля в 18:48
То Рона в ПСЖ сватают,то в МЮ)
Журналюгам надо что то писать)
13 RUS
13 RUS
23 апреля в 17:50
Вот так убытки и долги у этих топ клубов, что тут сказать?
juvenale
juvenale
23 апреля в 17:16
только Фернандешу придется новый клуб искать,пенки Рон никому не отдаст
juvenale
juvenale
23 апреля в 17:15
надеюсь перейдет!!!хотя можно на Погба поменять
allemz
allemz ответ Elliada (раскрыть)
23 апреля в 15:41
Де Хеа сдулся из-за утраты веры в команду, трофеев нема
lobsterdam
lobsterdam
23 апреля в 15:21
не, баста, как говорят в Италии, нам его не надо!
Гриша Гриша
Гриша Гриша
23 апреля в 15:13
Пускай уё.....
berda2003
berda2003
23 апреля в 14:53
знает, что не дадут и корчит из себя 82-барышню...
zooveterinar
zooveterinar
23 апреля в 14:46
Уже и на пенсию можно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 апреля в 14:35
Болельщики МЮ рады.
Эдмон
Эдмон
23 апреля в 14:11
пора уже на отдых
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
23 апреля в 12:48
Роналду просто робот! Красава! В таком возрасте и рваться в АПЛ - достойно уважения!
Barcelona-BЕSТ
Barcelona-BЕSТ
23 апреля в 12:47
Пришёл развалил Юве а теперь решил перейти в МЮ и тоже самое сделать там))
Там где есть пеналду, командной игры не будет. Всю команду заставят играть на этого добивалдуса, который боится нормально вставать в стенку, чтобы макияж не испортить))
ARMENIAN
ARMENIAN ответ 1bear (раскрыть)
23 апреля в 12:34
20 миллионов тоже лишними не будут.
112910415
112910415
23 апреля в 12:31
как говорится, на футболках всё отобьют
Elliada
Elliada
23 апреля в 12:21
Роналду будет требовать:

1. Зарплата не менее 20 млн
2. 7-й номер. Кавани не повезло
3. Пробивать все пенальти и штрафные

Реальность такова:

1. У Юнайтед есть Де Хеа, который пошел путем Бейла. Нужен ли им еще один игрок с огромной зарплатой? В его возрасте велика вероятность травмы. Например, Ибрагимович полсезона лечится.
2. Штрафные бить не умеет, а пенальти может и Бруну пробивать.

Юнайтед его не купит.
Smoke Buddah
Smoke Buddah
23 апреля в 12:18
Ни в коем случае!!!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
23 апреля в 12:14
слабо верится
1bear
1bear
23 апреля в 12:04
Роналду точно лишним в МЮ не будет
sihafazatron
sihafazatron
23 апреля в 11:50
для разнообразия хочет в лиги Европы поиграть))
Incredulous
Incredulous ответ beefs (раскрыть)
23 апреля в 11:49
Особенно если учесть, что лучшие годы своей карьеры он отыграл в ЛаЛиге, и в АПЛ идёт просто доигрывать последние пару лет, как в МЛС.
drug01
drug01
23 апреля в 11:46
Зачем ему это надо?
sv_1969
sv_1969 ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
23 апреля в 11:43
С одной стороны Вы правы, только если не будет тянуть одеяло на себя!К примеру исполнение стандартов!Ведь Бруно покруче будет!
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответ Против ЦСКА (раскрыть)
23 апреля в 11:36
Нужен, особенно за те деньги за которые его берут, даже если всего на сезон-два, в разы окупит вложения, да и молодежи поиграть с Роналду будет в плюс.
beefs
beefs
23 апреля в 11:34
что значит АПЛ даже для Роналду...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
23 апреля в 11:31
Не нужен он МЮ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100