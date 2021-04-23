Роналду готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в МЮ

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23 апреля 2021, 11:30

Нападающий «Ювентуса» хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 36-летний футболист уже выразил желание вернуться в английский клуб, за который он выступал с 2003 по 2009 год.

Ради возвращения Роналду согласился на понижение зарплаты, однако его зарплата не должна составлять менее 20 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» сделал запрос у агента по Роналду.