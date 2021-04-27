ПСЖ предлагает Месси двухлетний контракт

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27 апреля 2021, 21:45

ПСЖ продолжает попытки заполучить форварда «Барселоны» , который станет свободным агентом этим летом.

Как сообщается, парижане предлагают аргентинцу контракт на два года (с возможностью продления ещё на один год). В ПСЖ считают, что «Барселона» не сможет перебить их предложение в финансовом плане.

Каталонский клуб не находится в продвинутой стадии переговоров с Месси. Кроме того, «сине-гранатовые» не могут предложить Лео такие деньги и футбольный проект, который есть у ПСЖ .

Сам Месси сосредоточен на оставшихся матчах Ла Лиги, аргентинец хочет выиграть чемпионство с «Барселоной». Лео будет принимать решение о своём будущем только после завершения сезона.