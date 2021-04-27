ГлавнаяНовости

ПСЖ предлагает Месси двухлетний контракт

27 апреля 2021, 21:45

ПСЖ продолжает попытки заполучить форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который станет свободным агентом этим летом.

Как сообщается, парижане предлагают аргентинцу контракт на два года (с возможностью продления ещё на один год). В ПСЖ считают, что «Барселона» не сможет перебить их предложение в финансовом плане.

Каталонский клуб не находится в продвинутой стадии переговоров с Месси. Кроме того, «сине-гранатовые» не могут предложить Лео такие деньги и футбольный проект, который есть у ПСЖ.

Сам Месси сосредоточен на оставшихся матчах Ла Лиги, аргентинец хочет выиграть чемпионство с «Барселоной». Лео будет принимать решение о своём будущем только после завершения сезона.

Все новости
Слухи«Интер» нацелился на подписание голкипера «Удинезе» Муссо
Вчера, 19:08 Комментарии5
Слухи«Эвертон» хочет подписать Коутиньо
Вчера, 08:45 Комментарии9
Слухи«Лестер» претендует на Торгана Азара
Вчера, 08:36 Комментарии5
Слухи«Тоттенхэм» интересуется опорником «Селтика» и защитником «Фулхэма»
Вчера, 07:20 Комментарии4
Слухи«Реал» не продаст Эдегора. Зидан рассчитывает на игрока
27 апреля Комментарии3
СлухиКуман заинтересован в трансфере де Лигта в «Барселону»
27 апреля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 18:41
Это очередные слухи, не более...
112910415
112910415
вчера в 11:00
в жизни часто возникает ситуация выбора ...
Nazi
Nazi
27 апреля в 22:51
Я надеюсь, что у шейхов хватит ума не тратиться на пенсионера лейси с тупой мордой, а сосредоточиться на удержании Мбаппе - Неймара..
Брулин
Брулин
27 апреля в 22:48
Переход Месси в ПСЖ не имеет смысла ни для Месси, ни для ПСЖ. Я бы на месте Пакета заблокировал трансфер, если, конечно, подобная возможность есть.
4a5twz5jkeky
4a5twz5jkeky
27 апреля в 22:02
Надеюсь что пошлет проект,на хутор, за желтыми цветами!
Leha-ha50
Leha-ha50
27 апреля в 21:55, ред.
Что возьмет верх - это вопрос. То ли любовь к Барселоне победит, то ли денежный вопрос будет основополагающим в принятии решения??? Понятно что у ПСЖ денег больше, но должно быть какое-то уважении к клубу, который щедро оплачивал работу Месси, подбирал ему отличных партнеров, ведь один в поле не воин. Ждать осталось недолго, скоро все узнаем.
Всем здоровья.
sir_Alex
sir_Alex
27 апреля в 21:51
Лео на распутье.
Ironigor
Ironigor
27 апреля в 21:48, ред.
Это точно??? Или очередная утинная история?!! Кто информатор ??? Охотник??!
Leha-ha50
Leha-ha50
27 апреля в 21:47
Интересно, как Месси поступит??? Ждемс...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100