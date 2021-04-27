«Реал» установил цену за трансфер Варана

Защитник Рафаэль Варан покинет «Реал» этим летом.
Как сообщается, главным претендентом на трансфер француза является «Манчестер Юнайтед». «Реал» не будет удерживать игрока, контракт которого истекает летом 2022 года, однако хочет выручить за переход защитника 80 млн евро (плюс 5 млн евро бонусами).
Ранее стало известно, что сам Варан хочет продолжить карьеру именно в «Манчестер Юнайтед».
P.S. Если бы дедушка Перес, "не ломил" так цену, а запросил лимонов 50 - вполне возможно, что были бы желающие...
P.S. Если бы дедушка Перес, "не ломил" так цену, а запросил лимонов 50 - вполне возможно, что были бы желающие...