«Реал» установил цену за трансфер Варана

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27 апреля 2021, 20:30

Защитник покинет «Реал» этим летом.

Как сообщается, главным претендентом на трансфер француза является «Манчестер Юнайтед». «Реал» не будет удерживать игрока, контракт которого истекает летом 2022 года, однако хочет выручить за переход защитника 80 млн евро (плюс 5 млн евро бонусами).

Ранее стало известно, что сам Варан хочет продолжить карьеру именно в «Манчестер Юнайтед».