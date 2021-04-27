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«Реал» установил цену за трансфер Варана

27 апреля 2021, 20:30

Защитник Рафаэль Варан покинет «Реал» этим летом.

Как сообщается, главным претендентом на трансфер француза является «Манчестер Юнайтед». «Реал» не будет удерживать игрока, контракт которого истекает летом 2022 года, однако хочет выручить за переход защитника 80 млн евро (плюс 5 млн евро бонусами).

Ранее стало известно, что сам Варан хочет продолжить карьеру именно в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
shlifen
shlifen
27 апреля в 22:09
85 млн. за игрока у которого остался год по контракту, и который не хочет его продлевать... Ну да, а потом "это кто-то другой разгоняет инфляцию цен на игроков"... =) За 80-85 желающих летом на него не будет, все будут ждать зимы, а потом может и лета... Я уж не говорю о том что Варан за последние пару лет серьёзно сдал как ЦЗ почти во всех компонентах.

P.S. Если бы дедушка Перес, "не ломил" так цену, а запросил лимонов 50 - вполне возможно, что были бы желающие...
Loko best
Loko best ответ Ice van Reed (раскрыть)
27 апреля в 21:45
Так Реал и сам может с ним контракт продлить и тогда МЮ и за 80 его не купит.А так в АПЛ денег дофига,тем более у МЮ,доить их нужно по полной
Дима Логинов
Дима Логинов
27 апреля в 21:10
За последний год Варан больше всех игроков забил мячей в ворота не кого-нибудь, а самого мадридского Реала. Отсюда и цена соответствующая за этого бомбардира.
КЭТиК
КЭТиК
27 апреля в 20:50
Скорее загнул цену.
Ice van Reed
Ice van Reed
27 апреля в 20:38
80 лямов за игрока с которым зимой можно вести переговоры, а летом 2022 забрать за даром)
dimagas2
dimagas2
27 апреля в 20:35
80 за него никто не даст.
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