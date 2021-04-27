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Перес собирается взять кредиты в банках, чтобы купить Мбаппе

27 апреля 2021, 11:53

Le Parisien сообщает, что «Реал» всерьез заинтересован в трансфере нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Утверждается, что мадридский клуб пользуется поддержкой нескольких банков, которые будут готовы выделить кредиты на покупку форварда.

Президент «Реала» Флорентино Перес уже несколько месяцев планирует данный трансфер.

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Все комментарии
kts99
kts99
27 апреля в 21:30, ред.
Вот бедняга.. Может почку продать?
Van Vanovich
Van Vanovich
27 апреля в 21:01
ему бы с Райолой снюхаться бы.)) У одного (Переса) Наполеоновские планы, другой хитров..банный.)))
УЕСКА
УЕСКА
27 апреля в 20:59
Мбаппе вряд ли захочет идти в реал после заявлений Переса о том что они к 2024 году станут банкротами и неудачной затеей с суперлигой. Реал вообще возможно из ЛЧ исключат на следующий сезон. Зачем Мбаппе надо переходить в проблемный клуб с туманным будущим из одного из сильнейших клубов мира на данный момент? Скорее всего он продлит контракт с ПСЖ.
realmadrid92
realmadrid92 ответ ДСА (раскрыть)
27 апреля в 16:45, ред.
У него самого больше 2млрдов евро, ему спокойно дадут (Он берет под свою ответственность, если клуб не сможет оплатить). Реал не в таком кризисе как многие другие клубы. Я даже читал, что он уже зимой взял больше 300млнов на трансферы
Brooklyn888
Brooklyn888
27 апреля в 15:53
Перес найдет на него деньги ,все будет как надо!))
Loko best
Loko best ответ Великий Пуховик (раскрыть)
27 апреля в 15:25
Он сделал Реал самым успешным клубом в истории,чему его должна жизнь учить???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 апреля в 15:13
Перес попрощайничает.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
27 апреля в 14:59
Он не пожалеет.
youtomee
youtomee
27 апреля в 14:25
а потом это тело ноет, что им не хватает денег
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
27 апреля в 13:11
Вот это сделка века будет, но для Реала она станет погибелью...
Мбаппе оставит "без трусов" Реал.
Перес решил перед уходом обанкротить и заложить Реал.
Через много лет даже трансфер Бэйла будут считать удачным.
vastudio
vastudio
27 апреля в 13:11, ред.
После сегодняшнего влёта от Челси его хотелки поумерятся.Да и вообще по нему тюрьма плачет)))
Опасный хулиган
Опасный хулиган
27 апреля в 13:01
умные люди кредит только на свадьбу берут
eleven LC
eleven LC
27 апреля в 12:46, ред.
Мбаппе рано или поздно будет играть за Реал Мадрид, бабло Перес найдёт!
dzvinka
dzvinka
27 апреля в 12:32
а этот все кредиты набирает)))
Futurista
Futurista
27 апреля в 12:30
В ипотеку...лет на двадцать)...
Великий Пуховик
Великий Пуховик
27 апреля в 12:16
Ничему его жизнь не учит. Как говорится, горбатого могила исправит...
ДСА
ДСА
27 апреля в 12:12
Банки сейчас не рискнут давать кредит Пересу на это.
Dima salev
Dima salev
27 апреля в 12:08
А в друг как Азар получится
Ironigor
Ironigor
27 апреля в 12:07
Ему бы сначала разобраться со своим проектом суперлигой, а то может и Мбаппе не понадобится !!!
Швыряет тебя дружище Перес ,не по детски !!! Пора уже сделать остановку , тяжело быть королем для себя одного любимого !!! Мыслей много, а остановить их невозможно, "гениальность" мнимая не позволяет. Так и до палаты недалеко. Лучше остаться при своих, старый добрый РЕАЛ и Удачи в добавок , это лучший вариант !!! Всем Добра !!!
beefs
beefs
27 апреля в 11:59
ну что же на хорошее дело можно и кредит взять...
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