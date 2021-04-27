Перес собирается взять кредиты в банках, чтобы купить Мбаппе

Le Parisien сообщает, что «Реал» всерьез заинтересован в трансфере нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Утверждается, что мадридский клуб пользуется поддержкой нескольких банков, которые будут готовы выделить кредиты на покупку форварда.
Президент «Реала» Флорентино Перес уже несколько месяцев планирует данный трансфер.
Швыряет тебя дружище Перес ,не по детски !!! Пора уже сделать остановку , тяжело быть королем для себя одного любимого !!! Мыслей много, а остановить их невозможно, "гениальность" мнимая не позволяет. Так и до палаты недалеко. Лучше остаться при своих, старый добрый РЕАЛ и Удачи в добавок , это лучший вариант !!! Всем Добра !!!
Швыряет тебя дружище Перес ,не по детски !!! Пора уже сделать остановку , тяжело быть королем для себя одного любимого !!! Мыслей много, а остановить их невозможно, "гениальность" мнимая не позволяет. Так и до палаты недалеко. Лучше остаться при своих, старый добрый РЕАЛ и Удачи в добавок , это лучший вариант !!! Всем Добра !!!