Моуриньо будет получать в «Роме» 7,5 млн евро «чистыми»

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04 мая 2021, 22:31

Стали известны детали соглашения между и «Ромой».

Журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что португальский специалист будет получать 7,5 млн евро за сезон после вычета налогов.

Ко всему прочему, «Тоттенхэм» до июня 2022 года будет выплачивать Моуриньо разницу между его зарплатой в английском (16 млн евро) и итальянском клубах.

Моуриньо начнет работу с «Ромой» по окончании текущего сезона.