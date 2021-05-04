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Моуриньо будет получать в «Роме» 7,5 млн евро «чистыми»

04 мая 2021, 22:31

Стали известны детали соглашения между Жозе Моуриньо и «Ромой».

Журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что португальский специалист будет получать 7,5 млн евро за сезон после вычета налогов.

Ко всему прочему, «Тоттенхэм» до июня 2022 года будет выплачивать Моуриньо разницу между его зарплатой в английском (16 млн евро) и итальянском клубах.

Моуриньо начнет работу с «Ромой» по окончании текущего сезона.

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Pervomaez
Pervomaez ответ Ozabot (раскрыть)
09 мая в 15:56
Посмотрим что сделает следующий тренер в тотенхеме, а то Маур виноват та с такими бездарями, он выжал максимум из них и это все прекрасно понимают
112910415
112910415
05 мая в 07:47
костлявая рука голода ему явно не угрожает
Ozabot
Ozabot
05 мая в 07:03
ТТХ вздохнули, когда Моур нашел работу. Будут платить целый сезон на 7 миллионов меньше, чем могли бы.
А так странная концепция для атакующей и активной «Ромы» брать в тренеры водителя автобуса и мистера «если мяч у нас, то соперник нам не забьет».
Лучше бы Гаттузо к себе переманили.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
05 мая в 05:58
А еще лысого шарлатаном называют аххах
A.S.A
A.S.A
04 мая в 23:18
Особенные условия для "Особенного"
Ironigor
Ironigor
04 мая в 23:03, ред.
Ах Рома , что ты натворила?!!
До свиданье Рома , досвидули !!! А ведь могли всё исправить ?!! Деньги на ветер, вернее в зачёт Мауру.
Сейчас в футболе диктуют моду два жентельмена "Великий" Маур и Шура Коко "Бутырский" !!! Пока существует поле дураков !!! Привет от Буратино !!!
РЕСПЕКТ РАЗВОДЯЩИМ !!!
Брулин
Брулин
04 мая в 22:58
Какими надо быть идиотами, чтобы этому клоуну платить 7.5 лямов?! Чтобы бороться за зону ЛЕ?!
Incredulous
Incredulous
04 мая в 22:51
Там где Моуринью большее значение имеет не сама зарплата, а сумма отступных при его увольнении.
Остапчук 67
Остапчук 67
04 мая в 22:46
А не много для не самого успешного тренера?
Futurista
Futurista
04 мая в 22:42
beefs
beefs
04 мая в 22:41
Чего считать чужое, платят значит заслужил...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 мая в 22:37
Сумма конечно запредельная!
STVA 1
STVA 1
04 мая в 22:37
Маловато будет!
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