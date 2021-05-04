Моуриньо будет получать в «Роме» 7,5 млн евро «чистыми»

Стали известны детали соглашения между Жозе Моуриньо и «Ромой».
Журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что португальский специалист будет получать 7,5 млн евро за сезон после вычета налогов.
Ко всему прочему, «Тоттенхэм» до июня 2022 года будет выплачивать Моуриньо разницу между его зарплатой в английском (16 млн евро) и итальянском клубах.
Моуриньо начнет работу с «Ромой» по окончании текущего сезона.
А так странная концепция для атакующей и активной «Ромы» брать в тренеры водителя автобуса и мистера «если мяч у нас, то соперник нам не забьет».
Лучше бы Гаттузо к себе переманили.
А так странная концепция для атакующей и активной «Ромы» брать в тренеры водителя автобуса и мистера «если мяч у нас, то соперник нам не забьет».
Лучше бы Гаттузо к себе переманили.
До свиданье Рома , досвидули !!! А ведь могли всё исправить ?!! Деньги на ветер, вернее в зачёт Мауру.
Сейчас в футболе диктуют моду два жентельмена "Великий" Маур и Шура Коко "Бутырский" !!! Пока существует поле дураков !!! Привет от Буратино !!!
РЕСПЕКТ РАЗВОДЯЩИМ !!!
До свиданье Рома , досвидули !!! А ведь могли всё исправить ?!! Деньги на ветер, вернее в зачёт Мауру.
Сейчас в футболе диктуют моду два жентельмена "Великий" Маур и Шура Коко "Бутырский" !!! Пока существует поле дураков !!! Привет от Буратино !!!
РЕСПЕКТ РАЗВОДЯЩИМ !!!
https://www.youtube.com/watch?v=ZlxJ0jtSF1Y