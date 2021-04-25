«Реал» и «Барса» могли стать самыми привилегированными клубами Суперлиги

Немецкое издание Der Spiegel узнало финансовые детали контрактов клубов, которые согласились участвовать в Суперлиге.
Так, известно, что наибольшую сумму за вступление в новую организацию должны были получить «Реал» и «Барселона» — по 350 миллионов евро. «Ювентусу», который тоже считался одним из главных идеологов Суперлиги, полагалось 225-300 млн евро.
А вот менее статусные клубы — «Интер», «Милан», «Атлетико» — заработали бы на старте лишь в районе 100 млн евро.
Кроме того, отмечается, что выручка по итогам турнира тоже в большей степени бы зависела от того, насколько статусным является клуб. Спортивные результаты имели бы лишь около 20 процентов вклада в итоговую прибыль каждого клуба.
Никакого спортивного принципа?! Надеюсь, никогда не будет Суперлиги, а Пересу надают за это по пальцам)
Никакого спортивного принципа?! Надеюсь, никогда не будет Суперлиги, а Пересу надают за это по пальцам)
Потому что так они сделали в Ла Лиге, когда в 2010 вроде году абсурд дошел до того, что "Барселона" и "Реал" получали 165 миллионов евро с трансляций, "Атлетико" 70, "Валенсия" 40... А четыре новичка по 7 миллионов.
То есть они гребли себе половину всего бюджета Ла Лиги. С приходом Тебаса только удалось немного разрулить ситуацию постепенно, отодвинуть совсем обнаглевшего Переса от разрушения Лиги.
Перес и Лапорта решили просто повторить, кстати, именно они и пролоббировали такой закон в Ла Лиге - представляю, сколько взяток им пришлось тогда раздать, чтобы пропихнуть такой унижающий остальные клубы принцип.
Потому что так они сделали в Ла Лиге, когда в 2010 вроде году абсурд дошел до того, что "Барселона" и "Реал" получали 165 миллионов евро с трансляций, "Атлетико" 70, "Валенсия" 40... А четыре новичка по 7 миллионов.
То есть они гребли себе половину всего бюджета Ла Лиги. С приходом Тебаса только удалось немного разрулить ситуацию постепенно, отодвинуть совсем обнаглевшего Переса от разрушения Лиги.
Перес и Лапорта решили просто повторить, кстати, именно они и пролоббировали такой закон в Ла Лиге - представляю, сколько взяток им пришлось тогда раздать, чтобы пропихнуть такой унижающий остальные клубы принцип.