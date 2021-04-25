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«Реал» и «Барса» могли стать самыми привилегированными клубами Суперлиги

25 апреля 2021, 00:02

Немецкое издание Der Spiegel узнало финансовые детали контрактов клубов, которые согласились участвовать в Суперлиге.

Так, известно, что наибольшую сумму за вступление в новую организацию должны были получить «Реал» и «Барселона» — по 350 миллионов евро. «Ювентусу», который тоже считался одним из главных идеологов Суперлиги, полагалось 225-300 млн евро.

А вот менее статусные клубы — «Интер», «Милан», «Атлетико» — заработали бы на старте лишь в районе 100 млн евро.

Кроме того, отмечается, что выручка по итогам турнира тоже в большей степени бы зависела от того, насколько статусным является клуб. Спортивные результаты имели бы лишь около 20 процентов вклада в итоговую прибыль каждого клуба.

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Димон Булыкин
Димон Булыкин
26 апреля в 10:24, ред.
То есть если бы в Суперлигу взяли бы условный Тамбов, и он бы утрамбовал все эти европейские клубишки, то он всё равно получил бы меньше всех денег?!

Никакого спортивного принципа?! Надеюсь, никогда не будет Суперлиги, а Пересу надают за это по пальцам)
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ bublikyo (раскрыть)
25 апреля в 14:38
А тебе надоело смотреть реал-эйбар?нет, смотришь же, каждый год.
bublikyo
bublikyo ответ NOVA (раскрыть)
25 апреля в 12:13
Да открой глаза, никому не интересно сделать зрелище для фанатов, всем нужны деньги которые получает сейчас Фифа. Эта лига стала бы ещё более худшей системой чем то что мы имеем сейчас, а матчи между топами со временем приелись бы
112910415
112910415
25 апреля в 11:20
все предельно бескорыстны ... )
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 апреля в 11:15
Представляю, как Месси хотел Суперлигу.
санек002
санек002
25 апреля в 11:02
вот эти бы лишь нам бы не мешало бы иметь тоже
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ sash71 (раскрыть)
25 апреля в 11:01
Ага, это ФИФА заставила Барселону взять никакущего Дембеля за многомиллионную сумму и платить ему космическую зарплату)
cska1948
cska1948
25 апреля в 10:49
Я так и не понял! В чём заключается спасение ВСЕГО европейского футбола, о котором нам рассказывал Перес? В статье говорится о делёжке суперлиговского пирога между её участниками! А где доли, читай крохи с барского стола, условным "Тамбовам"?
Анд-м
Анд-м
25 апреля в 08:31
Надо развивать футбол, а не тупо зарабатывать и тратить!!
Van Vanovich
Van Vanovich
25 апреля в 07:57
Я же говорил Перес в угоду себе все мутит.))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
25 апреля в 07:45
Никому , нам чё то против Бетисов никакие судьи не помогают , против твоего Сити что ли помогут ?
13 RUS
13 RUS
25 апреля в 07:45
Себе в карман, а других клубов не существует будто, пусть в середняках ходят, раз в долгах, иногда и падать нужно, как это было раньше до всяких пересов
Agamaga........
Agamaga........
25 апреля в 07:33
Не знаю насколько справедливо, если остальные участники согласились на это, то значит им быть привилегированными.
ДСА
ДСА
25 апреля в 07:28
Барселона сразу бы закрыла все свои долги.
STVA 1
STVA 1
25 апреля в 07:04
Если это так, то я не удивлён. Они и в Ла Лиге всех нагревал и))
ЮЗИК
ЮЗИК
25 апреля в 06:27
Ну и хорошо что не стали
sash71
sash71
25 апреля в 06:18
Проект "Суперлига" был первым шагом на пути к реализации экономических проблем клубов. Как они собирались делить призовые это их дело. Если они объявили о своём участии значит всех всё устроило. А вот то, что УЕФА под видом развития и популяризации футбола развила коррупцию то это никого не беспокоит. УЕФА монополизировала данный рынок и решает по сути за ТОП клубы как и куда тратить средства полученные от их популярности.
Дима Логинов
Дима Логинов
25 апреля в 05:27
Реал пусть сначала Бетис обыгрывать научится, а уже потом о Суперлиге думает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 апреля в 04:25
Денег нет а уже успели их попилить.
Аксинья
Аксинья
25 апреля в 03:21
И не говори, Перес лелеется со своей Суперлигой как старая "щ"елка со своей девственностью, суёт всем под нос и не понимает что она и на хрен никому не нужна ))
Leha-ha50
Leha-ha50
25 апреля в 02:29
И тут неравенство, так что скандалов и тут избежать бы не удалось.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Little Caprice (раскрыть)
25 апреля в 02:22, ред.
Вероятнее, именно так и есть.

Потому что так они сделали в Ла Лиге, когда в 2010 вроде году абсурд дошел до того, что "Барселона" и "Реал" получали 165 миллионов евро с трансляций, "Атлетико" 70, "Валенсия" 40... А четыре новичка по 7 миллионов.

То есть они гребли себе половину всего бюджета Ла Лиги. С приходом Тебаса только удалось немного разрулить ситуацию постепенно, отодвинуть совсем обнаглевшего Переса от разрушения Лиги.

Перес и Лапорта решили просто повторить, кстати, именно они и пролоббировали такой закон в Ла Лиге - представляю, сколько взяток им пришлось тогда раздать, чтобы пропихнуть такой унижающий остальные клубы принцип.
Little Caprice
Little Caprice
25 апреля в 01:35
Вполне вероятно, что обычный очерняющий лигу вброс.
Ironigor
Ironigor
25 апреля в 01:15
А МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ...
w8dj5xx6zm3z
w8dj5xx6zm3z ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
25 апреля в 00:57, ред.
Наших гроз авторитетов не приглашали, так что нечего терять. Им бы Брюгге с Ференцварошем обыграть научиться
vovinho11
vovinho11
25 апреля в 00:55
Кто решил, что Ювентус, Милан, Интер и Атлетико менее статусные? Великий профессор его величество футбола Чифир? 11
Carthaginian
Carthaginian
25 апреля в 00:43
И в Супер Лига, и Уефа сидят одни и те-же редиски (не хорошие люди). Которых лоббируют только личные интересы. Что в принципе нормально, так устроен мир. Главное чтобы мы фанаты между собой, из-за этих редисок, не ссорились. Единственное что в данной ситуации расстраивает, это обман, когда та или другая сторона утверждает что пытаеться спасти футбольный мир. Всем добра!!
Elliada
Elliada
25 апреля в 00:31
Вот задачка. Какой клуб чаще всех выигрывал бы Суперлигу, кому помогали бы арбитры?
NOVA
NOVA
25 апреля в 00:17
ну как то не честно было бы, клубы создатели суперлиги должны получать поровну!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
25 апреля в 00:13
Может хватит про эту лигу писать? Забыть про нее надо уже.
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