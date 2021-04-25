«Реал» и «Барса» могли стать самыми привилегированными клубами Суперлиги

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25 апреля 2021, 00:02

Немецкое издание Der Spiegel узнало финансовые детали контрактов клубов, которые согласились участвовать в Суперлиге.

Так, известно, что наибольшую сумму за вступление в новую организацию должны были получить «Реал» и «Барселона» — по 350 миллионов евро. «Ювентусу», который тоже считался одним из главных идеологов Суперлиги, полагалось 225-300 млн евро.

А вот менее статусные клубы — «Интер», «Милан», «Атлетико» — заработали бы на старте лишь в районе 100 млн евро.

Кроме того, отмечается, что выручка по итогам турнира тоже в большей степени бы зависела от того, насколько статусным является клуб. Спортивные результаты имели бы лишь около 20 процентов вклада в итоговую прибыль каждого клуба.