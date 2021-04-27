Нагельсманн побил рекорд Моуриньо и стал самым дорогим тренером в истории. За его переход платят во второй раз

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вчера, 17:30

В сумме уже набежало 30 миллионов евро.

Как мы и предполагали во вчерашнем материале, где были расставлены акценты относительно выбора «Баварией» нового главного тренера, «РБ Лейпциг» и мюнхенский гранд сошлись на половине пути между 30 миллионами евро (первоначальное требование «Лейпцига») и 20 миллионами (первое предложение «Баварии»).

Нагельсманн обошелся «Баварии» в 25 миллионов евро

«Бавария» заплатит за переход Нагельсманна 25 миллионов евро, что делает Юлиана самым дорогим трансфером тренера в истории футбола. Нужно отметить, что 25 миллионов — это максимальная сумма, которую может получить «РБ Лейпциг», здесь учтены бонусы, но даже с учетом этого рекорд, принадлежавший , пал. Сам Нагельсманн рад, что ему пошли навстречу и помогли осуществить переход на привлекательную должность:

За время, проведенное в Лейпциге, я пережил много особенных моментов вместе с игроками, персоналом и руководством этого клуба. Я покину «РБ Лейпциг» с тяжелым сердцем. Счастлив, что мне посчастливилось тренировать эту особенную команду, с которой мы написали несколько глав для книги с историей клуба. Ярчайший момент — конечно же, выход в полуфинал Лиги чемпионов. Это то, чего я никогда не забуду. Сейчас еще не время прощаться, ведь я еще не закончил свою работу, собираюсь выложиться на все сто в оставшихся матчах и завоевать трофей. «РБ Лейпциг» — особенный для меня клуб, но летом я уезжаю. Никогда не скрывал, что должность главного тренера мюнхенской «Баварии» привлекает меня и что я хотел бы взяться за эту работу, если когда-нибудь такая возможность представится. И вот этот час настал. Работа в «Баварии» — это уникальная возможность для меня. Сейчас я благодарю Оливера Минцлаффа и остальных членов правления «РБ Лейпциг» за то, что они пошли мне навстречу, договорились с «Баварией» и сделали этот переход возможным для меня. Спасибо за всё!

Julian #Nagelsmann verlässt RB Leipzig zum Saisonende.



Der 33-Jährige wird ab dem 01. Juli 2021 neuer Cheftrainer des @FCBayern.



Weitere Infos: https://t.co/bAajzm3J9a pic.twitter.com/9XRGxRjT0B — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) April 27, 2021

Самый дорогой тренерский трансфер в истории футбола

Трансферы тренеров с денежной компенсацией — большая редкость для современного футбола, ведь зачастую клубы находят свободных специалистов, а в контрактах многих тренеров есть пункты о досрочном расторжении. «Бавария» очень хотела именно Нагельсманна, раз мюнхенцы решили выкупить его контракт за 25 миллионов евро, что является рекордом для тренерских трансферов.

Впрочем, клубы не впервые платят за возможность заключения контракта с Нагельсманном: «РБ Лейпциг» договорился о переходе Юлиана летом 2018-го, но оставил его в «Хоффенхайме» на сезон 2018/19. «Хоффенхайм» взял с «быков» за своего перспективного тренера 5 миллионов евро, а теперь «РБ Лейпциг» отдает Нагельсманна «Баварии» за 25. Получается, что суммарная стоимость трансферов 33-летнего тренера Нагельсманна достигла уже 30 миллионов евро.

Julian Nagelsmann wird Cheftrainer des FC Bayern.

Vertrag von Hansi Flick wird wunschgemäß aufgelöst.



🔗 https://t.co/4krgkZGhSt — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 27, 2021

Немецкие клубы вообще задают новый тренд в отношении тренерских кадров. В Германии начинают позиционировать сильных тренеров по-новому и спокойно относятся к досрочным объявлениям о смене прописки тренерами, которые после этого продолжают работать с нынешними командами: летом сменит гладбахскую «Боруссию» на дортмундскую (цена вопроса — 5 млн евро), у руля «жеребцов» его заменит наставник «Айнтрахта» (тоже не бесплатно, во Франкфурт отправятся 7.5 миллионов), а теперь и Нагельсманн переходит из «РБ Лейпцига» в «Баварию». 5 из 7 первых команд в текущей таблице Бундеслиги оказались задействованы в этих перестановках, три из них заплатили за своих новых тренеров приличные деньги.

За тренеров платили прежде. Моуриньо, Роджерс, Виллаш-Боаш стоили дороже 10 млн

Тренерские трансферы с денежной компенсацией редки, но не уникальны. Так устроен мир: когда у одного есть то, что нужно другому, в дело идут деньги, хитрость и сила. Деньги — в лучшем случае. Согласно «Трансфермаркту», в истории футбола состоялось 13 тренерских переходов с суммой компенсации, превышающей 5 миллионов евро.

Первым из дорогостоящих тренерских трансферов стал переход Марка Хьюза из «Блэкберна» в «Манчестер Сити» в 2008 году. «Горожане» тогда заплатили 6.2 миллиона евро (5 миллионов фунтов) за легенду «Манчестер Юнайтед». Хьюз продержался на своем посту полтора года, уступив кресло тренера «Сити» Роберто Манчини в середине сезона 2009/10.

Нагельсманн не первый тренер, за чей переход дважды платили отступные. Например, в 2012 году обошелся «Ливерпулю» в 6.2 млн евро (деньги получил «Суонси Сити»), а в 2019-м «Лестер» заплатил «Селтику» 10.5 миллиона евро и до сих пор ничуть не пожалел об этом.

До того как Нагельсманн ворвался на вершину рейтинга самых дорогостоящих тренеров, балом правили португальцы. Флорентино Перес в 2010 году заплатил «Интеру» 16 миллионов евро за Жозе Моуриньо, год спустя Роман Абрамович выплатил «Порту» отступные за а в размере 15 миллионов евро, а буквально в прошлом году «Спортинг» приобрел у «Браги» контракт 36-летнего наставника Рубена Аморима за 10 млн евро.

Самые дорогие трансферы тренеров в истории футбола

11-13 место. (Германия) — из «Хоффенхайма» в «РБ Лейпциг» в 2019 за 5 млн евро

11-13 место. (Нидерланды) — из «Аякса» в «Боруссию Д» в 2017 за 5 млн евро

11-13 место. Марко Розе (Германия) — из «Боруссии М» в «Боруссию Д» в 2021 за 5 млн евро

10 место. (Италия) — из «Челси» в «Ювентус» в 2019 за 5.5 млн евро

9 место. (Нидерланды) — из «Саутгемптона» в «Эвертон» в 2015 за 6 млн евро

7-8 место. Брендан Роджерс (Северная Ирландия) — из «Суонси» в «Ливерпуль» в 2012 за 6.2 млн евро

7-8 место. (Уэльс) — из «Блэкберна» в «Манчестер Сити» в 2008 за 6.2 млн евро

6 место. Адольф Хюттер (Австрия) — из «Айнтрахта Ф» в «Боруссию М» в 2021 за 7.5 млн евро

5 место. (Португалия) — из «Браги» в «Спортинг» в 2020 за 10 млн евро

4 место. Брендан Роджерс (Северная Ирландия) — из «Селтика» в «Лестер» в 2019 за 10.5 млн евро

3 место. Андре Виллаш-Боаш (Португалия) — из «Порту» в «Челси» в 2011 за 15 млн евро

2 место. Жозе Моуриньо (Португалия) — из «Интера» в «Реал» в 2010 за 16 млн евро

1 место. Юлиан Нагельсманн (Германия) — из «РБ Лейпцига» в «Баварию» в 2021 за 25 млн евро